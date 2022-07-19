Изомерия – это явление существования соединений, имеющих одинаковый качественный и количественный состав, но различное строение и, следовательно, разные физико-химические свойства.
Различают два типа изомерии – структурная и пространственная.
Различают 4 типа структурной изомерии: межклассовая, изомерия углеродного скелета, изомерия положения кратных связей и изомерия положения заместителей.
-Алкены и циклоалканы
-Алкины и алкадиены
-Предельные одноатомные спирты и простые эфиры
-Альдегиды и кетоны
-Предельные карбоновые кислоты и сложные эфиры
-Нитроалканы и аминокислоты
Следующим типом изомерии является изомерия углеродного скелета.
Углеродный скелет молекулы отражает порядок связи и положение углеродов в молекуле. Такие изомеры имеют одинаковую молекулярную формулу, но углероды в молекуле соединены в разном порядке.
Изомерия положения функциональных групп объединяет изомеры, отличающиеся по месту положения функциональной группы в молекуле.
Пропанол-1 и пропанол-2 отличаются только положением гидроксогруппы в молекуле.
Изомерия положения кратных связей объединяет изомеры, отличающиеся по месту расположения кратной связи в углеродной цепи.
Помимо структурных изомеров, в органической химии существуют также пространственные, или стереоизомеры.
Таким образом, пространственная изомерия невозможна для плоских молекул. Различают два типа пространственной изомерии:
Если заместители находятся по одну сторону от плоскости молекулы, такие изомеры называются цис-изомерами, а если по разные, то транс-изомерами.
Ассиметрический, или хиральный центр – это атом углерода, имеющий четыре разных заместителя.
Молекулы пространственных изомеров относятся между собой как предмет и несовместимое с ним зеркальное изображение, как правая и левая рука.