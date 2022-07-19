Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Введение в химию Расчетные задачи Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Типы химических реакций Окислительно-восстановительные реакции Таблица Менделеева Типы кристаллических решёток Массовая и объемная доли Физические явления в химии Расчет по химическим уравнениям Строение электронных оболочек Химические уравнения Молярный объяем газов Реакции ионного обмена Молекулярная и атомная массы Химические реакции Металлическая химическая связь Растворение. Растворимость веществ в воде Количество вещества Ковалентная полярная химическая связь Степень окисления
Неорганическая химия
Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами Летучие водородные соединения Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов Химические свойства солей

Простые вещества – металлы

Металлы – это химические элементы, атомы которых отдают электроны, образуя при этом положительно заряженные ионы.

Чтобы определить положение металлов в таблице Менделеева, необходимо провести диагональ от бора к астату. Все элементы, которые располагаются слева от нее, а также которые находятся в побочных подгруппах, являются металлами.

Металлы можно разделить на несколько групп: щелочные, щелочноземельные, амфотерные и переходные.

Щелочные металлы — это элементы главной подгруппы I группы: литий Li, натрий Na, калий K, рубидий Rb, цезий Cs, франций Fr.

Щелочные металлы обладают низкими температурами кипения, они мягкие (как воск) и их можно разрезать ножом. Они очень активные и бурно реагируют с водой с образованием щелочей, поэтому эти металлы хранят под слоем керосина.

Щелочноземельные металлы – это элементы главной подгруппы II группы, кроме Ве и Mg: кальций Ca, стронций Sr, барий Ва, радий Ra.

Внешне эти металлы серые и твердые при комнатной температуре. Их нельзя разрезать ножом, за исключением стронция. Эти металлы также являются достаточно активными.

Амфотерные металлы – это элементы, проявляющие двойственность свойств, реагируют как с кислотами, так и со щелочами, например, алюминий, бериллий.

Бериллий – это относительно твердый, но хрупкий металл серебристо-белого цвета. Алюминий является легким металлом также серебристо-белого цвета, из него изготавливают различные предметы посуды, так как он легко поддается литью и механической обработке. Амфотерными свойствами также обладает цинк. В чистом виде — довольно пластичный серебристо-белый металл. При комнатной температуре хрупок, при сгибании пластинки слышен треск.

Переходные металлы – это элементы побочных подгрупп, например, железо, хром.

Химические свойства металлов зависят от их активности. Активность металлов можно определить с помощью ряда активности, или, как его еще называют, ряда напряженности металлов. Условно металлы можно разделить на три группы: активные (находятся в ряду до алюминия), средней активности (от алюминия и до водорода) и неактивные (после водорода).

Рассмотрим химические свойства активных металлов и металлов средней активности.

  1. С неметаллами:

2K + S = K2S

4Cr + 3O2 = 2Cr2O3

  1. С водой:

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2

3Fe + 4H2O =t Fe3O4 + 4H2

  1. С растворами кислот:

Sr + 2HBr = SrBr2 + H2

  1. Металлы средней активности вступают в реакцию замещения с растворами солей:

Cr + CuCl2 = CrCl2 + Cu

  1. Амфотерные металлы реагируют со щелочами при нагревании и в растворе.

2Al + 2NaOH + 6Н2О = 2Na[Al(OH)4] + 3H2

2Al + 2NaOH + 2Н2О =t 2NaAlO2 + 3H2

Неактивные металлы стоят в ряду активности после водорода, поэтому они не реагируют с кислотами и с водой. Запишем реакции с участием неактивных металлов:

  1. Образование оксидов:

2Cu + O2 = 2CuO

  1. С другими неметаллами:

Cu + S = CuS

  1. Не взаимодействуют с водой и растворами кислот.

  2. Вступают в реакцию замещения с растворами солей:

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag