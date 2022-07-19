Степень окисления и валентность

Необходимо знать:
Металлы в сложных соединениях всегда проявляют положительную степень окисления.
Неметаллы могут проявлять как положительные, так и отрицательные степени окисления. В соединениях с металлами и водородом неметаллы всегда имеют отрицательную степень окисления.
Высшая степень окисления определяется, как правило, по номеру группы.
Минимальная степень окисления металлов равна нулю, а неметаллов № группы -8.
Степень окисления простых веществ равна нулю.
В сложном соединении алгебраическая сумма всех степеней окисления всех атомов равна нулю, а в ионе - заряду иона.
Валентность определяется:
Числом неспаренных электронов.
Числом свободных орбиталей.
Числом неподеленных пар электронов в атоме.
Необходимо знать:
Валентность атомов в простом веществе не равна нулю, а зависит от количества связей в простом веществе.
Как правило, высшая валентность у атомов с переменной валентностью совпадает с номером группы (исключение азот в V группе, валентность IV).
Валентность не всегда совпадает со степенью окисления!