Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Химия и жизнь
Человек в мире веществ Массовая доля вещества Химическое загрязнение окружающей среды Лаборатория Лабороторное оборудование Человек в мире химических реакций Правила работы в лаборатории Расчет по химическим уравнениям Человек в мире материалов
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода
Теоретическая химия
Типы химической связи Типы химических реакций Реакции ионного обмена Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Электролитическая диссоциация Качественные реакции Химические элементы Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки Степень окисления и валентность

Степень окисления и валентность

Степень окисления – это условный заряд атома в молекуле, вычисленный в предположении, что молекула состоит из ионов и в целом электронейтральна.

Необходимо знать:

  • Металлы в сложных соединениях всегда проявляют положительную степень окисления.

  • Неметаллы могут проявлять как положительные, так и отрицательные степени окисления. В соединениях с металлами и водородом неметаллы всегда имеют отрицательную степень окисления.

  • Высшая степень окисления определяется, как правило, по номеру группы.

  • Минимальная степень окисления металлов равна нулю, а неметаллов № группы -8.

  • Степень окисления простых веществ равна нулю.

  • В сложном соединении алгебраическая сумма всех степеней окисления всех атомов равна нулю, а в ионе - заряду иона.

Валентность – это способность атома данного элемента образовывать определенное количество химических связей.

Валентность определяется:

  • Числом неспаренных электронов.

  • Числом свободных орбиталей.

  • Числом неподеленных пар электронов в атоме.

Необходимо знать:

  • Валентность атомов в простом веществе не равна нулю, а зависит от количества связей в простом веществе.

  • Как правило, высшая валентность у атомов с переменной валентностью совпадает с номером группы (исключение азот в V группе, валентность IV).

  • Валентность не всегда совпадает со степенью окисления!