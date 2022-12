Химическое производство 1. Металлы. Аммиак

Получение металлов:

1. Пирометаллургия — восстановление металлов из руд при высоких температурах с помощью углерода, оксида углерода (II), водорода, металлов — алюминия, магния.

CuO + С = Cu + СО↑

2. Доменный процесс (производство чугуна):

C + O 2 = CO 2 , CO 2 + C ↔︎ 2CO

3Fe 2 O 3 + CO = 2Fe 3 O 4 + CO 2

Fe 3 O 4 + CO = 3FeO + CO 2

FeO + CO = Fe + CO 2

(чугун содержит до 6,67% углерода в виде зерен графита и цементита Fe 3 C);

3. Выплавка стали (0,2-2,06% углерода) проводится в специальных печах (конвертерных, мартеновских, электрических), отличающихся способом обогрева.

4. Гидрометаллургия — это восстановление металлов из их солей в растворе.

I этап: Соединение растворяют для получения раствора соли этого металла;

II этап: Из полученного раствора металл вытесняют более активным или восстанавливают электролизом.

2 SО 4 = СuSO 4 + Н 2 О СuО + НSО= СuSO+ Н СuSO 4 + Fе = Сu + FеSO 4

5. Электрометаллургия — восстановление металлов в процессе электролиза растворов или расплавов их соединений.

2NaCl = 2Na + Cl 2

Производство аммиака: