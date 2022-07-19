Расчет по химическим уравнениям

Сегодня мы рассмотрим алгоритмы работы с химическим уравнением.
Рассчитайте количество вещества кислорода, необходимого для получения 4 моль воды.
записываем химическое уравнение, расставляем коэффициенты:
\({2Н}_{2} + О_{2} = {2Н}_{2}О\)
под уравнением пишем коэффициенты известного вещества и того, что нужно найти:
над уравнением записываем количество вещества известного из данных задачи, над тем, что нужно найти, ставим Х:
составляем пропорцию и находим Х:
Х – 4 моль
1 моль – 2 моль
4 * 1 = 2Х
Х = 2 моль
записываем ответ: 2 моль.
Рассчитайте количество водорода, если в реакции было затрачено 64 г кислорода.
записываем химическое уравнение, расставляем коэффициенты:
находим количество вещества известного вещества ϑ = m/M:
ϑ = 64/32 = 2 моль;
Далее проводим те же действия, что и в алгоритме 1.
под уравнением пишем коэффициенты известного вещества и того, что нужно найти:
над уравнением записываем количество вещества известного из данных задачи, над тем, что нужно найти, ставим Х:
составляем пропорцию и находим Х:
Х – 2 моль
2 моль – 1 моль
2*2 = 1Х
Х = 4 моль
записываем ответ: 4 моль.
Рассчитайте объем кислорода, который сможет прореагировать с 3 моль водорода.
Сначала проводим все вычисления, как в алгоритме 1.
записываем химическое уравнение, расставляем коэффициенты:
под уравнением пишем коэффициенты известного вещества и того, что нужно найти:
над уравнением записываем количество вещества известного из данных задачи, над тем, что нужно найти, ставим Х:
составляем пропорцию и находим Х:
3 моль – Х
2 моль – 1 моль
3 * 1 = 2Х
Х = 1,5 моль
находим объем по уравнению V = ϑ * Vm:
V = 1,5 * 22,4 = 33,6 л
записываем ответ: 33,6 л.