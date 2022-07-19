Термохимия

Реакции, при протекании которых теплота выделяется, называют экзотермическими (+Q), а те, при протекании которых теплота поглощается, называют эндотермическими (-Q).
Представленное ниже термохимическое уравнение реакции сгорания водорода в кислороде:
H2(г) + 1/2 O2(г) = H2О(ж) + 286 кДж
показывает, что на 1 моль сгоревшего водорода или на 1 моль образовавшейся воды выделяется 286 кДж теплоты (Q = 286 кДж).
Основные расчетные формулы:
Масса вещества: \(m = \vartheta \bullet M\), где:
m – масса вещества, г
М – молярная масса, г/моль
v – количество вещества, моль
Объем газа: \(V = V_{M} \bullet \vartheta\), где:
V – объем, л
VM – молярный объем газа, равен 22,4 л/моль
v – количество вещества, моль
Расчет массы участника реакции при известном тепловом эффекте.
Дано термохимическое уравнение: 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 – 420 кДж
В результате реакции поглотилось 63 кДж теплоты. Сколько граммов оксида меди образовалось?
Решение:
Записываем уравнение реакции и подписываем все известные величины.
Х моль 63 кДж
2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 – 420 кДж
Составляем пропорцию:
Х – 63
2 – 420
Х = 63⋅2:420 = 0,3 моль
Вычисляем массу оксида меди (II): m(CuO)=\(\vartheta \bullet M\)=0,3⋅80=24 г
Ответ: 24 г.
Расчет объема участника реакции при известном тепловом эффекте.
В результате реакции, термохимическое уравнение которой 2Н2 + О2 → 2Н2О + 484 кДж
выделилось 121 кДж теплоты. Вычислите объём (н. у.) кислорода, который израсходован на сжигание водорода.
Решение:
Записываем уравнение реакции и подписываем все известные величины.
Х моль 121 кДж
2Н2 + О2 → 2Н2О + 484 кДж
Составляем пропорцию:
Х – 121
1 – 484
Х = 1⋅121:484 = 0,25 моль
Вычисляем объем кислорода: V(O2)=\(\vartheta \bullet V_{M}\)=0,25⋅22,4=5,6 л
Ответ: 5,6 л.