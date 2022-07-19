Углеводороды 4: Ароматические соединения (арены)

Арены ― органические соединения, которые имеют в своём составе ароматическую систему (бензольное кольцо).

Получение:

Тримеризация алкинов:

Сплавление солей бензойной кислоты со щелочами:

С 6 Н 5 СООК + КОН → К 2 СО 3 + С 6 Н 6

Дегидроциклизация алканов Дегидрирование циклоалканов Реакция Вюрца-Фиттинга:

С 6 Н 5 Cl + CH 3 -Cl + 2Na → 2NaCl + C 6 H 5 -CH 3

Химические свойства аренов:

Горение (коптящее пламя):

2C 6 H 6 + 15O 2 → 12CO 2 + 6H 2 O

Гомологи бензола окисляются KMnO4 до бензойной кислоты. Присоединение:

Хлорирование бензола на свету: С 6 Н 6 + 3Cl 2 → C 6 H 6 Cl 6

Гидрирование (образование циклоалканов)

Галогенирование, гидрирование, гидратация стирола

Замещение:

В бензольном кольце галогенирование в присутствии катализатора нитрование нитрующей смесью (HNO 3 , H 2 SO 4 конц. )

В заместителе галогенирование гомологов бензола на свету

Алкилирование:

Галогеналканами (кат. AlCl 3 )