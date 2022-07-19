Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Типы химической связи Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность Окислительно-восстановительные реакции Типы кристаллических решёток Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Химическое равновесие Скорость химической реакции Электролиз
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак
Органическая химия
Углеводороды 1: алканы Механизмы реакций в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства фенолов Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Белки и жиры Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Химические свойства спиртов Классификация органических веществ Качественные реакции в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Номенклатура органических веществ
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства оксидов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства неактивных металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот

Химические свойства фенолов

Фенолы — это гидроксильные производные бензола

Фенолы – не спирты!

В спиртах ОН-группа связана с углеводородным радикалом, а не с бензольным кольцом.

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Объяснение химических свойств фенолов с помощью строения.

Бензольное кольцо очень стабильно и тяжело вступает в реакции из-за пи-облака или эффекта сопряжения.

У фенолов в гидроксо-группе кислород тоже находится в состоянии sp2-гибридизации, как и атомы углерода в бензольном кольце, и поэтому неподелённая пара электронов атома кислорода тоже вступает в сопряжение с бензолом. Из этого следует, что связь между углеродом и кислородом прочная, т.е. не разрывается химических реакциях.

ОН – группа – ориентант первого рода, т.к. она увеличивает электронную плотность в орто и пара положениях. Таким образом, реакции замещения в данных положениях протекают легче, чем просто в бензоле.

За счет того, что электронная пара кислорода смещена в сторону кольца, связь между кислородом и водородом становится более полярной, что увеличивает кислотные свойства фенолов по сравнению со спиртами.