Электролитическая диссоциация

Электролитическая диссоциация – это процесс распада электролита на ионы при растворении его в воде или при расплавлении.

Все вещества мы можем разделить на две группы:

электролиты – вещества, которые проводят электрический ток. К ним относим: металлы, щелочи, растворимые соли, сильные кислоты.

неэлектролиты – вещества, не проводят электрический ток. К ним относим: неметаллы, нерастворимые основания, нерастворимые соли, слабые кислоты, органические соединения.

Изучая данный процесс, в 1877 году шведский ученый С. Аррениус сформулировал основные положения теории электролитической диссоциации:

Электролиты – это вещества, которые способны распадаться на ионы, положительный (катион) и отрицательный (анион).

NaNO 3 = Na+ + NO 3 -

Ионы отличаются от атомов по строению и свойствам:

Na0 2ē 8ē 1ē – атом натрия отдает электрон с внешнего уровня и проявляет восстановительные свойства;

Na+ 2ē 8ē – катион натрия уже не может отдавать электроны и не проявляет восстановительных свойств.

В растворе и расплавы ионы двигаются хаотично, и, пропуская через электролит электрический ток, катионы движутся к катоду (отрицательный электрод), анионы к аноду (положительный электрод).

Диссоциация сложных веществ:

Щелочи – это сложные вещества, при диссоциации которых образуются катион металла и анион гидроксогруппы.

LiOH = Li+ + OH-

Кислоты – это сложные вещества, при диссоциации которых образуются катион водорода и анион кислотного остатка (многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато).

2 SO 4 = H+ + HSO 4 - SO= H+ HSO HSO 4 - = H+ + SO 4 2-

Соли – это сложные вещества, при диссоциации которых образуются катион металла и анион кислотного остатка.