Гетероциклическими называют соединения с замкнутой цепью, включающей не только атомы углерода, но и атомы других элементов.
Гетероциклические системы весьма разнообразны. Теоретически любой атом, способный образовать по крайней мере две ковалентные связи, может участвовать в образовании кольца. Наиболее хорошо изученными и широко распространенными являются циклические соединения кислорода, серы и азота.
Пятичленные гетероциклы
Простейшие пятичленные гетероциклические соединения с ароматическим характером - фуран, тиофен и пиррол:
Химические свойства:
Реакции по кратным связям.
+ 2Н2 → (тетрагидрофуран)
+ 2Н2 → (тиофан)
+ 2Н2 → (пирролидин)
Кроме того, данные гетероциклы способны вступать в реакции окисления, галогенирования, гидрогалогенирования.
Реакции замены гетероатома
Физические свойства и применение
Фуран - бесцветная жидкость, т. кип. 31 ос с запахом хлороформа. Нерастворим в воде. Фуран и его гомологи содержатся в древесном дегте. Из фурана производят вещество фурфурол, который применяется как растворитель при очистке нефтяных фракций, в производстве пластмасс, для получения фумаровой кислоты, а также лекарственных препаратов.
Тиофен - жидкость с т. кип. 84 ос, нерастворим в воде. Некоторые его производные обладают антигистаминным действием (способностью предупреждать развитие анафилактического шока), а также оказывают противовоспалительное действие. Кроме того, было доказано, что природный продукт – витамин биотин – содержит тиофеновое кольцо.
Пиррол - бесцветная жидкость с т. кип. 130 ос. При хранении окрашивается и осмоляется. Практически нерастворим в воде. Пиррол содержится в каменноугольной смоле и в костяном масле. Производные пиррола имеют большое биологическое значение. К ним относятся такие вещества, как хлорофилл растений, гемин крови, пигменты желчи.
Шестичленные гетероциклы
Пиридин
Пиридин и его ближайшие гомологи - бесцветные жидкости с неприятным запахом, растворимые в воде.
Химические свойства:
Реакции присоединения:
Реакции замещения по кольцу:
+ Cl2 → HCl +
Реакции третичных аминов:
+ CH3-Cl →