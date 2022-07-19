Взаимосвязь неорганических веществ

|Ме
|неМе
|Ме
|-
|
соль
4Li + O2 = 2Li2O
|неМе
|
соль
2Na + S = Na2S
|
соединение
N2 + 3H2 = 2NH3
|МехОу
|
замещение
2Al + Fe2O3= 2Fe + +Al2O3
|
замещение/
окисление
C + CuO = Cu + CO
4CrO + O2 = 2Cr2O3
|неМехОу
|
ОВР
4Zn + 2NO2=
=4ZnO + N2
|
окисление
2SO2 + O2 = 2SO3
|Н+А-
|замещение/ОВР
|замещение/ОВР
|Ме(ОН)х
|
образование комплексных солей
амф. Ме + щелочь
|P, S, Si, галогены растворяются в щелочах
|соль
|замещение
|
замещение
2KCl + F2 = 2KF + Cl2
окисление
2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2
*
|МехОу
|неМехОу
|МехОу
|
осн. + амф.
K2O + ZnO = =K2ZnO2
|
соль
BaO + CO2 = BaCO3
|неМехОу
|
соль
CaO + SO3 = CaSO4
|-
|Н+А-
|реакция обмена
|
2H2S + SO2 = 3S + 2H2O
SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O
|Ме(ОН)х
|амф. окс. + щелочь
|
замещение
SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + +H2O
*
|Ме
|Н+А-
|Ме(ОН)х
|Н+А-
|ОВР
|реакция обмена
|Ме(ОН)х
|реакция обмена
|
щелочь + амф.
2NaOH + Zn(OH)2=
=Na2[Zn(OH)4]
|соль
|реакция обмена
|реакция обмена