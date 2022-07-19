Химическое загрязнение окружающей среды

Химическое загрязнение – поступление в окружающую среду загрязнителей в виде химических веществ.

Химическое загрязнение возникает в результате многообразной хозяйственной деятельности человека и является наиболее распространённым видом загрязнения. Промышленные предприятия, химические производства, транспортные средства, химизация сельского хозяйства образуют газообразные, жидкие и твердые выбросы и отходы, которые попадают в биосферу и загрязняют ее. Рассмотрим основные химические загрязнители окружающей среды:

Химические вещества Общая характеристика воздействия на биосферу Оксиды азота Создают смог, вызывают респираторные заболевания и бронхит Оксид углерода Нарушает тепловой баланс атмосферы в верхних слоях атмосферы Диоксид углерода Приводит к увеличению температуры атмосферы, что чревато геохимическими и экологическими последствиями Сернистый газ Вызывает обострение респираторных заболеваний, наносит вред растениям, разъедает известняк и другие горные породы Фосфаты Являются главным загрязнителем поверхностных вод (содержатся в удобрениях) Свинец Действует на ферментные системы и обмен веществ в живых клетках Ртуть Накапливается в организме и поражает нервную систему (присутствует в пищевых продуктах) Нефть и нефтепродукты Вызывают гибель планктоновых микроорганизмов, рыбы, морских птиц и млекопитающих Пестициды Очень токсич6ны для ракообразных. Убивают рыбу и организмы, служащие кормом для рыб. Являются канцерогенами.

Загрязнению подвергаются атмосфера (воздушная среда), гидросфера (водная среда) и литосфера (твердая поверхность).

Основные источники загрязнения Основные вредные вещества Атмосфера Промышленность

Транспорт

Тепловые электростанции Оксида углерода, азота

Органические соединения

Промышленная пыль Гидросфера Сточные воды

Утечка нефти

Автотранспорт Тяжелые металлы

Нефть и нефтепродукты Литосфера Отходы промышленности и сельского хозяйства

Избыточное использование удобрений Пластмассы

Резина

Тяжелые металлы

Наиболее опасные для природной среды, человека, животных и растений являются выбросы химической промышленности.

Опасные отходы – отходы, которые могут нанести вред здоровью или окружающей среде при их хранении, транспортировке, переработки или сбросе.

Загрязняющий компонент может распространяться на всю поверхность планеты, на более или менее значительную территорию или иметь локальный характер. Таким образом, экологические кризисы бывают глобальные, региональные и локальные.

На данный момент единственным путем снижения загрязнения окружающей среды являются малоотходные технологии, которые позволяют снизить выбросы вредных веществ и отходов, которые не приводят к необратимым изменениям в биосфере. Создаются новые технологии и материалы, экологически чистые виды топлива, новые источники энергии, снижающие загрязнение окружающей среды.