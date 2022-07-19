Химические свойства неактивных металлов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Степень окисления и валентность Скорость химической реакции Электролиз Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Типы кристаллических решёток Типы химической связи Строение электронной оболочки Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции
Органическая химия
Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Качественные реакции в органической химии Углеводы Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Механизмы реакций в органической химии Химические свойства фенолов Классификация реакций в органической химии Химические свойства спиртов Белки и жиры Углеводороды 3: алкины, алкадиены Углеводороды 1: алканы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства альдегидов и кетонов Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Номенклатура органических веществ Классификация органических веществ Окислительно-восстановительные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей

Химические свойства неактивных металлов

Металлы – это химические элементы, атомы которых отдают электроны с внешнего или предвнешнего энергетического уровней, образуя при этом положительно заряженные ионы.

К неактивным металлам относятся элементы, расположенные в ряду активности после водорода:

  • Медь (Cu) – золотисто-розовый пластичный металл, на воздухе быстро покрывается оксидной плёнкой, которая придаёт ей характерный интенсивный желтовато-красный оттенок

  • Ртуть (Hg) – единственный металл, который находится в жидком состоянии при комнатной температуре

  • Серебро (Ag) – тяжёлый, пластичный серебристо-белый металл. Тонкая серебряная фольга в проходящем свете имеет фиолетовый цвет

  • Платина (Pt) – серовато-белый пластичный металл, устойчивый к вакууму

  • Золото (Au) – мягкий металл жёлтого цвета, обладает высокой теплопроводностью и низким электрическим сопротивлением.

Химические свойства металлов:

  1. Образование оксидов:

2Cu + O2 = 2CuO

2Ag + O3 = Ag2O + O2

  1. С неметаллами:

Cu + S = CuS

  1. Не взаимодействуют с водой и растворами кислот.

  2. Реакция с концентрированной серной кислотой:

Cu + 2H2SO4 конц. = CuSO4 + SO2 + 2H2O

  1. Реакция с азотной кислотой:

Ag + 2HNO3 конц. = AgNO3 + NO2 + H2O

3Ag + 4HNO3 разб. = 3AgNO3 + NO + 2H2O

  1. Вступают в реакцию замещения с растворами солей:

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag

  1. Окислительно-восстановительные реакции.

Ag + FeCl3 = AgCl + FeCl2

  1. Золото и платина растворяются в царской водке (смесь концентрированных азотной и соляной кислот).