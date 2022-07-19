Химическое производство 1. Металлы. Аммиак

Получение металлов:
CuO + С = Cu + СО↑
2. Доменный процесс (производство чугуна):
C + O2 = CO2, CO2 + C ↔︎ 2CO
3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2
Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2
FeO + CO = Fe + CO2
(чугун содержит до 6,67% углерода в виде зерен графита и цементита Fe3C);
3. Выплавка стали (0,2-2,06% углерода) проводится в специальных печах (конвертерных, мартеновских, электрических), отличающихся способом обогрева.
I этап: Соединение растворяют для получения раствора соли этого металла;
II этап: Из полученного раствора металл вытесняют более активным или восстанавливают электролизом.
СuSO4 + Fе = Сu + FеSO4
2NaCl = 2Na + Cl2
Производство аммиака:
|Сырье:
|Простые вещества — азот N2 и водород H2. Азот получают фракционной перегонкой жидкого воздуха, а водород — паровой конверсией угля или природного газа.
|Уравнение:
|3H2 + N2 → 2NH3 (кат. Fe)
|Промышленное оформление:
|Образовавшийся аммиак отделяется в сепараторе от непрореагировавшей смеси, которая направляется обратно в колонну синтеза вместе с новой порцией сырья. Это принцип циркуляции.