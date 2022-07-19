Химические свойства оснований и кислот

Общая формула кислот:
Hx (Ac), где Ac ― кислотный остаток, х ― число атомов водорода, равное валентности кислотного остатка.
Примеры кислот: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.
Классификация кислот.
а) По основности
Основность кислоты ― это число атомов водорода, которые в молекуле кислоты могут замещаться атомами металла. По основности кислоты делятся на:
Одноосновные: HCl, HNO3, HCN и др.
Двухосновные: H2S, H2SO4, H2CO3 и др.
Трехосновные: H3PO4, H3BO3, H3AsO4 и др.
Четырехосновные: H4P2O7 и др.
Кислоты, молекулы которых содержат два и более атомов водорода, считаются многоосновными.
б) По содержанию атомов кислорода в молекуле кислоты делятся на:
Бескислородные: HCl, HBr, HCN, H2S и др.
Кислородсодержащие: HNO3, H2SO4, H3PO4 и др.
Химические свойства кислот.
Взаимодействие с металлами
Кислоты взаимодействуют с металлами, стоящими в ряду активности металлов левее водорода. В результате реакции образуется соль и выделяется водород (кроме кислот ― окислителей).
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2
Взаимодействие с основными и амфотерными оксидами
Кислоты реагируют с основными и амфотерными оксидами. В результате реакции обмена образуются соль и вода.
3H2SO4 + Fe2O3 = Fe2(SO4)3 + 3H2O
Взаимодействие кислот с основаниями и с амфотерными гидроксидами
Кислоты реагируют с основаниями и с амфотерными гидроксидами, образуя соль и воду.
3HCl + Cr(OH)3 = CrCl3 + 3H2O
Взаимодействие кислот с солями
Реакции обмена между кислотами и солями возможны, если в результате образуется практически нерастворимое в воде вещество (выпадает осадок), образуется летучее вещество (газ) или слабый электролит.
HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl (осадок белого цвета)
2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + H2O + CO2 (газ)
Общая формула оснований:
Me(OH)y, где y ― число гидроксильных групп, равное валентности металла.
Примеры оснований: NaOH, Ca(OH)2, Cо(OH)3
Классификация оснований.
а) По числу гидроксильных групп в молекуле
Количество гидроксильных групп в молекуле основания зависит от валентности металла. Основания делятся на:
Однокислотные: NaOH, KOH, LiOH и др.
Двухкислотные: Ca(OH)2, Fe(OH)2 и др.
Трехкислотные: Ni(OH)3, Bi(OH)3 и др.
б) По растворимости в воде основания делятся на:
Раситворимые: LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2;
Нерастворимые: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 и др.
Растворимые в воде основания называют щелочами.
Химические свойства оснований
Взаимодействие с кислотами
Реакции обмена между щелочами и кислотами называют реакциями нейтрализации.
NaOH + HCl = NaCl + H2O
Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 +2 H2O
Взаимодействие с кислотными оксидами
6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O
Взаимодействие щелочей с растворимыми в воде солями
2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2 (осадок голубого цвета)