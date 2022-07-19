Химические свойства неактивных металлов

К неактивным металлам относятся элементы, расположенные в ряду активности после водорода:
Медь (Cu) – золотисто-розовый пластичный металл, на воздухе быстро покрывается оксидной плёнкой, которая придаёт ей характерный интенсивный желтовато-красный оттенок
Ртуть (Hg) – единственный металл, который находится в жидком состоянии при комнатной температуре
Серебро (Ag) – тяжёлый, пластичный серебристо-белый металл. Тонкая серебряная фольга в проходящем свете имеет фиолетовый цвет
Платина (Pt) – серовато-белый пластичный металл, устойчивый к вакууму
Золото (Au) – мягкий металл жёлтого цвета, обладает высокой теплопроводностью и низким электрическим сопротивлением.
Химические свойства металлов:
Образование оксидов:
2Cu + O2 = 2CuO
2Ag + O3 = Ag2O + O2
С неметаллами:
Cu + S = CuS
Не взаимодействуют с водой и растворами кислот.
Реакция с концентрированной серной кислотой:
Cu + 2H2SO4 конц. = CuSO4 + SO2 + 2H2O
Реакция с азотной кислотой:
Ag + 2HNO3 конц. = AgNO3 + NO2 + H2O
3Ag + 4HNO3 разб. = 3AgNO3 + NO + 2H2O
Вступают в реакцию замещения с растворами солей:
Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag
Окислительно-восстановительные реакции.
Ag + FeCl3 = AgCl + FeCl2
Золото и платина растворяются в царской водке (смесь концентрированных азотной и соляной кислот).