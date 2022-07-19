Качественные реакции в неорганической химии

Качественные реакции – это реакции, позволяющие доказать наличие того или иного вещества (иона) в среде или присутствие функциональной группы в веществе.

Анализируемые вещества могут находиться в различных агрегатных состояниях (твёрдом, жидком и газообразном). С точки зрения наблюдаемых эффектов все реакции обнаружения можно разделить на несколько групп:

Образование характерных осадков;

Растворение вещества;

Появление (изменение) окраски;

Выделение газов;

Изменение запаха;

Окрашивание пламени.

Рассмотрим аналитические реакции некоторых наиболее распространённых катионов и анионов, а также способы распознавания простых веществ.

Реакции катиона аммония (NH 4 +).

Реагент: щелочь.

Особенности:

Характерный запах аммиака;

Посинение влажной лакмусовой бумажки в атмосфере аммиака;

Изменение цвета фенолфталеина на малиновый.

NH 4 Сl + NaOH →NaСl + NH 3 ↑ + Н 2 О

Реакции катионов Cr3+, Al3+, Zn2+, Sn2+.

Реагент: щелочь.

Особенности: образующиеся осадки растворяются в избытке щелочи.

Zn2+ + 2OH— → Zn(OH) 2 ↓

избыток щелочи: Zn(OH) 2 +2NaOH → Na 2 [Zn(OH)] 4.

Реакции катионов CrO 4 2-, Cr 2 O 7 2-.

Реагент: растворимые соли бария.

Особенности: образуется осадок жёлтого цвета.

K 2 CrO 4 + BaCl 2 → BaCrO 4 ↓ + 2HCl.

Реакции анионов Cl-, Br-, I-, S2-.

Реагент: нитрат серебра AgNO 3

Особенности: соли серебра практически не растворимы в воде и в разбавленной азотной кислоте.

КCl + AgNO 3 →AgCl↓ +КNO 3

Реакции анионов SO 4 2-, SO 3 2-, CO 3 2-, SiO 3 2-, PO 4 3-.

Реагент: хлорид бария BaCl 2 .

Особенности: соли бария практически не растворимы в воде.

K 2 SO 4 + BaCl 2 →BaSO 4 ↓+2KCl

Определение водорода (Н 2 ).

Особенности: лающий хлопок при поднесении горящей лучинки к источнику водорода.

Определение хлора (Сl 2 ).

Реагент: растворы иодидов.

Особенности: образование серо-коричневых кристаллов с фиолетовыми парами.

2КI + Сl 2 → 2КСl + I 2 ↓

Определение кислорода (О 2 ).

Особенности: тлеющая лучинка в атмосфере кислорода вспыхивает.