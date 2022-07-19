Химические свойства оснований и кислот

Кислоты ― это сложные вещества, содержащие атомы водорода, которые могут замещаться атомами металла. это сложные вещества, содержащие атомы водорода, которые могут замещаться атомами металла. Общая формула кислот: H x (Ac), где Ac ― кислотный остаток, х ― число атомов водорода, равное валентности кислотного остатка.

Примеры кислот: HCl, HNO 3 , H 2 SO 4 , H 3 PO 4 .

Классификация кислот.

а) По основности

Основность кислоты ― это число атомов водорода, которые в молекуле кислоты могут замещаться атомами металла. По основности кислоты делятся на:

Одноосновные: HCl, HNO 3 , HCN и др.

Двухосновные: H 2 S, H 2 SO 4 , H 2 CO 3 и др.

Трехосновные: H 3 PO 4 , H 3 BO 3 , H 3 AsO 4 и др.

Четырехосновные: H 4 P 2 O 7 и др.

Кислоты, молекулы которых содержат два и более атомов водорода, считаются многоосновными.

б) По содержанию атомов кислорода в молекуле кислоты делятся на:

Бескислородные: HCl, HBr, HCN, H 2 S и др.

Кислородсодержащие: HNO 3 , H 2 SO 4 , H 3 PO 4 и др.

Химические свойства кислот.

Взаимодействие с металлами

Кислоты взаимодействуют с металлами, стоящими в ряду активности металлов левее водорода. В результате реакции образуется соль и выделяется водород (кроме кислот ― окислителей).

Mg + 2HCl = MgCl 2 + H 2

Взаимодействие с основными и амфотерными оксидами

Кислоты реагируют с основными и амфотерными оксидами. В результате реакции обмена образуются соль и вода.

3H 2 SO 4 + Fe 2 O 3 = Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O

Взаимодействие кислот с основаниями и с амфотерными гидроксидами

Кислоты реагируют с основаниями и с амфотерными гидроксидами, образуя соль и воду.

3HCl + Cr(OH) 3 = CrCl 3 + 3H 2 O

Взаимодействие кислот с солями

Реакции обмена между кислотами и солями возможны, если в результате образуется практически нерастворимое в воде вещество (выпадает осадок), образуется летучее вещество (газ) или слабый электролит.

HCl + AgNO 3 = HNO 3 + AgCl (осадок белого цвета)

2HCl + Na 2 CO 3 = 2NaCl + H 2 O + CO 2 (газ)

Основания ― это сложные вещества, молекулы которых состоят из атома металла и одной или нескольких гидроксильных групп ― ОН. ― это сложные вещества, молекулы которых состоят из атома металла и одной или нескольких гидроксильных групп ― ОН. Общая формула оснований: Me(OH)y, где y ― число гидроксильных групп, равное валентности металла.

Примеры оснований: NaOH, Ca(OH) 2 , Cо(OH) 3

Классификация оснований.

а) По числу гидроксильных групп в молекуле

Количество гидроксильных групп в молекуле основания зависит от валентности металла. Основания делятся на:

Однокислотные: NaOH, KOH, LiOH и др.

Двухкислотные: Ca(OH) 2 , Fe(OH) 2 и др.

Трехкислотные: Ni(OH) 3 , Bi(OH) 3 и др.

б) По растворимости в воде основания делятся на:

Раситворимые: LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH) 2 , Sr(OH) 2 , Ba(OH) 2 ;

Нерастворимые: Cu(OH) 2 , Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 и др.

Растворимые в воде основания называют щелочами.

Химические свойства оснований

Взаимодействие с кислотами

Реакции обмена между щелочами и кислотами называют реакциями нейтрализации.

NaOH + HCl = NaCl + H 2 O

Ca(OH) 2 + 2HNO 3 = Ca(NO 3 ) 2 +2 H 2 O

Взаимодействие с кислотными оксидами

6NaOH + P 2 O 5 = 2Na 3 PO 4 + 3H 2 O

Взаимодействие щелочей с растворимыми в воде солями