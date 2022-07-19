Химические свойства аминов и аминокислот

Амины - производные аммиака, в которых атомы водорода замещены углеводородными группами, и которые соответствуют общей формуле C n H 2n+3 N.

Химические свойства (проявляют основные свойства):

Взаимодействие с Н 2 О:

CH 3 -CH 2 -NH 2 + H 2 O → [CH 3 -CH 2 -NH 3 +]OH-

Реакции с кислотами:

CH 3 -CH 2 -NH 2 + HBr → [CH 3 -CH 2 -NH 3 +] Br-

Реакция с азотистой кислотой:

CH 3 -CH 2 -NH 2 + HNO 2 → CH 3 -CH 2 -OH + H 2 O + N 2

Взаимодействие с галогеналканами:

СH 3 -CH 2 -NH 2 + CH 3 -Cl → [CH 3 -CH 2 -NH 2 +-CH 3 ]Cl-

[CH 3 -CH 2 -NH 2 +-CH 3 ]Cl- + KOH → KCl + H 2 O + CH 3 -CH 2 -NH-CH 3

Качественная реакция на анилин:

Окисление:

горение

4СН 3 -NН 2 + 9O 2 → 4СO 2 + 10H 2 O + 2N 2

Окраска индикаторов:

Индикатор Лакмус Синий Фенолфталеин Малиновый Метилоранж Желтый

Аминокислоты - органические соединения, содержащие в молекуле карбоксильную и аминогруппы.

Химические свойства (проявляют амфотерные свойства):

Окисление:

горение

4NН 2 -СН 2 -СООН + 9O 2 → 4СO 2 + 10H 2 O + 2N 2

Реакции по аминогруппе:

с кислотами

с галогеналканами

Реакции по карбоксильной группе:

этерификация

с металлами до водорода в РНМ

с оксидами и гидроксидами металлов

с аммиаком

реакция обмена с солями

с другими аминокислотами (образование дипептидов):