Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Строение электронных оболочек Массовая и объемная доли Физические явления в химии Степень окисления Введение в химию Молекулярная и атомная массы Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Металлическая химическая связь Таблица Менделеева Типы кристаллических решёток Типы химических реакций Химические уравнения Молярный объяем газов Расчетные задачи Химические реакции Расчет по химическим уравнениям Окислительно-восстановительные реакции Растворение. Растворимость веществ в воде Количество вещества Ковалентная полярная химическая связь Реакции ионного обмена
Неорганическая химия
Химические свойства солей Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами Летучие водородные соединения Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов

Таблица Менделеева

Таблица Менделеева бесспорно одно из величайших научных открытий, которое является фундаментом нашего современного знания о химии.

В периодической таблице Менделеева все элементы упорядочены с учетом их атомного числа, электронной конфигурации и повторяющихся химических свойств.

Группами называют вертикальные ряды в периодической системе.

В группах элементы объединены по признаку высшей степени окисления в оксидах. Каждая группа состоит из главной и побочной подгрупп. Главные подгруппы включают в себя элементы малых периодов и одинаковые с ним по свойствам элементы больших периодов. Побочные подгруппы состоят только из элементов больших периодов. Химические свойства элементов главных и побочных подгрупп значительно различаются.

Периодом называют горизонтальный ряд элементов, расположенных в порядке возрастания порядковых (атомных) номеров.

В периодической системе имеются семь периодов: первый, второй и третий периоды называют малыми, в них содержится соответственно 2, 8 и 8 элементов; остальные периоды называют большими: в четвёртом и пятом периодах расположены по 18 элементов, в шестом — 32, а в седьмом (пока незавершенном) — 31 элемент. Каждый период, кроме первого, начинается щелочным металлом, а заканчивается благородным газом.

Физический смысл порядкового номера химического элемента: число протонов в атомном ядре и число электронов, вращающихся вокруг атомного ядра, равны порядковому номеру элемента.

В первой таблице, датируемой 1869 годом, содержалось всего 60 элементов, теперь же таблицу пришлось увеличить, чтобы поместить 118 элементов, известных нам сегодня.

Периодическая система Менделеева систематизирует не только элементы, но и самые разнообразные их свойства.

Свойства простых веществ, а также свойства и формы соединений элементов находятся в периодической зависимости от заряда ядра атомов элементов (порядкового номера).