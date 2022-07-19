Металлы в сложных соединениях всегда проявляют положительную степень окисления.
Ca0 – Ca+2O
Na0 – Na+Cl
Неметаллы могут проявлять как положительные, так и отрицательные степени окисления. В соединениях с металлами и водородом неметаллы всегда имеют отрицательную степень окисления.
Cl20 – HCl- – HCl+O
H20 – KH- – H+NO3
S0 – CS2-2 - H2S+6O4
Высшая степень окисления определяется, как правило, по номеру группы.
S - +6
N - +5
Al - +3
Минимальная степень окисления металлов равна нулю, а неметаллов № группы -8.
Cu0
Fe0
N-3H3
Si-4H4
HBr-
Степень окисления простых веществ равна нулю.
I20
Ba0
В сложном соединении алгебраическая сумма всех степеней окисления всех атомов равна нулю, а в ионе - заряду иона.
H2SO4
+1*2 + 6 – 2*4 = 0
SO42-
+6 – 2*4 = -2