Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Химия
Органическая химия
Гетероциклы Углеводы Углеводороды 5: алкадиены Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства альдегидов и кетонов Химические свойства спиртов Углеводороды 2: алкены Алгоритм решения нахождения формулы вещества Химические свойства аминов Углеводороды 4: алкины Белки и жиры Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Номенклатура органических веществ Углеводороды 6: ароматические соединения (арены) Гомологи Свойства ВМС Жизнь и ВМС Химические свойства аминокислот Изомерия Качественные реакции в органической химии Механизмы реакций в органической химии Классификация реакций в органической химии Химические свойства фенолов Углеводороды 3: циклоалканы Получение ВМС Гибридизация Классификация органических веществ Углеводороды 1: алканы

Свойства ВМС

Полимеры из-за своей структуры обладают различными свойствами.

Отношение к нагреванию (полимеры не имеют определенной температуры кипения или плавления):

- термопластичные – при нагревание размягчаются, в дальнейшем при охлаждении застывают в определенной форме (полиэтилен, капрон);

- термореактивные – при нагревании размягчаются, в дальнейшем не плавятся и не растворяются (карболит).

По растворимости:

- гидрофильные – растворяются или набухают (крахмал);

- гидрофобные – не растворяются в воде, растворяются в органических растворителях: бензин, спирт, ацетон (резин).

Многие полимеры устойчивы к действию кислот и щелочей (полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен), с азотной кислотой реагируют полимеры имеющие аминокислотное происхождение – протекает ксантопротеиновая реакция, с образование желтого цвета (шерсть).