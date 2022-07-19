Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Металлическая химическая связь Таблица Менделеева Растворение. Растворимость веществ в воде Ковалентная полярная химическая связь Степень окисления Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Химические уравнения Физические явления в химии Молярный объяем газов Расчетные задачи Расчет по химическим уравнениям Строение электронных оболочек Типы кристаллических решёток Количество вещества Массовая и объемная доли Введение в химию Реакции ионного обмена Молекулярная и атомная массы Окислительно-восстановительные реакции Химические реакции Типы химических реакций
Неорганическая химия
Химические свойства солей Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами Летучие водородные соединения Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов

Летучие водородные соединения

Водородные соединения – это сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых водород.

Летучие водородные соединения – это соединения неметаллов с водородом.

Электроотрицательность водорода меньше электроотрицательности других неметаллов, поэтому он проявляет степень окисления +1 в летучих водородных соединениях, а неметаллы находятся в своей минимальной степени окисления.

Рассмотрим номенклатуру и физические свойства некоторых водородных соединений:

Формула соединения Название Физические свойства
IV группа
CH4 Метан Бесцветный газ без вкуса и запаха
SiH4 Силан Бесцветный газ с неприятным запахом
V группа
NH3 Аммиак Бесцветный газ с резким запахом
PH3 Фосфин Бесцветный газ с запахом гнилой рыбы, ядовит
AsH3 Арсин Очень токсичный бесцветный газ с чесночным запахом
VI группа
H2O Вода Прозрачная жидкость без вкуса и запаха
H2S Сероводород Бесцветный газ с запахом тухлых яиц, ядовит
H2Se Селеноводород Бесцветный газ с резким отвратительным запахом, очень ядовит
VII группа
HF Фтороводород Бесцветный токсичный газ с резким неприятным запахом
HCl Хлороводород Бесцветный ядовитый газ с резким запахом
HBr Бромоводород Бесцветный ядовитый газ с резким запахом, сильно дымящийся на воздухе
HI Йодоводород Бесцветный удушливый газ, сильно дымит на воздухе

Химические свойства летучих водородных соединений:

  1. Реакции горения:

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O

4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O

2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

  1. Аммиак проявляет основные свойства, сероводород и селеноводород являются слабыми кислотами, а галогенводороды – сильными кислотами. Аммиак вступает в реакции присоединения с кислотами:

NH3 + HCl = NH4Cl

2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

Применение летучих водородных соединений:

Соединение Применение
Метан Используется в качестве топлива, для производства электроэнергии
Аммиак Используется для производства удобрений, взрывчатых веществ и полимеров, азотной кислоты, соды и др.
Сероводород Используется для получения серной кислоты, сульфидов, серы, а также в органическом синтезе
Хлороводород Водный раствор используется для получения хлоридов, для травления металлов, обработки руд, при производстве различных веществ