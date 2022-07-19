Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов

Из известных 118 элементов лишь чуть более 20 принадлежит к неметаллам.

Неметаллы, в отличие от металлов, способны реагировать между собой. Для удобства, возможности протекания реакций отражены в таблице. На пересечении неметаллов обозначены продукты их взаимодействия, если такая реакция возможна, и почерк, если данная реакция не протекает.

Из представленной таблицы видно, что кислород не реагирует с хлором. Остальные, рассмотренные в этой таблице, неметаллы реагируют между собой с образованием важных веществ. Так, сероуглерод CS 2 является сырьем для получения искусственного шелка, метан CH 4 важен для производства электроэнергии, раствор хлороводорода HCl в медицине используется в качестве лекарственного средства при недостаточности секреторной функции желудка и т.д. И это не говоря о воде, основном источнике жизни на нашей планете.

Рассмотрим возможность взаимодействия данных неметаллов с металлами. Ход данной реакции обусловлен не только природой неметалла, но и положением металла в ряду напряжений металлов. Название образующихся бинарных соединений представлены в таблице.

Ме Н 2 Активные металлы гидриды С Активные металлы карбиды O 2 (кроме Ag, Au, Pt) оксиды S (кроме Au) сульфиды Cl 2 хлориды

Данные неметаллы могут реагировать не только с простыми, но и со сложными веществами. Возможности протекания таких реакций отражены в таблице.

H 2 O KOH MeO Н 2 - - + (кроме оксидов ЩМ и ЩЗМ) C + - + (кроме оксидов ЩМ и ЩЗМ) O 2 - - + (если Ме в промежуточной степени окисления) S - + - Cl 2 + + -

Конечно, в данном материале представлены не все свойства неметаллов, но вы в начале великого химического пути и впереди вас ждут более сложные реакции!