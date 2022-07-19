Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Неорганическая химия
Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов Химические свойства солей Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами Летучие водородные соединения
Теоретическая химия
Металлическая химическая связь Окислительно-восстановительные реакции Таблица Менделеева Степень окисления Молярный объяем газов Молекулярная и атомная массы Типы химических реакций Типы кристаллических решёток Массовая и объемная доли Расчет по химическим уравнениям Растворение. Растворимость веществ в воде Количество вещества Химические уравнения Введение в химию Реакции ионного обмена Расчетные задачи Строение электронных оболочек Ковалентная полярная химическая связь Физические явления в химии Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Химические реакции

Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов

Из известных 118 элементов лишь чуть более 20 принадлежит к неметаллам.

Неметаллы, в отличие от металлов, способны реагировать между собой. Для удобства, возможности протекания реакций отражены в таблице. На пересечении неметаллов обозначены продукты их взаимодействия, если такая реакция возможна, и почерк, если данная реакция не протекает.

Из представленной таблицы видно, что кислород не реагирует с хлором. Остальные, рассмотренные в этой таблице, неметаллы реагируют между собой с образованием важных веществ. Так, сероуглерод CS2 является сырьем для получения искусственного шелка, метан CH4 важен для производства электроэнергии, раствор хлороводорода HCl в медицине используется в качестве лекарственного средства при недостаточности секреторной функции желудка и т.д. И это не говоря о воде, основном источнике жизни на нашей планете.

Рассмотрим возможность взаимодействия данных неметаллов с металлами. Ход данной реакции обусловлен не только природой неметалла, но и положением металла в ряду напряжений металлов. Название образующихся бинарных соединений представлены в таблице.

Ме
Н2

Активные металлы

гидриды
С

Активные металлы

карбиды
O2

(кроме Ag, Au, Pt)

оксиды
S

(кроме Au)

сульфиды
Cl2 хлориды

Данные неметаллы могут реагировать не только с простыми, но и со сложными веществами. Возможности протекания таких реакций отражены в таблице.

H2O KOH MeO
Н2 - -

+

(кроме оксидов

ЩМ и ЩЗМ)
C + -

+

(кроме оксидов

ЩМ и ЩЗМ)
O2 - -

+ (если Ме в

промежуточной

степени окисления)
S - + -
Cl2 + + -

Конечно, в данном материале представлены не все свойства неметаллов, но вы в начале великого химического пути и впереди вас ждут более сложные реакции!