Углеводороды 5: алкадиены

1. Общая формула: CnH2n-2
2. Особенности строения:
Это соединения, в молекуле которого присутствуют две двойные связи. Остальные связи одинарные.
3. Тип гибридизации:
Для молекул с сопряженными и изолированными связями: sp2 при кратной связи, все остальные - sp3; с кумулированными связями – sp у промежуточного атома углерода между двумя двойными связями, sp2 – у крайних от связи атомов, все остальные – sp3
4. Изомерия:
5. Классификация
А) Кумулированные алкадиены
Алкадиены, в молекулах которых две двойные связи расположены у одного и того же атома углерода
Б) Сопряженные алкадиены
Алкадиены, в молекулах которых две двойные связи разделены одной простой связью
В) Изолированные алкадиены
Алкадиены, в молекулах которых две двойные связи разделены двумя и более простыми связями
6. Способы получения
Лабораторные способы: Реакции элиминирования, аналогичны способам получения алкенов
Промышленные способы:
А) Каталитическое дегидрирование алканов, выделенных из фракций нефтеперегонки
Б) Синтез Лебедева: получение дивинила из этилового спирта
7. Химические свойства
Свойства кумулированных и изолированных диенов аналогичны химическим свойствам алкенов
Для сопряженных алкадиенов характерны реакции присоединения и окисления.
Реакции присоединения могут протекать как по 1,2-типу, так и по 1,4-типу. Преимущественно (в нормальных условиях) протекает 1,4-присоединение.
А) Галогенирование
Б) Гидрирование
В) Гидрогалогенирование
Реакции полимеризации характерны для алкадиенов, и протекают преимущественно по 1,4-механизму. Продуктами полимеризации алкадиенов являются каучуки.
Полимером дивинила (бутадиена-1,3) является искусственный каучук
Полимером изопрена – натуральный, или природный, или изопреновый каучук.
Реакции окисления могут протекать в жестких и мягких условиях.
Окисление в мягких условиях (например, водный раствор перманганата калия) разрываются ТОЛЬКО кратные связи и образуются четырехатомные спирты
В жестких условиях (например, в сернокислом растворе перманганата калия) разрываются как кратные связи, так и связи C-H. На месте разрыва связи образуется связь с кислородом. Продукты реакции зависят от окисляемого фрагмента.
>C= → кетон
-СН= → карбоновая кислота
СН2= → углекислый газ
Алкадиены вступают в реакции горения в кислороде с образованием углекислого газа и воды.