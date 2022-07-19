Молярный объем газов

Для того чтобы лучше понимать термин «Молярный объем газа», вспомним что такое газы и газовые законы.

Газ – это одно из основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между частицами и большой их подвижностью.

То есть мы понимаем, что большое количество частиц с большой скоростью располагается в пространстве. Что будет, если мы ограничим это пространство?

Ограничим это пространство шариком, в который помещается 1 литр воздуха.

В этом объеме будет помещаться определенное количество частиц газа, ведь мы просто ограничили пространство, в котором эти частицы располагаются.

Что будет, если мы поменяем эти частицы качественно – допустим, заменим водород на кислород?

Итальянский химик А. Авогадро доказал, что количество молекул в определенном ограниченном пространстве – объеме – будет одинаковым, вне зависимости от того, какие газы находятся в этом объеме, и сформулировал эту закономерность следующим образом.

Закон Авогадро: Равные объемы газов (V) при одинаковых условиях (T, P) содержат одинаковое количество молекул.

Если количество молекул в определенном объеме – это постоянная величина, значит, можно сделать вывод, что один моль любого газа при одинаковых условиях занимает одинаковый объем. Это следствие из закона Авогадро.

Молярный объем газа (V m ) – это объем одного моля газа.

При нормальных условиях данная величина составляет 22,4 л/моль.

Нормальными условиями в химии считаются: T = 273⸰K = 0⸰C P = 101,325 кПа = 760 мм.рт.ст. = 1 атм

Соответственно масса одного и того же объема газа тем больше, чем больше масса его молекул.