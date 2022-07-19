Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Окислительно-восстановительные реакции Скорость химической реакции Электролитическая диссоциация Типы кристаллических решёток Типы химической связи Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Электролиз Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории
Органическая химия
Углеводороды 3: алкины, алкадиены Углеводороды 1: алканы Механизмы реакций в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Классификация реакций в органической химии Качественные реакции в органической химии Белки и жиры Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Номенклатура органических веществ Углеводы Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства фенолов Химические свойства спиртов Классификация органических веществ
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Неорганическая химия
Химические свойства неактивных металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов

Углеводороды 4: Ароматические соединения (арены)

Арены ― органические соединения, которые имеют в своём составе ароматическую систему (бензольное кольцо).

Получение:

  1. Тримеризация алкинов:

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  1. Сплавление солей бензойной кислоты со щелочами:

С6Н5СООК + КОН → К2СО3 + С6Н6

  1. Дегидроциклизация алканов

  2. Дегидрирование циклоалканов

  3. Реакция Вюрца-Фиттинга:

С6Н5Cl + CH3-Cl + 2Na → 2NaCl + C6H5-CH3

Химические свойства аренов:

  1. Горение (коптящее пламя):

2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6H2O

  1. Гомологи бензола окисляются KMnO4 до бензойной кислоты.

  2. Присоединение:

  • Хлорирование бензола на свету: С6Н6 + 3Cl2 → C6H6Cl6

  • Гидрирование (образование циклоалканов)

  • Галогенирование, гидрирование, гидратация стирола

  1. Замещение:

  • В бензольном кольце галогенирование в присутствии катализатора нитрование нитрующей смесью (HNO3, H2SO4 конц.)

  • В заместителе галогенирование гомологов бензола на свету

  1. Алкилирование:

  • Галогеналканами (кат. AlCl3)

  • Алкенами (кат. H3PO4)