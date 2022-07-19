Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Химия
Неорганическая химия
Химические свойства неактивных металлов Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Классификация неорганических веществ Номенклатура неорганических веществ
Теоретические основы в химии
Типы химической связи Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Скорость химической реакции Электролиз Строение электронной оболочки Химическое равновесие
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию
Органическая химия
Химические свойства фенолов Качественные реакции в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Химические свойства альдегидов и кетонов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Белки и жиры Номенклатура органических веществ Углеводы Углеводороды 1: алканы Механизмы реакций в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства спиртов Классификация органических веществ
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3

Качественные реакции в неорганической химии

Качественные реакции – это реакции, позволяющие доказать наличие того или иного вещества (иона) в среде или присутствие функциональной группы в веществе.

Анализируемые вещества могут находиться в различных агрегатных состояниях (твёрдом, жидком и газообразном). С точки зрения наблюдаемых эффектов все реакции обнаружения можно разделить на несколько групп:

  • Образование характерных осадков;

  • Растворение вещества;

  • Появление (изменение) окраски;

  • Выделение газов;

  • Изменение запаха;

  • Окрашивание пламени.

Рассмотрим аналитические реакции некоторых наиболее распространённых катионов и анионов, а также способы распознавания простых веществ.

  1. Реакции катиона аммония (NH4+).

Реагент: щелочь.

Особенности:

  • Характерный запах аммиака;

  • Посинение влажной лакмусовой бумажки в атмосфере аммиака;

  • Изменение цвета фенолфталеина на малиновый.

NH4Сl + NaOH →NaСl + NH3 ↑ + Н2О

  1. Реакции катионов Cr3+, Al3+, Zn2+, Sn2+.

Реагент: щелочь.

Особенности: образующиеся осадки растворяются в избытке щелочи.

Zn2+ + 2OH → Zn(OH)2

избыток щелочи: Zn(OH)2 +2NaOH → Na2[Zn(OH)]4.

  1. Реакции катионов CrO42-, Cr2O72-.

Реагент: растворимые соли бария.

Особенности: образуется осадок жёлтого цвета.

K2CrO4 + BaCl2→ BaCrO4↓ + 2HCl.

  1. Реакции анионов Cl-, Br-, I-, S2-.

Реагент: нитрат серебра AgNO3

Особенности: соли серебра практически не растворимы в воде и в разбавленной азотной кислоте.

КCl + AgNO3→AgCl↓ +КNO3

  1. Реакции анионов SO42-, SO32-, CO32-, SiO32-, PO43-.

Реагент: хлорид бария BaCl2.

Особенности: соли бария практически не растворимы в воде.

K2SO4 + BaCl2 →BaSO4↓+2KCl

  1. Определение водорода (Н2).

Особенности: лающий хлопок при поднесении горящей лучинки к источнику водорода.

  1. Определение хлора (Сl2).

Реагент: растворы иодидов.

Особенности: образование серо-коричневых кристаллов с фиолетовыми парами.

2КI + Сl2 → 2КСl + I 2

  1. Определение кислорода (О2).

Особенности: тлеющая лучинка в атмосфере кислорода вспыхивает.