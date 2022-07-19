Химические свойства неметаллов VI и VII групп

|
Реагенты
|O2
|S
|F2
|Cl2 / Br2
|I2
|Me
|MexOy
|MeXSy
|MeFx
|MeClx MeBrx
|MeIx
|H2
|H2O
|H2S
|HF
|HCl HBr
|HI
|F2
|OF2
|SF6
|-
|ClF BrF
|IF
|Cl2 / Br2
|-
|SCl2 SBr2
|ClF BrF
|BrCl
|ICl IBr
|I
|-
|IF
|ICl IBr
|-
|O2
|-
|SO2
|OF2
|-
|S
|SO2
|-
|SF6
|SCl2 SBr2
|-
|N2
|NO
|-
|P
|P2O3 / P2O5
|P2S5
|PF3 PF5
|
PCl3 / PCl5
так же с бромом
|PI3
|C
|CO/ CO2
|CS2
|CF4
|-
|Si
|SiO2
|SiS2
|SiF4
|SiCl4 SiBr4
|-
|H2O
|-
|OF2, H2
|
HCl, HClO
и с бромом
|HI, HIO
|KOH (на холоде)
|-
|KF, OF2, H2O
|
KBr, KBrO, H2O
и с хлором
|KI, KIO, H2O
|KOH (горячий)
|-
|K2S, K2SO3, H2O
|
KBr, KBrO3, H2O
и с бромом
|KI, KIO3, H2O
|HNO3 (р-р)
|-
|H2SO4, NO
|-
|HIO3, NO, H2O
|HNO3 (конц.)
|-
|H2SO4, NO2, H2O
|-
|HIO3, NO2, H2O
|H2SO4 (конц.)
|-
|SO2, H2O
|-
|-
Часто встречается вопрос, связанный с химическими способностями озона.
Озон образуется в атмосфере под действием ультрафиолетового излучения или электрического разряда молнии во время грозы. Именно образованием озона обусловлен запах свежести в воздухе после грозы.
Озон – очень сильный окислитель (гораздо сильнее кислорода) за счет третьего атома кислорода, который легко отщепляется от двух других атомов и дает атомарный кислород.
Химические свойства:
Окисляет почти все металлы, кроме золота и платины, до высших с.о.
4Ag + 2O3 = 2Ag2O + 2O2
2Fe + O3 = Fe2O3
Окисляет неметаллы
2C + 2O3 = 2CO2 + O2
Повышает степени окисления в оксидах
NO + O3 = NO2 + O2
2NO2 + O3 = N2O5 + O2
Окисляет сложные вещества
KI + 3O3 = KIO3 + 3O2
PbS + 4O3 = PbSO4 + 4O2
MnO2 + O3 +2NaOH = Na2MnO4 + H2O + O2
4KOH + 4O3 = 4KO3 + 2H2O + O2
2NH3 + 4O3 = NH4NO3 + H2O + 4O2
2HF + 2O3 = OF2 + 2O2 + H2O
Применение озона:
Озонирование воздуха и воды для дезинфекции
Озонирование медицинских растворов
Дезинфекция помещений и одежды
Отбеливание бумаги
Очистка масле и нефтепродуктов