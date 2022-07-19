Летучие водородные соединения – это соединения неметаллов с водородом.
Электроотрицательность водорода меньше электроотрицательности других неметаллов, поэтому он проявляет степень окисления +1 в летучих водородных соединениях, а неметаллы находятся в своей минимальной степени окисления.
Рассмотрим номенклатуру и физические свойства некоторых водородных соединений:
|Формула соединения
|Название
|Физические свойства
|IV группа
|CH4
|Метан
|Бесцветный газ без вкуса и запаха
|SiH4
|Силан
|Бесцветный газ с неприятным запахом
|V группа
|NH3
|Аммиак
|Бесцветный газ с резким запахом
|PH3
|Фосфин
|Бесцветный газ с запахом гнилой рыбы, ядовит
|AsH3
|Арсин
|Очень токсичный бесцветный газ с чесночным запахом
|VI группа
|H2O
|Вода
|Прозрачная жидкость без вкуса и запаха
|H2S
|Сероводород
|Бесцветный газ с запахом тухлых яиц, ядовит
|H2Se
|Селеноводород
|Бесцветный газ с резким отвратительным запахом, очень ядовит
|VII группа
|HF
|Фтороводород
|Бесцветный токсичный газ с резким неприятным запахом
|HCl
|Хлороводород
|Бесцветный ядовитый газ с резким запахом
|HBr
|Бромоводород
|Бесцветный ядовитый газ с резким запахом, сильно дымящийся на воздухе
|HI
|Йодоводород
|Бесцветный удушливый газ, сильно дымит на воздухе
Химические свойства летучих водородных соединений:
Реакции горения:
4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O
4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O
2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
Аммиак проявляет основные свойства, сероводород и селеноводород являются слабыми кислотами, а галогенводороды – сильными кислотами. Аммиак вступает в реакции присоединения с кислотами:
NH3 + HCl = NH4Cl
2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4
Применение летучих водородных соединений:
|Соединение
|Применение
|Метан
|Используется в качестве топлива, для производства электроэнергии
|Аммиак
|Используется для производства удобрений, взрывчатых веществ и полимеров, азотной кислоты, соды и др.
|Сероводород
|Используется для получения серной кислоты, сульфидов, серы, а также в органическом синтезе
|Хлороводород
|Водный раствор используется для получения хлоридов, для травления металлов, обработки руд, при производстве различных веществ