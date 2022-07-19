Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Неорганическая химия
Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ
Теоретическая химия
Строение электронной оболочки Типы химической связи Химические элементы Типы химических реакций Реакции ионного обмена Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Качественные реакции Степень окисления и валентность
Химия и жизнь
Расчет по химическим уравнениям Массовая доля вещества Правила работы в лаборатории Человек в мире веществ Человек в мире материалов Химическое загрязнение окружающей среды Лаборатория Лабороторное оборудование Человек в мире химических реакций

Лабораторное оборудование

Лабораторное оборудование можно разделить на четыре группы:

  • стеклянная посуда;

  • фарфоровая посуда;

  • нагревательные приборы;

  • приборы для фиксации и закрепления посуды.

Рассмотрим все по порядку.

  1. Стеклянная посуда:

  • пробирки используют для проведения опытов с небольшим количеством реактивов;

  • колбы (бывают конические, круглые плоскодонные и круглодонные) используются для проведения химических реакций большего объема (при комнатной температуре – плоскодонные, при нагревании – круглодонные);

  • химический стакан используется для различных процедур;

  • воронки используются при переливании или фильтрования жидкостей;

  • делительная воронка используется для деления жидкостей разной плотности;

  • посуда для отбора жидкостей разных объемов: мерный цилиндр, мензурка, пипетка, бюретка;

  • чашка Петри используется для хранения веществ;

  • стеклянная палочка используется для перемешивания веществ;

  • пипетка используется для отбора пробы жидких веществ.

  1. Фарфоровая посуда:

  • чашка используется для выпаривания веществ;

  • ступка с пестиком используются для измельчения веществ;

  • игли используются для нагревания твердых веществ под высокими температурами;

  1. Нагревательные приборы:

  • спиртовка используется для нагревания на открытом пламени;

  • водяная баня для нагревания растворов в колбе.

  1. Приборы для фиксации и закрепления посуды:

  • штатив лабораторный необходим для закрепления колб, воронок, пробирок и других емкостей. Используется при нагревании веществ, фильтровании, синтезе и выпаривании. На штатив можно закрепить с помощью муфты различные приспособления для фиксирования посуды — кольцо, лапки;

  • штатив для пробирок.