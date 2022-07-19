Химические свойства карбоновых кислот и сложных эфиров

Предельные одноосновные кислоты имеют общую формулу СnH2nO2. Проявляют все свойства, характерные для кислот, обладая при этом рядом специфических свойств.
|Свойства, характерные для кислот
|Специфические свойства
|
|
Важнейшими представителями непредельных карбоновых кислот являются акриловая (пропеновая) и метакриловая (2 - метилпропеновая). Эти кислоты вступают в реакции присоединения по двойным связям. Присоединение несимметричных реагентов идет против правила Марковникова:
СН2 = СН – СООН + HCl → Cl - СН2 – СН2 – СООН (β- хлорпропионовая кислота).
СН2 = СН – СООН + HОН → ОН - СН2 – СН2 – СООН (β- гидроксипропионовая кислота).
Наличие кратных связей обеспечивает непредельным кислотам и их эфирам способность вступать в реакции полимеризации. При полимеризации метилового эфира метакриловой кислоты образуется органическое стекло.
Простейшим представителем одноосновных ароматических кислот является бензойная .
Двухосновные кислоты существуют в виде трех изомеров:
Фталевая
Изофталевая
Терефталевая
Отличительная особенность ароматических кислот заключается в реакциях с участием бензольного кольца (нитрование, алкилирование, галогенирование). При написании данных реакций нужно учитывать, что карбоксильная группа – мета - ориентант.
Открывает гомологический ряд двухосновных кислот щавелевая кислота. Свойства, присущие одноосновным кислотам, характерны и для двухосновных. Однако есть некоторые специфические реакции. Так, при взаимодействии с раствором перманганата калия в серной кислоте щавелевая кислота проявляет восстановительные свойства:
5H2C2O4 +2KMnO4 +3H2SO4 =10CO2 + 2MnSO4 +K2SO4 + 8H2O.
При нагревании с концентрированной серной кислотой щавелевая разлагается на оксиды углерода (II) и (IV) и воду:
H2C2O4 = СО + СО2 + H2O.
Среди высших предельных карбоновых кислот важнейшими являются пальмитиновая (С15Н31СООН) и стеариновая (С17Н35СООН), а среди непредельных олеиновая (С17Н33СООН), линолевая (С17Н31СООН), линоленовая (С17Н29СООН). Непредельные кислоты, помимо свойств карбоксильной группы, проявляют реакции, характерные для алкенов.
Химические свойства:
гидролиз (водный и щелочной);
восстановление.