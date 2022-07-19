Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Химия
Органическая химия
Механизмы реакций в органической химии Классификация реакций в органической химии Углеводы Гомологи Химические свойства альдегидов и кетонов Качественные реакции в органической химии Углеводороды 3: циклоалканы Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Номенклатура органических веществ Углеводороды 6: ароматические соединения (арены) Свойства ВМС Изомерия Химические свойства спиртов Белки и жиры Получение ВМС Классификация органических веществ Углеводороды 2: алкены Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Гетероциклы Углеводороды 5: алкадиены Углеводороды 1: алканы Углеводороды 4: алкины Гибридизация Жизнь и ВМС Химические свойства фенолов Алгоритм решения нахождения формулы вещества Химические свойства аминокислот Химические свойства аминов

Углеводороды 6: Ароматические соединения (арены)

Арены ― органические соединения, которые имеют в своём составе ароматическую систему (бензольное кольцо).

Получение:

  1. Тримеризация алкинов:

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  1. Сплавление солей бензойной кислоты со щелочами:

С6Н5СООК + КОН → К2СО3 + С6Н6

  1. Дегидроциклизация алканов

  2. Дегидрирование циклоалканов

  3. Реакция Вюрца-Фиттинга:

С6Н5Cl + CH3-Cl + 2Na → 2NaCl + C6H5-CH3

Химические свойства аренов:

  1. Горение (коптящее пламя):

2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6H2O

  1. Гомологи бензола окисляются KMnO4 до бензойной кислоты.

  2. Присоединение:

  • Хлорирование бензола на свету: С6Н6 + 3Cl2 → C6H6Cl6

  • Гидрирование (образование циклоалканов)

  • Галогенирование, гидрирование, гидратация стирола

  1. Замещение:

  • В бензольном кольце галогенирование в присутствии катализатора нитрование нитрующей смесью (HNO3, H2SO4 конц.)

  • В заместителе галогенирование гомологов бензола на свету

  1. Алкилирование:

  • Галогеналканами (кат. AlCl3)

  • Алкенами (кат. H3PO4)