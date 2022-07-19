Свойства ВМС

Полимеры из-за своей структуры обладают различными свойствами.

Отношение к нагреванию (полимеры не имеют определенной температуры кипения или плавления):

- термопластичные – при нагревание размягчаются, в дальнейшем при охлаждении застывают в определенной форме (полиэтилен, капрон);

- термореактивные – при нагревании размягчаются, в дальнейшем не плавятся и не растворяются (карболит).

По растворимости:

- гидрофильные – растворяются или набухают (крахмал);

- гидрофобные – не растворяются в воде, растворяются в органических растворителях: бензин, спирт, ацетон (резин).

Многие полимеры устойчивы к действию кислот и щелочей (полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен), с азотной кислотой реагируют полимеры имеющие аминокислотное происхождение – протекает ксантопротеиновая реакция, с образование желтого цвета (шерсть).