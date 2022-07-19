Человек в мире материалов

Каждый день нас окружают различные физические тела: чашка, стол, диван, дома, машины и т.д. Физические тела состоят из более простых соединений, называемых веществами. Например, стекло – это вещество, а стеклянный стакан – физическое тело.

Каждое вещество имеет свой набор свойств, с помощью которых их можно отличить друг от друга. Свойства веществ обусловливают их применение при изготовлении материалов.

Материал – вещество или смесь веществ, из которых изготавливают физическое тело (изделие).

Основное отличие материала от вещества заключается в том, что материалы чаще всего представляют собой композицию нескольких веществ. Например, чугун – материал, в составе которого присутствует железо – вещество.

Рассмотрим некоторые материалы, с которыми сталкивается человек в процессе жизнедеятельности.