Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Химия
Химия и жизнь
Расчет по химическим уравнениям Человек в мире материалов Лабороторное оборудование Массовая доля вещества Человек в мире химических реакций Правила работы в лаборатории Человек в мире веществ Химическое загрязнение окружающей среды Лаборатория
Неорганическая химия
Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства солей Химические свойства оксидов
Теоретическая химия
Типы химических реакций Реакции ионного обмена Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Типы химической связи Химические элементы Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Строение электронной оболочки Качественные реакции Степень окисления и валентность

Электролитическая диссоциация

Электролитическая диссоциация – это процесс распада электролита на ионы при растворении его в воде или при расплавлении.

Все вещества мы можем разделить на две группы:

  • электролиты – вещества, которые проводят электрический ток. К ним относим: металлы, щелочи, растворимые соли, сильные кислоты.

  • неэлектролиты – вещества, не проводят электрический ток. К ним относим: неметаллы, нерастворимые основания, нерастворимые соли, слабые кислоты, органические соединения.

Изучая данный процесс, в 1877 году шведский ученый С. Аррениус сформулировал основные положения теории электролитической диссоциации:

Электролиты – это вещества, которые способны распадаться на ионы, положительный (катион) и отрицательный (анион).

NaNO3 = Na+ + NO3-

Ионы отличаются от атомов по строению и свойствам:

Na0 2ē 8ē 1ē – атом натрия отдает электрон с внешнего уровня и проявляет восстановительные свойства;

Na+ 2ē 8ē – катион натрия уже не может отдавать электроны и не проявляет восстановительных свойств.

В растворе и расплавы ионы двигаются хаотично, и, пропуская через электролит электрический ток, катионы движутся к катоду (отрицательный электрод), анионы к аноду (положительный электрод).

Диссоциация сложных веществ:

  1. Щелочи – это сложные вещества, при диссоциации которых образуются катион металла и анион гидроксогруппы.

LiOH = Li+ + OH-

  1. Кислоты – это сложные вещества, при диссоциации которых образуются катион водорода и анион кислотного остатка (многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато).

H2SO4 = H+ + HSO4-

HSO4- = H+ + SO42-

  1. Соли – это сложные вещества, при диссоциации которых образуются катион металла и анион кислотного остатка.

BaCl2 = Ba2+ + 2Cl-

K2SO4 = 2K+ + SO42-