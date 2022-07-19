Человек в мире материалов

Каждый день нас окружают различные физические тела: чашка, стол, диван, дома, машины и т.д. Физические тела состоят из более простых соединений, называемых веществами. Например, стекло – это вещество, а стеклянный стакан – физическое тело.
Каждое вещество имеет свой набор свойств, с помощью которых их можно отличить друг от друга. Свойства веществ обусловливают их применение при изготовлении материалов.
Основное отличие материала от вещества заключается в том, что материалы чаще всего представляют собой композицию нескольких веществ. Например, чугун – материал, в составе которого присутствует железо – вещество.
Рассмотрим некоторые материалы, с которыми сталкивается человек в процессе жизнедеятельности.
|Материал
|Описание, свойства, особенности
|Чугун
|Материал состоит из сплава железа и углерода (содержание углерода от 2,14 до 6,67 %). Чугун – относительно прочный и долговечный материал, который может долго сохранять температуру. Чугун применяют при изготовлении деталей в машиностроении, для производства сантехнических изделий и кухонной утвари. Недостатки чугуна: неустойчив к коррозии, для некоторых видов чугуна характерны хрупкость и маленькая пластичность.
|Сталь
|Сплав, который состоит из железа и углерода, но процентное содержание углерода должно быть меньше 2,14 %. Сталь является более прочным и твердым материалом по сравнению с чугуном, также она проще подвергается обработке. Недостатками стали являются неустойчивость к коррозии и то, что сталь является тяжелым металлом.
|Мрамор
|Горная порода, состоящая преимущественно из кальцита CaCO3 или доломита CaMg(CO3)2. Мрамор – относительно твердый материал, но довольно легко режется, поэтом применяется при изготовлении скульптур и других декоративных элементов. Также его используют в качестве облицовочного материалы и при создании мозаики. Цвет мрамора может варьироваться от чисто белого до темного, красного, желтого, голубоватого и другого цвета, с разными оттенками и узорами, однако в природе не существует полностью черного мрамора.
|Известняк
|Осадочная горная порода, состоящая преимущественно из карбоната кальция CaCO3 в форме кристаллов кальцита. Используется в строительстве, при изготовлении скульптур и в металлургии.
|Мел
|Осадочная горная порода белого цвета, мягкая и рассыпчатая. Основу химического состава мела составляет карбонат кальция с небольшими количествами карбоната магния, оксидов металлов. Используется в строительстве.
|Стекло
|Силикатное стекло получают сплавлением кварцевого песка (SiO2), соды (Na2CO3) и извести (CaO). В результате получается химический комплекс с составом Na2O∙CaO∙6SiO2.
|Глина
|Мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Глина состоит из минералов группы каолинита, монтмориллонита или других алюмосиликатов, но может содержать песчаные и карбонатные частицы. Состав каолинита: оксид кремния (IV) (SiO2) – 47 %, оксид алюминия (Al2O3) – 39 %, вода (H2O) – 14 %. Используется в качестве строительного материала, а также при изготовлении посуды и различных глиняных фигурок.
|Цемент
|Искусственное неорганическое вяжущее вещество, является одним из основных строительных материалов. При заливании водой, водными растворами солей и другими жидкостями образует пластичную массу, которая затем затвердевает. В основном используется при изготовлении бетона и строительных растворов.