Термохимия

Выделение или поглощение теплоты при протекании химической реакции называют тепловым эффектом реакции и обозначают буквой Q.

Реакции, при протекании которых теплота выделяется, называют экзотермическими (+Q), а те, при протекании которых теплота поглощается, называют эндотермическими (-Q).

Представленное ниже термохимическое уравнение реакции сгорания водорода в кислороде:

H 2 (г) + 1/2 O 2 (г) = H 2 О(ж) + 286 кДж

показывает, что на 1 моль сгоревшего водорода или на 1 моль образовавшейся воды выделяется 286 кДж теплоты (Q = 286 кДж).

Основные расчетные формулы:

Масса вещества: \(m = \vartheta \bullet M\), где:

m – масса вещества, г

М – молярная масса, г/моль

v – количество вещества, моль

Объем газа: \(V = V_{M} \bullet \vartheta\), где:

V – объем, л

V M – молярный объем газа, равен 22,4 л/моль

v – количество вещества, моль

Расчет массы участника реакции при известном тепловом эффекте. Дано термохимическое уравнение: 2Cu(NO 3 ) 2 → 2CuO + 4NO 2 + O 2 – 420 кДж В результате реакции поглотилось 63 кДж теплоты. Сколько граммов оксида меди образовалось? Решение: Записываем уравнение реакции и подписываем все известные величины. Х моль 63 кДж 2Cu(NO 3 ) 2 → 2CuO + 4NO 2 + O 2 – 420 кДж Составляем пропорцию: Х – 63 2 – 420 Х = 63⋅2:420 = 0,3 моль Вычисляем массу оксида меди (II): m(CuO)=\(\vartheta \bullet M\)=0,3⋅80=24 г Ответ: 24 г.