Гибридизация

Число гибридных орбиталей равно числу орбиталей, участвующих в процессе гибридизации. В атоме углерода в процессе гибридизации всегда участвует s – орбиталь и от одной до трех р – орбиталей. Наиболее часто встречающиеся типы гибридизации sp, sp2, sp3. Гибридные орбитали более вытянутые и обеспечивают более плотное перекрывание атомных орбиталей соседних атомов. Область перекрывания гибридных орбиталей всегда лежит на прямой, связывающей центры атомов. Образуется так называемая сигма - связь (σ-связь).
Негибридные орбитали образуют π – связь, области перекрывания которой лежат над и под прямой, соединяющей центры атомов. Поэтому одинарная связь всегда Ϭ. При кратной связи одна всегда сигма, остальные π – связи.
В зависимости от типа гибридизации атомных орбиталей длина связи между атомами углерода различная. Данные длин углерод – углеродных связей приведены в таблице.
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Тип
гибридизации
|Длина связи
|sp3
|0,154 нм
|sp2
|0,134 нм
|sp
|0,120 нм
Гибридные орбитали ориентируются в пространстве таким образом, чтобы оказаться максимально далеко друг от друга. Так, в sp3 состоянии угол между атомными орбиталями углерода составляет 109028/, в sp2 – 1200, в sp – 1800.
Для определения типа гибридизации углерода в органических молекулах достаточно определить количество сигма – связей, образованных данным атомом.
|Количество σ-связей
|Тип гибридизации
|4
|sp3
|3
|sp2
|2
|sp
Для неорганических веществ необходимо помимо Ϭ – связей учитывать количество неподеленных пар электронов.
|Количество σ-связей + неподеленных пар электронов
|Тип гибридизации центрального атома
|Пример
|4
|sp3
|NH3 (у азота 3 сигма – связи с водородом + неподелённая пара электронов). Н2О (у кислорода 2 сигма – связи с водородом + 2 неподелённых пары электронов).
|3
|sp2
|BF3 (у бора 3 сигма – связи со фтором), SnCl2 (у олова 2 сигма – связи с хлором + неподелённая пара электронов).
|2
|sp
|BeH2, BeCl2