Химические свойства активных и средней активности металлов

По активности металлы можно разделить на три группы: активные, средней активности и неактивные. Для определения активности металлов используют ряд активности или ряд напряженности металлов (РНМ). Активными считаются металлы, расположенные в ряду до алюминия (иногда алюминий также относят к активным металлам); металлы средней активности – все металлы от алюминия и до водорода; неактивные металлы стоят в РНМ после водорода.

Активные металлы и металлы средней активности можно также разделить на несколько групп: щелочные, щелочноземельные, амфотерные и переходные.

Щелочные металлы - это элементы главной подгруппы I группы: литий Li, натрий Na, калий K, рубидий Rb, цезий Cs, франций Fr.

При растворении щелочных металлов в воде образуются растворимые гидроксиды, называемые щелочами.

Физические свойства:

Низкие температуры плавления

Мягкие, режутся ножом

Хранят под слоем керосина

Металл Цвет пламени Li Карминово-красный Na Желтый K Фиолетовый

Щелочноземельные металлы – это элементы главной подгруппы II группы, кроме Ве: магний Mg, кальций Ca, стронций Sr, барий Ва, радий Ra.

Физические свойства:

Серые

Твёрдые при комнатной температуре вещества

Ножом преимущественно не режутся (исключение — стронций)

Металл Цвет пламени Ca Кирпично-красный Sr Карминово-красный Ba Желто-зеленый

Амфотерные металлы – это элементы, проявляющие двойственность свойств, реагируют как с кислотами, так и со щелочами.

Например, алюминий, бериллий.

Бериллий – элемент IIA группы, второго периода. Относительно твёрдый, но хрупкий металл серебристо-белого цвета.

Алюминий – элемент IA группы, третьего периода. Простое вещество— лёгкий металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся литью, механической обработке.

Амфотерными свойствами также обладает цинк. В чистом виде — довольно пластичный серебристо-белый металл. При комнатной температуре хрупок, при сгибании пластинки слышен треск.

Переходные металлы – это элементы побочных подгрупп.

Например, железо, хром.

Химические свойства металлов:

С неметаллами:

2K + S = K 2 S

4Cr + 3O 2 = 2Cr 2 O 3

С водой:

Ca + 2H 2 O = Ca(OH) 2 + H 2

3Fe + 4H 2 O =t Fe 3 O 4 + 4H 2

С растворами кислот:

Sr + 2HBr = SrBr 2 + H 2

Реакция с концентрированной серной кислотой:

Металлы до Al: 8Li + 5H 2 SO 4 к = 4Li 2 SO 4 + H 2 S + 4H 2 O

Металлы после Al: 2Cr + 6H 2 SO 4 к =t Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O

Реакция с азотной кислотой различной концентрации:

Активные металлы:

8Na + 10HNO 3 к = 8NaNO 3 + N 2 O + 5H 2 O

10Na + 12HNO 3 p = 10NaNO 3 + N 2 + 6H 2 O

8Na + 10HNO 3 оч. разб. = 8NaNO 3 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

Металлы средней активности:

3Mg + 8HNO 3 к = 3Mg(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2NO

4Mg + 10HNO 3 p = 4Mg(NO 3 ) 2 + 5H 2 O + N 2 O

Fe, Cr, Al реагируют с концентрированными кислотами только при нагревании.

Металлы средней активности вступают в реакции замещения с растворами солей:

Cr + CuCl 2 = CrCl 2 + Cu

Амфотерные металлы реагируют со щелочами при нагревании и в растворе.

2Al + 2NaOH + 6Н 2 О = 2Na[Al(OH) 4 ] + 3H 2 ↑