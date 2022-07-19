Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Растворение. Растворимость веществ в воде Степень окисления Молярный объяем газов Химические реакции Количество вещества Химические уравнения Таблица Менделеева Типы кристаллических решёток Ковалентная полярная химическая связь Реакции ионного обмена Расчет по химическим уравнениям Строение электронных оболочек Металлическая химическая связь Физические явления в химии Введение в химию Молекулярная и атомная массы Расчетные задачи Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Типы химических реакций Окислительно-восстановительные реакции Массовая и объемная доли
Неорганическая химия
Летучие водородные соединения Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов Химические свойства солей Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами

Молярный объем газов

Для того чтобы лучше понимать термин «Молярный объем газа», вспомним что такое газы и газовые законы.

Газ – это одно из основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между частицами и большой их подвижностью.

То есть мы понимаем, что большое количество частиц с большой скоростью располагается в пространстве. Что будет, если мы ограничим это пространство?

Ограничим это пространство шариком, в который помещается 1 литр воздуха.

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В этом объеме будет помещаться определенное количество частиц газа, ведь мы просто ограничили пространство, в котором эти частицы располагаются.

Что будет, если мы поменяем эти частицы качественно – допустим, заменим водород на кислород?

Итальянский химик А. Авогадро доказал, что количество молекул в определенном ограниченном пространстве – объеме – будет одинаковым, вне зависимости от того, какие газы находятся в этом объеме, и сформулировал эту закономерность следующим образом.

Закон Авогадро: Равные объемы газов (V) при одинаковых условиях (T, P) содержат одинаковое количество молекул.

Если количество молекул в определенном объеме – это постоянная величина, значит, можно сделать вывод, что один моль любого газа при одинаковых условиях занимает одинаковый объем. Это следствие из закона Авогадро.

Молярный объем газа (Vm) – это объем одного моля газа.

При нормальных условиях данная величина составляет 22,4 л/моль.

Нормальными условиями в химии считаются:

T = 273⸰K = 0⸰C

P = 101,325 кПа = 760 мм.рт.ст. = 1 атм

Соответственно масса одного и того же объема газа тем больше, чем больше масса его молекул.

\(V = n \bullet V_{m}\)

\(n = \frac{V}{V_{m}}\)

\(V_{m} = \frac{V}{n} \)