Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории
Органическая химия
Углеводы Механизмы реакций в органической химии Классификация органических веществ Углеводороды 3: алкины, алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Белки и жиры Качественные реакции в органической химии Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства фенолов Химические свойства спиртов Углеводороды 1: алканы Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Номенклатура органических веществ
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ
Теоретические основы в химии
Окислительно-восстановительные реакции Типы химической связи Строение электронной оболочки Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность Электролиз Электролитическая диссоциация Типы кристаллических решёток Гидролиз и среда водных растворов Скорость химической реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена

Химические свойства неметаллов VI и VII групп

Реагенты

 O2 S F2 Cl2 / Br2 I2
Me MexOy MeXSy MeFx MeClx MeBrx MeIx
H2 H2O H2S HF HCl HBr HI
F2 OF2 SF6 - ClF BrF IF
Cl2 / Br2 - SCl2 SBr2 ClF BrF BrCl ICl IBr
I - IF ICl IBr -
O2 - SO2 OF2 -
S SO2 - SF6 SCl2 SBr2 -
N2 NO -
P P2O3 / P2O5 P2S5 PF3 PF5

PCl3 / PCl5

так же с бромом

 PI3
C CO/ CO2 CS2 CF4 -
Si SiO2 SiS2 SiF4 SiCl4 SiBr4 -
H2O - OF2, H2

HCl, HClO

и с бромом

 HI, HIO
KOH (на холоде) - KF, OF2, H2O

KBr, KBrO, H2O

и с хлором

 KI, KIO, H2O
KOH (горячий) - K2S, K2SO3, H2O

KBr, KBrO3, H2O

и с бромом

 KI, KIO3, H2O
HNO3 (р-р) - H2SO4, NO - HIO3, NO, H2O
HNO3 (конц.) - H2SO4, NO2, H2O - HIO3, NO2, H2O
H2SO4 (конц.) - SO2, H2O - -

Часто встречается вопрос, связанный с химическими способностями озона.

Озон – одна из аллотропных модификаций кислорода, в виде трёхатомных молекул O3. При н.у. озон представляет собой газ синего цвета, обладающий характерным запахом свежести. При охлаждении переходит в жидкость цвета индиго, в твёрдом виде представляет собой кристаллы тёмно-синего (почти чёрного) цвета

Озон образуется в атмосфере под действием ультрафиолетового излучения или электрического разряда молнии во время грозы. Именно образованием озона обусловлен запах свежести в воздухе после грозы.

Озон – очень сильный окислитель (гораздо сильнее кислорода) за счет третьего атома кислорода, который легко отщепляется от двух других атомов и дает атомарный кислород.

Химические свойства:

  • Окисляет почти все металлы, кроме золота и платины, до высших с.о.

4Ag + 2O3 = 2Ag2O + 2O2

2Fe + O3 = Fe2O3

  • Окисляет неметаллы

2C + 2O3 = 2CO2 + O2

  • Повышает степени окисления в оксидах

NO + O3 = NO2 + O2

2NO2 + O3 = N2O5 + O2

  • Окисляет сложные вещества

KI + 3O3 = KIO3 + 3O2

PbS + 4O3 = PbSO4 + 4O2

MnO2 + O3 +2NaOH = Na2MnO4 + H2O + O2

4KOH + 4O3 = 4KO3 + 2H2O + O2

2NH3 + 4O3 = NH4NO3 + H2O + 4O2

2HF + 2O3 = OF2 + 2O2 + H2O

Применение озона:

  • Озонирование воздуха и воды для дезинфекции

  • Озонирование медицинских растворов

  • Дезинфекция помещений и одежды

  • Отбеливание бумаги

  • Очистка масле и нефтепродуктов