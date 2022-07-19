Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию
Органическая химия
Качественные реакции в органической химии Номенклатура органических веществ Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства спиртов Углеводороды 1: алканы Механизмы реакций в органической химии Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация органических веществ Белки и жиры Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводы Химические свойства фенолов Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Классификация неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства оксидов Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие Степень окисления и валентность Электролиз Окислительно-восстановительные реакции Типы химической связи Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева

Химическое производство 1. Металлы. Аммиак

Получение металлов:

1. Пирометаллургия — восстановление металлов из руд при высоких температурах с помощью углерода, оксида углерода (II), водорода, металлов — алюминия, магния.

CuO + С = Cu + СО↑

2. Доменный процесс (производство чугуна):

C + O2 = CO2, CO2 + C ↔︎ 2CO

3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2

FeO + CO = Fe + CO2

(чугун содержит до 6,67% углерода в виде зерен графита и цементита Fe3C);

3. Выплавка стали (0,2-2,06% углерода) проводится в специальных печах (конвертерных, мартеновских, электрических), отличающихся способом обогрева.

4. Гидрометаллургия — это восстановление металлов из их солей в растворе.

I этап: Соединение растворяют для получения раствора соли этого металла;

II этап: Из полученного раствора металл вытесняют более активным или восстанавливают электролизом.

СuО + Н24 = СuSO4 + Н2О

СuSO4 + Fе = Сu + FеSO4

5. Электрометаллургия — восстановление металлов в процессе электролиза растворов или расплавов их соединений.

2NaCl = 2Na + Cl2

Производство аммиака:

Сырье: Простые вещества — азот N2 и водород H2. Азот получают фракционной перегонкой жидкого воздуха, а водород — паровой конверсией угля или природного газа.
Уравнение: 3H2 + N2 → 2NH3 (кат. Fe)
Промышленное оформление: Образовавшийся аммиак отделяется в сепараторе от непрореагировавшей смеси, которая направляется обратно в колонну синтеза вместе с новой порцией сырья. Это принцип циркуляции.