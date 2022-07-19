Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов

Из известных 118 элементов лишь чуть более 20 принадлежит к неметаллам.
Неметаллы, в отличие от металлов, способны реагировать между собой. Для удобства, возможности протекания реакций отражены в таблице. На пересечении неметаллов обозначены продукты их взаимодействия, если такая реакция возможна, и почерк, если данная реакция не протекает.
Из представленной таблицы видно, что кислород не реагирует с хлором. Остальные, рассмотренные в этой таблице, неметаллы реагируют между собой с образованием важных веществ. Так, сероуглерод CS2 является сырьем для получения искусственного шелка, метан CH4 важен для производства электроэнергии, раствор хлороводорода HCl в медицине используется в качестве лекарственного средства при недостаточности секреторной функции желудка и т.д. И это не говоря о воде, основном источнике жизни на нашей планете.
Рассмотрим возможность взаимодействия данных неметаллов с металлами. Ход данной реакции обусловлен не только природой неметалла, но и положением металла в ряду напряжений металлов. Название образующихся бинарных соединений представлены в таблице.
|Ме
|Н2
|
Активные металлы
гидриды
|С
|
Активные металлы
карбиды
|O2
|
(кроме Ag, Au, Pt)
оксиды
|S
|
(кроме Au)
сульфиды
|Cl2
|хлориды
Данные неметаллы могут реагировать не только с простыми, но и со сложными веществами. Возможности протекания таких реакций отражены в таблице.
|H2O
|KOH
|MeO
|Н2
|-
|-
|
+
(кроме оксидов
ЩМ и ЩЗМ)
|C
|+
|-
|
+
(кроме оксидов
ЩМ и ЩЗМ)
|O2
|-
|-
|
+ (если Ме в
промежуточной
степени окисления)
|S
|-
|+
|-
|Cl2
|+
|+
|-
Конечно, в данном материале представлены не все свойства неметаллов, но вы в начале великого химического пути и впереди вас ждут более сложные реакции!