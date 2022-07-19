Химическое загрязнение окружающей среды

Химическое загрязнение возникает в результате многообразной хозяйственной деятельности человека и является наиболее распространённым видом загрязнения. Промышленные предприятия, химические производства, транспортные средства, химизация сельского хозяйства образуют газообразные, жидкие и твердые выбросы и отходы, которые попадают в биосферу и загрязняют ее. Рассмотрим основные химические загрязнители окружающей среды:
|Химические вещества
|Общая характеристика воздействия на биосферу
|Оксиды азота
|Создают смог, вызывают респираторные заболевания и бронхит
|Оксид углерода
|Нарушает тепловой баланс атмосферы в верхних слоях атмосферы
|Диоксид углерода
|Приводит к увеличению температуры атмосферы, что чревато геохимическими и экологическими последствиями
|Сернистый газ
|Вызывает обострение респираторных заболеваний, наносит вред растениям, разъедает известняк и другие горные породы
|Фосфаты
|Являются главным загрязнителем поверхностных вод (содержатся в удобрениях)
|Свинец
|Действует на ферментные системы и обмен веществ в живых клетках
|Ртуть
|Накапливается в организме и поражает нервную систему (присутствует в пищевых продуктах)
|Нефть и нефтепродукты
|Вызывают гибель планктоновых микроорганизмов, рыбы, морских птиц и млекопитающих
|Пестициды
|Очень токсич6ны для ракообразных. Убивают рыбу и организмы, служащие кормом для рыб. Являются канцерогенами.
Загрязнению подвергаются атмосфера (воздушная среда), гидросфера (водная среда) и литосфера (твердая поверхность).
|Основные источники загрязнения
|Основные вредные вещества
|Атмосфера
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|Гидросфера
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|Литосфера
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Наиболее опасные для природной среды, человека, животных и растений являются выбросы химической промышленности.
Загрязняющий компонент может распространяться на всю поверхность планеты, на более или менее значительную территорию или иметь локальный характер. Таким образом, экологические кризисы бывают глобальные, региональные и локальные.
На данный момент единственным путем снижения загрязнения окружающей среды являются малоотходные технологии, которые позволяют снизить выбросы вредных веществ и отходов, которые не приводят к необратимым изменениям в биосфере. Создаются новые технологии и материалы, экологически чистые виды топлива, новые источники энергии, снижающие загрязнение окружающей среды.