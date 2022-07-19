Углеводороды 6: Ароматические соединения (арены)

Получение:
Тримеризация алкинов:
Сплавление солей бензойной кислоты со щелочами:
С6Н5СООК + КОН → К2СО3 + С6Н6
Дегидроциклизация алканов
Дегидрирование циклоалканов
Реакция Вюрца-Фиттинга:
С6Н5Cl + CH3-Cl + 2Na → 2NaCl + C6H5-CH3
Химические свойства аренов:
Горение (коптящее пламя):
2C6H6 + 15O2 → 12CO2 + 6H2O
Гомологи бензола окисляются KMnO4 до бензойной кислоты.
Присоединение:
Хлорирование бензола на свету: С6Н6 + 3Cl2 → C6H6Cl6
Гидрирование (образование циклоалканов)
Галогенирование, гидрирование, гидратация стирола
Замещение:
В бензольном кольце галогенирование в присутствии катализатора нитрование нитрующей смесью (HNO3, H2SO4 конц.)
В заместителе галогенирование гомологов бензола на свету
Алкилирование:
Галогеналканами (кат. AlCl3)
Алкенами (кат. H3PO4)