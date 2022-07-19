Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неактивных металлов
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Электролитическая диссоциация Типы кристаллических решёток Типы химической связи Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Электролиз Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Строение электронной оболочки Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества
Органическая химия
Механизмы реакций в органической химии Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства спиртов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводы Качественные реакции в органической химии Классификация органических веществ Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства аминов и аминокислот Белки и жиры Номенклатура органических веществ Углеводороды 1: алканы Химические свойства фенолов Классификация реакций в органической химии Основные понятия в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 4: ароматические соединения (арены)
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3

Химические свойства аминов и аминокислот

Амины - производные аммиака, в которых атомы водорода замещены углеводородными группами, и которые соответствуют общей формуле CnH2n+3N.

Химические свойства (проявляют основные свойства):

  1. Взаимодействие с Н2О:

CH3-CH2-NH2 + H2O → [CH3-CH2-NH3+]OH-

  1. Реакции с кислотами:

CH3-CH2-NH2 + HBr → [CH3-CH2-NH3+] Br-

  1. Реакция с азотистой кислотой:

CH3-CH2-NH2 + HNO2 → CH3-CH2-OH + H2O + N2

  1. Взаимодействие с галогеналканами:

СH3-CH2-NH2 + CH3-Cl → [CH3-CH2-NH2+-CH3]Cl-

[CH3-CH2-NH2+-CH3]Cl- + KOH → KCl + H2O + CH3-CH2-NH-CH3

  1. Качественная реакция на анилин:

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  1. Окисление:

  • горение

4СН3-NН2 + 9O2 → 4СO2 + 10H2O + 2N2

  1. Окраска индикаторов:

Индикатор
Лакмус Синий
Фенолфталеин Малиновый
Метилоранж Желтый

Аминокислоты - органические соединения, содержащие в молекуле карбоксильную и аминогруппы.

Химические свойства (проявляют амфотерные свойства):

  1. Окисление:

  • горение

4NН2-СН2-СООН + 9O2 → 4СO2 + 10H2O + 2N2

  1. Реакции по аминогруппе:

  • с кислотами

  • с галогеналканами

  1. Реакции по карбоксильной группе:

  • этерификация

  • с металлами до водорода в РНМ

  • с оксидами и гидроксидами металлов

  • с аммиаком

  • реакция обмена с солями

  • с другими аминокислотами (образование дипептидов):

NH2-CH2-COOH + NH2-CH2-COOH ↔︎ H2O + NH2-CH2-C(O)-NH-CH2-COOH