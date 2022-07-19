Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Химия
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2
Неорганическая химия
Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Номенклатура неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неактивных металлов
Теоретические основы в химии
Гидролиз и среда водных растворов Скорость химической реакции Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы химической связи Строение электронной оболочки Степень окисления и валентность Электролиз Электролитическая диссоциация Типы кристаллических решёток Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции
Органическая химия
Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Белки и жиры Качественные реакции в органической химии Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Механизмы реакций в органической химии Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация органических веществ Углеводороды 3: алкины, алкадиены Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводы Химические свойства фенолов Химические свойства аминов и аминокислот Химические свойства спиртов Углеводороды 1: алканы Классификация реакций в органической химии Основные понятия в органической химии Номенклатура органических веществ Окислительно-восстановительные реакции в органической химии

Термохимия

Выделение или поглощение теплоты при протекании химической реакции называют тепловым эффектом реакции и обозначают буквой Q.

Реакции, при протекании которых теплота выделяется, называют экзотермическими (+Q), а те, при протекании которых теплота поглощается, называют эндотермическими (-Q).

Представленное ниже термохимическое уравнение реакции сгорания водорода в кислороде:

H2(г) + 1/2 O2(г) = H2О(ж) + 286 кДж

показывает, что на 1 моль сгоревшего водорода или на 1 моль образовавшейся воды выделяется 286 кДж теплоты (Q = 286 кДж).

Основные расчетные формулы:

  1. Масса вещества: \(m = \vartheta \bullet M\), где:

m – масса вещества, г

М – молярная масса, г/моль

v – количество вещества, моль

  1. Объем газа: \(V = V_{M} \bullet \vartheta\), где:

V – объем, л

VM – молярный объем газа, равен 22,4 л/моль

v – количество вещества, моль

  1. Расчет массы участника реакции при известном тепловом эффекте.

Дано термохимическое уравнение: 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 – 420 кДж

В результате реакции поглотилось 63 кДж теплоты. Сколько граммов оксида меди образовалось?

Решение:

  1. Записываем уравнение реакции и подписываем все известные величины.

Х моль 63 кДж

2Cu(NO3)22CuO + 4NO2 + O2420 кДж

  1. Составляем пропорцию:

Х – 63

2 – 420

Х = 63⋅2:420 = 0,3 моль

  1. Вычисляем массу оксида меди (II): m(CuO)=\(\vartheta \bullet M\)=0,3⋅80=24 г

Ответ: 24 г.

  1. Расчет объема участника реакции при известном тепловом эффекте.

В ре­зуль­та­те реакции, тер­мо­хи­ми­че­ское урав­не­ние которой 2Н2 + О2 → 2Н2О + 484 кДж

выделилось 121 кДж теплоты. Вычислите объём (н. у.) кис­ло­ро­да, который из­рас­хо­до­ван на сжи­га­ние водорода.

Решение:

  1. Записываем уравнение реакции и подписываем все известные величины.

Х моль 121 кДж

2 + О2 → 2Н2О + 484 кДж

  1. Составляем пропорцию:

Х – 121

1 – 484

Х = 1⋅121:484 = 0,25 моль

  1. Вычисляем объем кислорода: V(O2)=\(\vartheta \bullet V_{M}\)=0,25⋅22,4=5,6 л

Ответ: 5,6 л.