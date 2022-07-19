Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Химия
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Номенклатура неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Классификация неорганических веществ Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов
Теоретические основы в химии
Типы химической связи Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Скорость химической реакции Окислительно-восстановительные реакции Типы кристаллических решёток Строение электронной оболочки Химическое равновесие Степень окисления и валентность Электролиз Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории
Органическая химия
Механизмы реакций в органической химии Классификация органических веществ Белки и жиры Углеводороды 3: алкины, алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Основные понятия в органической химии Качественные реакции в органической химии Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводы Углеводороды 1: алканы Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства фенолов Номенклатура органических веществ Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Химические свойства спиртов

Химические свойства оснований и кислот

Кислоты ― это сложные вещества, содержащие атомы водорода, которые могут замещаться атомами металла.

Общая формула кислот:

Hx (Ac), где Ac ― кислотный остаток, х ― число атомов водорода, равное валентности кислотного остатка.

Примеры кислот: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Классификация кислот.

а) По основности

Основность кислоты ― это число атомов водорода, которые в молекуле кислоты могут замещаться атомами металла. По основности кислоты делятся на:

  • Одноосновные: HCl, HNO3, HCN и др.

  • Двухосновные: H2S, H2SO4, H2CO3 и др.

  • Трехосновные: H3PO4, H3BO3, H3AsO4 и др.

  • Четырехосновные: H4P2O7 и др.

Кислоты, молекулы которых содержат два и более атомов водорода, считаются многоосновными.

б) По содержанию атомов кислорода в молекуле кислоты делятся на:

  • Бескислородные: HCl, HBr, HCN, H2S и др.

  • Кислородсодержащие: HNO3, H2SO4, H3PO4 и др.

Химические свойства кислот.

  1. Взаимодействие с металлами

Кислоты взаимодействуют с металлами, стоящими в ряду активности металлов левее водорода. В результате реакции образуется соль и выделяется водород (кроме кислот ― окислителей).

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

  1. Взаимодействие с основными и амфотерными оксидами

Кислоты реагируют с основными и амфотерными оксидами. В результате реакции обмена образуются соль и вода.

3H2SO4 + Fe2O3 = Fe2(SO4)3 + 3H2O

  1. Взаимодействие кислот с основаниями и с амфотерными гидроксидами

Кислоты реагируют с основаниями и с амфотерными гидроксидами, образуя соль и воду.

3HCl + Cr(OH)3 = CrCl3 + 3H2O

  1. Взаимодействие кислот с солями

Реакции обмена между кислотами и солями возможны, если в результате образуется практически нерастворимое в воде вещество (выпадает осадок), образуется летучее вещество (газ) или слабый электролит.

HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl (осадок белого цвета)

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + H2O + CO2 (газ)

Основания ― это сложные вещества, молекулы которых состоят из атома металла и одной или нескольких гидроксильных групп ― ОН.

Общая формула оснований:

Me(OH)y, где y ― число гидроксильных групп, равное валентности металла.

Примеры оснований: NaOH, Ca(OH)2, Cо(OH)3

Классификация оснований.

а) По числу гидроксильных групп в молекуле

Количество гидроксильных групп в молекуле основания зависит от валентности металла. Основания делятся на:

  • Однокислотные: NaOH, KOH, LiOH и др.

  • Двухкислотные: Ca(OH)2, Fe(OH)2 и др.

  • Трехкислотные: Ni(OH)3, Bi(OH)3 и др.

б) По растворимости в воде основания делятся на:

  • Раситворимые: LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2;

  • Нерастворимые: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 и др.

Растворимые в воде основания называют щелочами.

Химические свойства оснований

  1. Взаимодействие с кислотами

Реакции обмена между щелочами и кислотами называют реакциями нейтрализации.

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 +2 H2O

  1. Взаимодействие с кислотными оксидами

6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O

  1. Взаимодействие щелочей с растворимыми в воде солями

2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2 (осадок голубого цвета)