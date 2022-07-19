Химические свойства аминов и аминокислот

Химические свойства (проявляют основные свойства):
Взаимодействие с Н2О:
CH3-CH2-NH2 + H2O → [CH3-CH2-NH3+]OH-
Реакции с кислотами:
CH3-CH2-NH2 + HBr → [CH3-CH2-NH3+] Br-
Реакция с азотистой кислотой:
CH3-CH2-NH2 + HNO2 → CH3-CH2-OH + H2O + N2
Взаимодействие с галогеналканами:
СH3-CH2-NH2 + CH3-Cl → [CH3-CH2-NH2+-CH3]Cl-
[CH3-CH2-NH2+-CH3]Cl- + KOH → KCl + H2O + CH3-CH2-NH-CH3
Качественная реакция на анилин:
Окисление:
горение
4СН3-NН2 + 9O2 → 4СO2 + 10H2O + 2N2
Окраска индикаторов:
|Индикатор
|Лакмус
|Синий
|Фенолфталеин
|Малиновый
|Метилоранж
|Желтый
Химические свойства (проявляют амфотерные свойства):
Окисление:
горение
4NН2-СН2-СООН + 9O2 → 4СO2 + 10H2O + 2N2
Реакции по аминогруппе:
с кислотами
с галогеналканами
Реакции по карбоксильной группе:
этерификация
с металлами до водорода в РНМ
с оксидами и гидроксидами металлов
с аммиаком
реакция обмена с солями
с другими аминокислотами (образование дипептидов):
NH2-CH2-COOH + NH2-CH2-COOH ↔︎ H2O + NH2-CH2-C(O)-NH-CH2-COOH