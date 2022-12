Углеводороды 4: алкины

Алкинами называют такие соединения углерода с водородом, в молекулах которых имеются атомы углерода, затрачивающие на соединение с соседним атомом углерода три валентности, т. е. образующие тройную связь (sр-гибридизация орбиталей атомов углерода).

Ацетиленовые углеводороды образуют гомологический ряд с общей формулой C n H 2n-2 . Родоначальником этого ряда является ацетилен НС≡СН.

Способы получения:

Пиролиз метана (способ получения АЦЕТИЛЕНА):

\({2CH}_{4\ }\ CH \equiv \text{CH}\ + \ 3H_{2}\)

Дегалогенирование тетрагалогенпроизводных двухвалентным металлом:

Дегидрогалогенирование спиртовым раствором щелочи:

Гидролиз карбида кальция (способ получения АЦЕТИЛЕНА):

\(\text{CaC}_{2} + \ 2H_{2}O\ \rightarrow {\ Ca(OH)}_{2\ } + \ CH \equiv CH\)

\(\text{CaC}_{2}\ + \ 2HCl\ \rightarrow {\ \text{CaCl}}_{2\ } + \ CH \equiv CH\)

Из ацетиленидов и других производных соединений алкинов:

\(\text{Na} - C \equiv CH\ + \ \text{CH}_{3} - \text{Cl}\ \rightarrow \ \text{NaCl}\ + \ \text{CH}_{3} - C \equiv CH\)

\(K - C \equiv C - K\ + \ 2HBr\ \rightarrow \ 2KBr\ + \ CH \equiv CH\)

Химические свойства.

Реакции присоединения. Эти реакции могут протекать как с разрывом одной пи-связи, так и двух.

Гидрирование:

\(CH \equiv CH + \ {2H}_{2}\ \ \text{CH}_{3} - CH_{3}\)

\(\text{CH} \equiv \text{CH} + \ H_{2}\ \ CH_{2} = CH_{2}\)

Галогенирование:

Гидрогалогенирование:

Гидратация. Реакция Кучерова:

Окисление.

Горение: СН 3 – С ≡ СН + 4О 2 → 3СО 2 + 2Н 2 О Окисление раствором перманганата калия:

5СН≡С-CH 3 + 8KMnO 4 + 12H 2 SO 4 → 4K 2 SO 4 + 8MnSO 4 + 12H 2 O + 5CO 2 +

Полимеризация

Димеризация:

\(2\text{CH} \equiv \text{CH}\ \text{CH} \equiv C - \text{CH} = CH_{2}\)

Тримеризация:

\(3CH \equiv CH\ C_{6}H_{6}\)

Замещение

С Na, K:

\(CH \equiv CH + 2Na\ \rightarrow \ H_{2} + Na - C \equiv C - Na\)

\(2CH \equiv C - CH_{3} + 2K\ \rightarrow 2K - C \equiv C - CH_{3} + \ H_{2}\)

Качественная реакция на терминальные алкины:

\(CH \equiv C - CH_{3} + \left\lbrack \text{Ag}\left( NH_{3} \right)_{2} \right\rbrack OH \rightarrow AgC \equiv C - CH_{3}\ + 2\text{NH}_{3} + \ H_{2}O\)