Химические свойства неметаллов VI и VII групп

Реагенты O 2 S F 2 Cl 2 / Br 2 I 2 Me Me x O y Me X S y MeF x MeCl x MeBr x MeI x H 2 H 2 O H 2 S HF HCl HBr HI F 2 OF 2 SF 6 - ClF BrF IF Cl 2 / Br 2 - SCl 2 SBr 2 ClF BrF BrCl ICl IBr I - IF ICl IBr - O 2 - SO 2 OF 2 - S SO 2 - SF 6 SCl 2 SBr 2 - N 2 NO - P P 2 O 3 / P 2 O 5 P 2 S 5 PF 3 PF 5 PCl 3 / PCl 5 так же с бромом PI 3 C CO/ CO 2 CS 2 CF 4 - Si SiO 2 SiS 2 SiF 4 SiCl 4 SiBr 4 - H 2 O - OF 2 , H2 HCl, HClO и с бромом HI, HIO KOH (на холоде) - KF, OF 2 , H 2 O KBr, KBrO, H 2 O и с хлором KI, KIO, H 2 O KOH (горячий) - K 2 S, K 2 SO 3 , H 2 O KBr, KBrO 3 , H 2 O и с бромом KI, KIO 3 , H 2 O HNO 3 (р-р) - H2SO4, NO - HIO3, NO, H2O HNO 3 (конц.) - H2SO4, NO2, H2O - HIO3, NO2, H2O H 2 SO 4 (конц.) - SO 2 , H 2 O - -

Часто встречается вопрос, связанный с химическими способностями озона.

Озон – одна из аллотропных модификаций кислорода, в виде трёхатомных молекул O 3 . При н.у. озон представляет собой газ синего цвета, обладающий характерным запахом свежести. При охлаждении переходит в жидкость цвета индиго, в твёрдом виде представляет собой кристаллы тёмно-синего (почти чёрного) цвета

Озон образуется в атмосфере под действием ультрафиолетового излучения или электрического разряда молнии во время грозы. Именно образованием озона обусловлен запах свежести в воздухе после грозы.

Озон – очень сильный окислитель (гораздо сильнее кислорода) за счет третьего атома кислорода, который легко отщепляется от двух других атомов и дает атомарный кислород.

Химические свойства:

Окисляет почти все металлы, кроме золота и платины, до высших с.о.

4Ag + 2O 3 = 2Ag 2 O + 2O 2

2Fe + O 3 = Fe 2 O 3

Окисляет неметаллы

2C + 2O 3 = 2CO 2 + O 2

Повышает степени окисления в оксидах

NO + O 3 = NO 2 + O 2

2NO 2 + O 3 = N 2 O 5 + O 2

Окисляет сложные вещества

KI + 3O 3 = KIO 3 + 3O 2

PbS + 4O 3 = PbSO4 + 4O 2

MnO 2 + O 3 +2NaOH = Na 2 MnO 4 + H 2 O + O 2

4KOH + 4O 3 = 4KO 3 + 2H 2 O + O 2

2NH 3 + 4O 3 = NH 4 NO 3 + H 2 O + 4O 2

2HF + 2O 3 = OF 2 + 2O 2 + H 2 O

Применение озона: