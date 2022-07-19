Лабораторное оборудование можно разделить на четыре группы:
стеклянная посуда;
фарфоровая посуда;
нагревательные приборы;
приборы для фиксации и закрепления посуды.
Рассмотрим все по порядку.
Стеклянная посуда:
пробирки используют для проведения опытов с небольшим количеством реактивов;
колбы (бывают конические, круглые плоскодонные и круглодонные) используются для проведения химических реакций большего объема (при комнатной температуре – плоскодонные, при нагревании – круглодонные);
химический стакан используется для различных процедур;
воронки используются при переливании или фильтрования жидкостей;
делительная воронка используется для деления жидкостей разной плотности;
посуда для отбора жидкостей разных объемов: мерный цилиндр, мензурка, пипетка, бюретка;
чашка Петри используется для хранения веществ;
стеклянная палочка используется для перемешивания веществ;
пипетка используется для отбора пробы жидких веществ.
Фарфоровая посуда:
чашка используется для выпаривания веществ;
ступка с пестиком используются для измельчения веществ;
игли используются для нагревания твердых веществ под высокими температурами;
Нагревательные приборы:
спиртовка используется для нагревания на открытом пламени;
водяная баня для нагревания растворов в колбе.
Приборы для фиксации и закрепления посуды:
штатив лабораторный необходим для закрепления колб, воронок, пробирок и других емкостей. Используется при нагревании веществ, фильтровании, синтезе и выпаривании. На штатив можно закрепить с помощью муфты различные приспособления для фиксирования посуды — кольцо, лапки;
штатив для пробирок.