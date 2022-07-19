Химические свойства неактивных металлов

Металлы – это химические элементы, атомы которых отдают электроны с внешнего или предвнешнего энергетического уровней, образуя при этом положительно заряженные ионы.

К неактивным металлам относятся элементы, расположенные в ряду активности после водорода:

Медь (Cu) – золотисто-розовый пластичный металл, на воздухе быстро покрывается оксидной плёнкой, которая придаёт ей характерный интенсивный желтовато-красный оттенок

Ртуть (Hg) – единственный металл, который находится в жидком состоянии при комнатной температуре

Серебро (Ag) – тяжёлый, пластичный серебристо-белый металл. Тонкая серебряная фольга в проходящем свете имеет фиолетовый цвет

Платина (Pt) – серовато-белый пластичный металл, устойчивый к вакууму

Золото (Au) – мягкий металл жёлтого цвета, обладает высокой теплопроводностью и низким электрическим сопротивлением.

Химические свойства металлов:

Образование оксидов:

2Cu + O 2 = 2CuO

2Ag + O 3 = Ag 2 O + O 2

С неметаллами:

Cu + S = CuS

Не взаимодействуют с водой и растворами кислот. Реакция с концентрированной серной кислотой:

Cu + 2H 2 SO 4 конц. = CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O

Реакция с азотной кислотой:

Ag + 2HNO 3 конц. = AgNO 3 + NO 2 + H 2 O

3Ag + 4HNO 3 разб. = 3AgNO 3 + NO + 2H 2 O

Вступают в реакцию замещения с растворами солей:

Cu + 2AgNO 3 = Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag

Окислительно-восстановительные реакции.

Ag + FeCl 3 = AgCl + FeCl 2