Летучие водородные соединения

Водородные соединения – это сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых водород. – это сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых водород. Летучие водородные соединения – это соединения неметаллов с водородом.

Электроотрицательность водорода меньше электроотрицательности других неметаллов, поэтому он проявляет степень окисления +1 в летучих водородных соединениях, а неметаллы находятся в своей минимальной степени окисления.

Рассмотрим номенклатуру и физические свойства некоторых водородных соединений:

Формула соединения Название Физические свойства IV группа CH 4 Метан Бесцветный газ без вкуса и запаха SiH 4 Силан Бесцветный газ с неприятным запахом V группа NH 3 Аммиак Бесцветный газ с резким запахом PH 3 Фосфин Бесцветный газ с запахом гнилой рыбы, ядовит AsH 3 Арсин Очень токсичный бесцветный газ с чесночным запахом VI группа H 2 O Вода Прозрачная жидкость без вкуса и запаха H 2 S Сероводород Бесцветный газ с запахом тухлых яиц, ядовит H 2 Se Селеноводород Бесцветный газ с резким отвратительным запахом, очень ядовит VII группа HF Фтороводород Бесцветный токсичный газ с резким неприятным запахом HCl Хлороводород Бесцветный ядовитый газ с резким запахом HBr Бромоводород Бесцветный ядовитый газ с резким запахом, сильно дымящийся на воздухе HI Йодоводород Бесцветный удушливый газ, сильно дымит на воздухе

Химические свойства летучих водородных соединений:

Реакции горения:

4NH 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O

4NH 3 + 5O 2 4NO + 6H 2 O

2H 2 S + 3O 2 = 2H 2 O + 2SO 2

CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O

Аммиак проявляет основные свойства, сероводород и селеноводород являются слабыми кислотами, а галогенводороды – сильными кислотами. Аммиак вступает в реакции присоединения с кислотами:

NH 3 + HCl = NH 4 Cl

2NH 3 + H 2 SO 4 = (NH 4 ) 2 SO 4

Применение летучих водородных соединений: