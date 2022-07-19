Гетероциклы

Гетероциклическими называют соединения с замкнутой цепью, включающей не только атомы углерода, но и атомы других элементов.

Гетероциклические системы весьма разнообразны. Теоретически любой атом, способный образовать по крайней мере две ковалентные связи, может участвовать в образовании кольца. Наиболее хорошо изученными и широко распространенными являются циклические соединения кислорода, серы и азота.

Элементы, которые участвуют вместе с углеродом в образовании цикла, называют гетероатомами.

Пятичленные гетероциклы

Простейшие пятичленные гетероциклические соединения с ароматическим характером - фуран, тиофен и пиррол:

Химические свойства:

Реакции по кратным связям.

+ 2Н 2 → (тетрагидрофуран)

+ 2Н 2 → (тиофан)

+ 2Н 2 → (пирролидин)

Кроме того, данные гетероциклы способны вступать в реакции окисления, галогенирования, гидрогалогенирования.

Реакции замены гетероатома

Физические свойства и применение

Фуран - бесцветная жидкость, т. кип. 31 ос с запахом хлороформа. Нерастворим в воде. Фуран и его гомологи содержатся в древесном дегте. Из фурана производят вещество фурфурол, который применяется как растворитель при очистке нефтяных фракций, в производстве пластмасс, для получения фумаровой кислоты, а также лекарственных препаратов. Тиофен - жидкость с т. кип. 84 ос, нерастворим в воде. Некоторые его производные обладают антигистаминным действием (способностью предупреждать развитие анафилактического шока), а также оказывают противовоспалительное действие. Кроме того, было доказано, что природный продукт – витамин биотин – содержит тиофеновое кольцо. Пиррол - бесцветная жидкость с т. кип. 130 ос. При хранении окрашивается и осмоляется. Практически нерастворим в воде. Пиррол содержится в каменноугольной смоле и в костяном масле. Производные пиррола имеют большое биологическое значение. К ним относятся такие вещества, как хлорофилл растений, гемин крови, пигменты желчи.

Шестичленные гетероциклы

Пиридин

Пиридин и его ближайшие гомологи - бесцветные жидкости с неприятным запахом, растворимые в воде.

Химические свойства:

Реакции присоединения:

Реакции замещения по кольцу:

+ Cl 2 → HCl +

Реакции третичных аминов: