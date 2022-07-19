Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Металлическая химическая связь Окислительно-восстановительные реакции Количество вещества Массовая и объемная доли Физические явления в химии Типы химических реакций Таблица Менделеева Степень окисления Молярный объяем газов Реакции ионного обмена Молекулярная и атомная массы Расчетные задачи Строение электронных оболочек Растворение. Растворимость веществ в воде Ковалентная полярная химическая связь Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Типы кристаллических решёток Химические уравнения Введение в химию Химические реакции Расчет по химическим уравнениям
Неорганическая химия
Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов Химические свойства солей Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами Летучие водородные соединения

Степень окисления

Степень окисления – это условный заряд атома в молекуле, вычисленный в предположении, что молекула состоит из ионов и в целом электронейтральна.

  • Металлы в сложных соединениях всегда проявляют положительную степень окисления.

Ca0 – Ca+2O

Na0 – Na+Cl

  • Неметаллы могут проявлять как положительные, так и отрицательные степени окисления. В соединениях с металлами и водородом неметаллы всегда имеют отрицательную степень окисления.

Cl20 – HCl- – HCl+O

H20 – KH- – H+NO3

S0 – CS2-2 - H2S+6O4

  • Высшая степень окисления определяется, как правило, по номеру группы.

S - +6

N - +5

Al - +3

  • Минимальная степень окисления металлов равна нулю, а неметаллов № группы -8.

Cu0

Fe0

N-3H3

Si-4H4

HBr-

  • Степень окисления простых веществ равна нулю.

I20

Ba0

  • В сложном соединении алгебраическая сумма всех степеней окисления всех атомов равна нулю, а в ионе - заряду иона.

H2SO4

+1*2 + 6 – 2*4 = 0

SO42-

+6 – 2*4 = -2