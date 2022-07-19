Углеводороды 4: алкины

Ацетиленовые углеводороды образуют гомологический ряд с общей формулой CnH2n-2. Родоначальником этого ряда является ацетилен НС≡СН.
Способы получения:
Пиролиз метана (способ получения АЦЕТИЛЕНА):
\({2CH}_{4\ }\ CH \equiv \text{CH}\ + \ 3H_{2}\)
Дегалогенирование тетрагалогенпроизводных двухвалентным металлом:
Дегидрогалогенирование спиртовым раствором щелочи:
Гидролиз карбида кальция (способ получения АЦЕТИЛЕНА):
\(\text{CaC}_{2} + \ 2H_{2}O\ \rightarrow {\ Ca(OH)}_{2\ } + \ CH \equiv CH\)
\(\text{CaC}_{2}\ + \ 2HCl\ \rightarrow {\ \text{CaCl}}_{2\ } + \ CH \equiv CH\)
Из ацетиленидов и других производных соединений алкинов:
\(\text{Na} - C \equiv CH\ + \ \text{CH}_{3} - \text{Cl}\ \rightarrow \ \text{NaCl}\ + \ \text{CH}_{3} - C \equiv CH\)
\(K - C \equiv C - K\ + \ 2HBr\ \rightarrow \ 2KBr\ + \ CH \equiv CH\)
Химические свойства.
Реакции присоединения. Эти реакции могут протекать как с разрывом одной пи-связи, так и двух.
Гидрирование:
\(CH \equiv CH + \ {2H}_{2}\ \ \text{CH}_{3} - CH_{3}\)
\(\text{CH} \equiv \text{CH} + \ H_{2}\ \ CH_{2} = CH_{2}\)
Галогенирование:
Гидрогалогенирование:
Гидратация. Реакция Кучерова:
Окисление.
Горение: СН3 – С ≡ СН + 4О2 → 3СО2 + 2Н2О
Окисление раствором перманганата калия:
5СН≡С-CH3 + 8KMnO4 + 12H2SO4 → 4K2SO4 + 8MnSO4 + 12H2O + 5CO2 +
Полимеризация
Димеризация:
\(2\text{CH} \equiv \text{CH}\ \text{CH} \equiv C - \text{CH} = CH_{2}\)
Тримеризация:
\(3CH \equiv CH\ C_{6}H_{6}\)
Замещение
С Na, K:
\(CH \equiv CH + 2Na\ \rightarrow \ H_{2} + Na - C \equiv C - Na\)
\(2CH \equiv C - CH_{3} + 2K\ \rightarrow 2K - C \equiv C - CH_{3} + \ H_{2}\)
Качественная реакция на терминальные алкины:
\(CH \equiv C - CH_{3} + \left\lbrack \text{Ag}\left( NH_{3} \right)_{2} \right\rbrack OH \rightarrow AgC \equiv C - CH_{3}\ + 2\text{NH}_{3} + \ H_{2}O\)