Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Электролиз Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие Степень окисления и валентность Скорость химической реакции Электролитическая диссоциация Типы кристаллических решёток Типы химической связи Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак
Органическая химия
Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация реакций в органической химии Классификация органических веществ Белки и жиры Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Основные понятия в органической химии Качественные реакции в органической химии Углеводы Углеводороды 1: алканы Механизмы реакций в органической химии Химические свойства фенолов Химические свойства аминов и аминокислот Химические свойства спиртов Углеводороды 3: алкины, алкадиены Номенклатура органических веществ Химические свойства альдегидов и кетонов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ

Взаимосвязь неорганических веществ

Ме неМе
Ме -

соль

4Li + O2 = 2Li2O
неМе

соль

2Na + S = Na2S

соединение

N2 + 3H2 = 2NH3
МехОу

замещение

2Al + Fe2O3= 2Fe + +Al2O3

замещение/

окисление

C + CuO = Cu + CO

4CrO + O2 = 2Cr2O3
неМехОу

ОВР

4Zn + 2NO2=

=4ZnO + N2

окисление

2SO2 + O2 = 2SO3
Н+А- замещение/ОВР замещение/ОВР
Ме(ОН)х

образование комплексных солей

амф. Ме + щелочь

 P, S, Si, галогены растворяются в щелочах
соль замещение

замещение

2KCl + F2 = 2KF + Cl2

окисление

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2

*

МехОу неМехОу
МехОу

осн. + амф.

K2O + ZnO = =K2ZnO2

соль

BaO + CO2 = BaCO3
неМехОу

соль

CaO + SO3 = CaSO4

 -
Н+А- реакция обмена

2H2S + SO2 = 3S + 2H2O

SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O
Ме(ОН)х амф. окс. + щелочь

замещение

SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + +H2O

*

Ме Н+А- Ме(ОН)х
Н+А- ОВР реакция обмена
Ме(ОН)х реакция обмена

щелочь + амф.

2NaOH + Zn(OH)2=

=Na2[Zn(OH)4]
соль реакция обмена реакция обмена