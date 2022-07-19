Молярный объем газов

Для того чтобы лучше понимать термин «Молярный объем газа», вспомним что такое газы и газовые законы.
То есть мы понимаем, что большое количество частиц с большой скоростью располагается в пространстве. Что будет, если мы ограничим это пространство?
Ограничим это пространство шариком, в который помещается 1 литр воздуха.
В этом объеме будет помещаться определенное количество частиц газа, ведь мы просто ограничили пространство, в котором эти частицы располагаются.
Что будет, если мы поменяем эти частицы качественно – допустим, заменим водород на кислород?
Итальянский химик А. Авогадро доказал, что количество молекул в определенном ограниченном пространстве – объеме – будет одинаковым, вне зависимости от того, какие газы находятся в этом объеме, и сформулировал эту закономерность следующим образом.
Если количество молекул в определенном объеме – это постоянная величина, значит, можно сделать вывод, что один моль любого газа при одинаковых условиях занимает одинаковый объем. Это следствие из закона Авогадро.
При нормальных условиях данная величина составляет 22,4 л/моль.
T = 273⸰K = 0⸰C
P = 101,325 кПа = 760 мм.рт.ст. = 1 атм
Соответственно масса одного и того же объема газа тем больше, чем больше масса его молекул.
\(n = \frac{V}{V_{m}}\)
\(V_{m} = \frac{V}{n} \)