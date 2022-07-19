Человек в мире химических реакций

Химические реакции окружают каждого человека повсеместно. Практически все, чем мы пользуемся – результаты последовательного химического синтеза, неважно, в лаборатории или в живых организмах.
Каждую минуту в любом живом организме происходит огромное количество биохимических процессов, различных окислительно-восстановительных реакций. Одну из них мы с вами должны обязательно знать, эта реакция – реакция брожения.
Сахара, или углеводы, в любом организме необходимо разложить под действием ферментов, для того, чтобы получить из них энергию. В глобальном смысле эти процессы можно разделить на аэробные, то есть протекающие в присутствии кислорода, и анаэробные, протекающие без кислорода.
Подробнее об аэробных реакциях вы узнаете на уроке биологии, а мы разберем с вами варианты бескислородных реакций, то есть реакций брожения.
Реакции брожения классифицируются по продуктам реакций и их существует огромное множество, мы рассмотрим только самые основные.
1) Спиртовое брожение: Образуется этанол и углекислый газ
2) Уксуснокислое брожение: В результате образуется уксусная кислота
3) Молочнокислое брожение: Основным продуктом является лактат – молочная кислота (CH3CH(OH)COOH)
4) Маслянокислое брожение: Образуется масляная (CH3CH2CH2COOH) и уксусная кислоты
Практически все макромолекулы, такие как белки, жиры и углеводы, в нашем организме подвергаются химическим реакциям, которые мы можем классифицировать как реакции гидролиза. Все полимеры гидролизуются до мономеров: белки до аминокислот, углеводы до моносахаридов, жиры – до жирных кислот и глицерина (трехатомного спирта).
Но белки могут также вступать в реакцию денатурации – изменение конформации белковой молекулы, без изменения аминокислотной последовательности.
Поговорим о других окислительно-восстановительных реакциях, встречающихся нам в быту повсеместно.
В быту широкое применение нашли соединения хлора благодаря своей сильной окислительной способности. Так, например, важнейшим в бытовом плане является гипохлорит натрия.
Это обуславливается тем, что при растворении в воде, гипохлорит натрия диссоциирует на ионы. А хлорноватистая кислота, являясь очень слабой кислотой, подвергается гидролизу. Это и обуславливает отбеливающие свойства
Диссоциация гипохлорита натрия:
Гидролиз гипохлорит-иона:
Помимо отбеливающих свойств, гипохлорит натрия нашел свое применение в:
Использование в качестве дезинфектанта и антибактериального средства
Использование как отбеливателя
Химическое растворение санитарно-технических отложений
Очистка и обеззараживание промышленных стоков и промышленная санитарно-гигиеническая обработка
Очистка и дезинфекция питьевой воды для систем коммунального водоснабжения
Использование в качестве антисептического раствора при обработке кожи, промывания, обработки и дренирования ран.