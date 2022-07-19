Получение ВМС

Число мономеров (структурных звеньев) в молекуле полимера называется степенью полимеризации.
По способам получения, полимеры бывают:
Также полимеры можно подразделить на два класса – полимеризационные и поликонденсационные. Данные названия отражают два основных способа получения полимеров. Рассмотрим эти способы:
Для протекания этих реакций должны соблюдаться два условия:
-Молекулы исходного вещества должны реагировать НЕ МЕНЕЕ чем с двумя другими молекулами
-Мономеры должны иметь не менее двух функциональных групп атомов. Не относится к типу реакций соединения.
Это цепной процесс, при котором мономеры, взаимодействуя друг с другом, исчерпываются на сравнительно ранней стадии реакции, а высокомолекулярный полимер образуется обычно в результате реакций ранее образовавшихся олигомеров и полимерных цепей.
Реакция образования полипептидов из аминокислот:
В общем виде реакцию полимеризации можно представить следующим уравнением:
n(CH2=CHR) → (-CH2-CHR-)n
Это сложный процесс, который состоит из большого числа последовательных реакций. Рассмотрим разновидности полимеризации:
I. Радикальная полимеризация
Катализаторами таких реакций являются свободные радикалы (радикалы галогенов, радиоактивное излучение и так далее)
n СН2=СН2(-CH2-CH2-)n
II. Ионная полимеризация
Различают, в зависимости от заряда катализатора, катионную (используются кислоты) и анионную (используются щелочные металлы) полимеризацию.
Такой вид полимеризации имеет историческое значение, в промышленности применяется редко, поскольку требует тщательной очистки исходных веществ.
nСН2=СН-СН=СН2 (-CH2-CH=CH-CH2-)n
Эта реакция является примером анионной полимеризации.
В данной реакции атомы могут находиться как в цис-, так и в транс-положении, тогда как в натуральном каучуке содержатся только атомы в цис-положении.
III. Координационная полимеризация
Катализаторами таких реакций являются ионы переходных металлов, в результате которой образуются неустойчивые комплексы этих металлов с органическими соединениями.
Чаще всего используются смешанные катализаторы, которые состоят из тетрахлорида титана и триэтилалюминия – катализатор Циглера-Натта.
Главным его преимуществом является получение полимера ТОЛЬКО с цис-расположением двойной связи, соответственно, такие каучуки не просто не уступают природному аналогу, но и превосходит его.