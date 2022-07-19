Расчет по химическим уравнениям

Сегодня мы рассмотрим алгоритмы работы с химическим уравнением.

1. Вычисление количества вещества по известному количеству вещества.

Рассчитайте количество вещества кислорода, необходимого для получения 4 моль воды.

записываем химическое уравнение, расставляем коэффициенты:

\({2Н}_{2} + О_{2} = {2Н}_{2}О\)

под уравнением пишем коэффициенты известного вещества и того, что нужно найти:

над уравнением записываем количество вещества известного из данных задачи, над тем, что нужно найти, ставим Х:



составляем пропорцию и находим Х:

Х – 4 моль

1 моль – 2 моль

4 * 1 = 2Х

Х = 2 моль

записываем ответ: 2 моль.

2. Вычисление количество вещества по известной массе или объему другого вещества:

Рассчитайте количество водорода, если в реакции было затрачено 64 г кислорода.

записываем химическое уравнение, расставляем коэффициенты:

находим количество вещества известного вещества ϑ = m/M:

ϑ = 64/32 = 2 моль;

Далее проводим те же действия, что и в алгоритме 1.

под уравнением пишем коэффициенты известного вещества и того, что нужно найти:

над уравнением записываем количество вещества известного из данных задачи, над тем, что нужно найти, ставим Х:

составляем пропорцию и находим Х:

Х – 2 моль

2 моль – 1 моль

2*2 = 1Х

Х = 4 моль

записываем ответ: 4 моль.

3. Вычисление массы или объема вещества по известному количеству вещества.

Рассчитайте объем кислорода, который сможет прореагировать с 3 моль водорода.

Сначала проводим все вычисления, как в алгоритме 1.

записываем химическое уравнение, расставляем коэффициенты:

под уравнением пишем коэффициенты известного вещества и того, что нужно найти:

над уравнением записываем количество вещества известного из данных задачи, над тем, что нужно найти, ставим Х:



составляем пропорцию и находим Х:

3 моль – Х

2 моль – 1 моль

3 * 1 = 2Х

Х = 1,5 моль

находим объем по уравнению V = ϑ * V m :

V = 1,5 * 22,4 = 33,6 л