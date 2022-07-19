Электролитическая диссоциация

Все вещества мы можем разделить на две группы:
электролиты – вещества, которые проводят электрический ток. К ним относим: металлы, щелочи, растворимые соли, сильные кислоты.
неэлектролиты – вещества, не проводят электрический ток. К ним относим: неметаллы, нерастворимые основания, нерастворимые соли, слабые кислоты, органические соединения.
Изучая данный процесс, в 1877 году шведский ученый С. Аррениус сформулировал основные положения теории электролитической диссоциации:
NaNO3 = Na+ + NO3-
Na0 2ē 8ē 1ē – атом натрия отдает электрон с внешнего уровня и проявляет восстановительные свойства;
Na+ 2ē 8ē – катион натрия уже не может отдавать электроны и не проявляет восстановительных свойств.
Диссоциация сложных веществ:
Щелочи – это сложные вещества, при диссоциации которых образуются катион металла и анион гидроксогруппы.
Кислоты – это сложные вещества, при диссоциации которых образуются катион водорода и анион кислотного остатка (многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато).
HSO4- = H+ + SO42-
Соли – это сложные вещества, при диссоциации которых образуются катион металла и анион кислотного остатка.
K2SO4 = 2K+ + SO42-