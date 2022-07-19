Лабораторное оборудование

штатив лабораторный необходим для закрепления колб, воронок, пробирок и других емкостей. Используется при нагревании веществ, фильтровании, синтезе и выпаривании. На штатив можно закрепить с помощью муфты различные приспособления для фиксирования посуды — кольцо, лапки;