Простые вещества – металлы

Металлы – это химические элементы, атомы которых отдают электроны, образуя при этом положительно заряженные ионы.

Чтобы определить положение металлов в таблице Менделеева, необходимо провести диагональ от бора к астату. Все элементы, которые располагаются слева от нее, а также которые находятся в побочных подгруппах, являются металлами.

Металлы можно разделить на несколько групп: щелочные, щелочноземельные, амфотерные и переходные.

Щелочные металлы — это элементы главной подгруппы I группы: литий Li, натрий Na, калий K, рубидий Rb, цезий Cs, франций Fr.

Щелочные металлы обладают низкими температурами кипения, они мягкие (как воск) и их можно разрезать ножом. Они очень активные и бурно реагируют с водой с образованием щелочей, поэтому эти металлы хранят под слоем керосина.

Щелочноземельные металлы – это элементы главной подгруппы II группы, кроме Ве и Mg: кальций Ca, стронций Sr, барий Ва, радий Ra.

Внешне эти металлы серые и твердые при комнатной температуре. Их нельзя разрезать ножом, за исключением стронция. Эти металлы также являются достаточно активными.

Амфотерные металлы – это элементы, проявляющие двойственность свойств, реагируют как с кислотами, так и со щелочами, например, алюминий, бериллий.

Бериллий – это относительно твердый, но хрупкий металл серебристо-белого цвета. Алюминий является легким металлом также серебристо-белого цвета, из него изготавливают различные предметы посуды, так как он легко поддается литью и механической обработке. Амфотерными свойствами также обладает цинк. В чистом виде — довольно пластичный серебристо-белый металл. При комнатной температуре хрупок, при сгибании пластинки слышен треск.

Переходные металлы – это элементы побочных подгрупп, например, железо, хром.

Химические свойства металлов зависят от их активности. Активность металлов можно определить с помощью ряда активности, или, как его еще называют, ряда напряженности металлов. Условно металлы можно разделить на три группы: активные (находятся в ряду до алюминия), средней активности (от алюминия и до водорода) и неактивные (после водорода).

Рассмотрим химические свойства активных металлов и металлов средней активности.

С неметаллами:

2K + S = K 2 S

4Cr + 3O 2 = 2Cr 2 O 3

С водой:

Ca + 2H 2 O = Ca(OH) 2 + H 2

3Fe + 4H 2 O =t Fe 3 O 4 + 4H 2

С растворами кислот:

Sr + 2HBr = SrBr 2 + H 2

Металлы средней активности вступают в реакцию замещения с растворами солей:

Cr + CuCl 2 = CrCl 2 + Cu

Амфотерные металлы реагируют со щелочами при нагревании и в растворе.

2Al + 2NaOH + 6Н 2 О = 2Na[Al(OH) 4 ] + 3H 2 ↑

2Al + 2NaOH + 2Н 2 О =t 2NaAlO 2 + 3H 2 ↑

Неактивные металлы стоят в ряду активности после водорода, поэтому они не реагируют с кислотами и с водой. Запишем реакции с участием неактивных металлов:

Образование оксидов:

2Cu + O 2 = 2CuO

С другими неметаллами:

Cu + S = CuS

Не взаимодействуют с водой и растворами кислот. Вступают в реакцию замещения с растворами солей: