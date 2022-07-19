Право в системе социальных норм

Право — это совокупность установленных или санкционированных государством общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государственного воздействия.

В современной юридической науке термин «право» используется в нескольких значениях:

система правовых (юридических) норм;

официально признанные возможности, которыми располагают граждане и организации;

совокупность всех правовых явлений, т. е. правовая система;

совокупность высших, постоянно действующих, независимых от государства норм и принципов, олицетворяющих разум, справедливость, мудрость Бога.

Праву присущи определённые признаки:

Системность означает, что право есть упорядоченная, внутренне согласованная система норм. Таким образом, обеспечивается закрепление и охрана регулируемых отношений.

Нормативность права, означающая, что правовому регулированию подлежат те отношения и действия людей, которые в данных условиях типичны, наиболее устойчивы и характеризуются повторяемостью и всеобщностью. Нормативность означает, что право представлено нормами ― правилами поведения, определяющими права и обязанности участников регулируемых отношений, их ответственность.

Государственная обеспеченность , означающая, что создание, реализация, охрана права неразрывно связана с государственной деятельностью.

Формальная определенность , означающая, что принципы и предписания права характеризуются определенностью, т. е. всегда содержат определенное указание относительно границ правомерности поведения их адресатов и находят закрепление в том или ином источнике права (законе, договоре нормативного содержания и т. д.).

Право НЕ тождественно закону. Законодательство выступает одной из форм выражения права.

В общем, под правом следует понимать совокупность общеобязательных, формально определенных правил поведения, установленных или санкционированных государством и обеспечиваемых его принудительной силой.

Функции права:

Культурно-историческая — право аккумулирует в себе все духовные ценности и достижения народа, общества, передает их из одного поколения в другое.

Воспитательная — право оказывает стимулирующее воздействие на поведение субъектов общественных отношений посредством запретов, ограничений правовой защиты и наказания.

Социального контроля — право определяет меру возможного и должного поведения субъектов общественных отношениях, используя при этом меры стимулирования и ограничения.

Регулятивная — право устанавливает в обществе правила поведения, которые направлены на координацию общественных отношений, упорядочение связей между людьми.

Охранительная — право защищает наиболее важные общественные отношения от негативного воздействия на них со стороны, которое может пагубно отразиться на всем ходе общественного развития.

Право, являясь регулятором общественных отношений, тем не менее, занимает свое, особое место в системе социальных норм, обладая набором отличительных черт.

Происхождение.

Социальные нормы: социальные правила существовали всегда, и установить момент их зарождения невозможно.

Нормы права: законы появились относительно недавно и постоянно изменяются, трактуются, дополняются, отменяются.

Соблюдение.

Социальные нормы: социальные нормы не обязательны для исполнения.

Нормы права: правовые нормы носят императивный характер (обязательны к соблюдению).

Защита.

Социальные нормы: при несоблюдении социальных норм человеку угрожает общественное порицание.

Нормы права: при нарушении законов наступает гражданская, административная, дисциплинарная или уголовная ответственность.

Развитие.

Социальные нормы: социальные правила поведения невозможно навязать, поскольку они формируются очень медленно.

Нормы права: закон, который бы обязал людей вести себя определенным образом, может быть придуман и принят в кратчайшие сроки.

Детализация.

Социальные нормы: социальные нормы в общем очерчивают правила существования.

Нормы права: правовые нормы четко очерчивают требования к поведению физических лиц и субъектов хозяйствования.

Источники права

Для того чтобы правило поведения стало юридической нормой, оно должно быть облечено в определенную правовую форму. Это происходит в результате правотворческой деятельности государства, с помощью которой воля законодателя находит свое выражение в том или ином правовом акте, который и становится обязательным для исполнения.

Источник (форма) права — это внешние официально-документальные формы выражения и закрепления норм права, исходящие от государства.

Виды источников права:

Правовой обычай (обычное право) — нормы, которые сложились в обществе независимо от государственной власти и приобрели в сознании людей обязательное значение. Правовым обычай становится после того, как получает официальное одобрение государства в качестве источника права. Например: законы Ману, Русская Правда и Салическая правда.

Судебный (юридический) прецедент — правовой акт, представляющий собой решение по конкретному делу, которое впоследствии принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел. Был распространен в эпоху Средневековья, постепенно теряет свое значение в Новое время, играет в наши дни главную роль лишь в Великобритании и англоязычных странах.

Правовая доктрина — изложение правовых принципов, правоположений представителями власти, юридической науки и практики, которым придается общеобязательное значение. В настоящее время это относится к мусульманскому праву.

Священные книги — сакральные тексты, излагающие религиозные нормы, которым государством придан общеобязательный статус. Например: Библия, Коран и др.

Нормативный правовой акт — официальный письменный документ, который содержит нормы права. Например: конституция государства, иные законы, система подзаконных актов (постановления правительства, приказы и инструкции министерств, ведомств, решения местных органов власти), содержащие нормы поведения, общие правила.

В России главенствующим источником права является нормативный правовой акт. В самом общем виде иерархическую систему нормативных правовых актов России можно представить следующим образом:

Конституция РФ Федеральный конституционный законы Федеральные законы Подзаконный акты федеральных органов власти (указы правительства, указы президента и др.) Законы субъектов Акты местного самоуправления Локальные нормативные акты (внутренние акты предприятий, учреждений)

Основные признаки нормативного правового акта:

Издается компетентными органами государства.

Обладает юридической силой, обеспечивается государством.

Имеет вид письменного документа.

Носит легитимный характер.

Содержит нормы права.

Характеризуется неконкретностью адресата, т. е. отсутствием индивидуально-определенного адресата.

Знаете ли Вы, что особую группу в этой системе образуют: Международные договоры Российской Федерации, которые не вписываются в иерархию источников права, а по своей юридической силе уступают лишь Конституции и Федеральным Конституционным законам.

Нормативные правовые акты могут быть классифицированы по различным основаниям на отдельные виды — законы и подзаконные акты.

Закон — это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.

Виды законов:

Конституция — основополагающий учредительный политико-правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и государственное устройство, учреждающий органы государственной власти (Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., конституции республик в составе РФ).

Федеральные конституционные законы (ФКЗ) — принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией (федеральные конституционные законы о Конституционном суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве РФ и т. п.).

Федеральные законы (ФЗ) — акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и т. п.).

Законы субъектов Федерации — издаются представительными органами субъектов Федерации и распространяются только на соответствующую территорию закон Саратовской области о муниципальной службе Саратовской области, о социальных гарантиях и т. п.).

Подзаконные акты — это нормативные правовые акты, изданные на основе и во исполнение законов.

Они обладают меньшей юридической силой, чем законы, и базируются на них. Подзаконные акты имеют важное значение в жизни любого общества, играя вспомогательную и детализирующую роль.

Виды подзаконных актов:

Указы Президента РФ — обязательны для исполнения на всей территории РФ, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в пределах президентских полномочий, предусмотренных конституционными и законодательными нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, которые занимают следующее после законов место.

Постановления Правительства РФ — обязательны к исполнению на территории РФ. Могут быть приняты лишь на основании и во исполнение законов РФ, а также указов Президента РФ.

Приказы, инструкции, положения министерств, государственных комитетов и других федеральных органов исполнительной власти — принимаются на основе и в соответствии с законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ; регулируют общественные отношения, находящиеся, как правило, в пределах компетенции данной исполнительной структуры.

Решения и постановления местных органов государственной власти.

Принимаются, например, областными представительными, законодательными структурами.

Решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления.

Принимаются, например, главами областных администраций, губернаторами и др.

Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов — принимаются в пределах компетенции муниципальных органов власти и действуют на территории соответствующих городов, районов, сел, поселков, микрорайонов и т. п.

Локальные нормативные акты — нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь.

(например, правила внутреннего трудового распорядка).

Норма права

Норма права — это общеобязательное, формально определенное правило поведения, гарантируемое государством, выступающее регулятором общественных отношений.

Виды норм права:

Управомочивающая — предоставляет субъекту возможность определенного поведения (право).

Обязывающая — накладывает на субъекта активную обязанность, т.е. обязанность что-либо совершить

Запрещающая — накладывает на субъекта пассивную обязанность, т.е. обязанность воздержаться от определенного поведения.

Структура нормы права состоит из трех частей и её можно представить так: «Если» — «То» — «Иначе»; где «Если» является гипотезой, «То» является диспозицией, а «Иначе» - санкцией.

Гипотеза — указывает на конкретные жизненные обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии которых и реализуется норма.

Диспозиция — содержит само правило поведения, согласно которому должны действовать участники правоотношения.

Санкция — указывает на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции правовой нормы.

Например, в правовой норме «граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеют право избирать и быть избранными. Лица, препятствующие осуществлению этого права, привлекаются к административной или уголовной ответственности» гипотеза - это “граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет”, диспозиция - “имеют право избирать и быть избранными”, санкция - “лица, препятствующие осуществлению этого права, привлекаются к административной или уголовной ответственности”.

Прецедентное право — правовая система, в которой основным источником права признается судебный прецедент.

Прецедентное право применяется в случае рассмотрения дел, аналогичных ранее рассмотренным, для облегчения процесса судопроизводства.

Юридический прецедент — это решение по конкретному судебному или административному делу, ставшее образцом для решения аналогичных дел в будущем.

Данный источник права характерен для стран с так называемой англосаксонской системой права, основанной на прецедентном праве (Англия, США, Новая Зеландия, Австралия и др.). Юридический прецедент является источником права в вышеуказанных системах, но в РФ он источником НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.

Преимущества прецедентов:

Прецедент восполняет пробелы в законодательстве и не просто, а исходя из практической необходимости.

Прецедент — это результат логики и здравого смысла. Правоприменитель (например, судья) руководствуется своим мировоззрением, правосознанием, господствующими в обществе моральными ценностями, житейским опытом;

Недостатки прецедентов:

Очень высока субъективная оценка ситуации при принятии решения судьей, что может привести к неправильно сформированной практике по отдельным категориям дел;

Система становится более разрозненной и неупорядоченной, в связи с чем, разобраться в ней очень сложно.

Пример судебного прецедента: Гражданин США против шоколадной фабрики Hershey.

Журнал «Компания» указал на интересный прецедент в деятельности американской компании Hershey. Эта компания одно время производила специальные шоколадные батончики для американской армии. Одним американцем был подан иск на эту компанию на предмет того, что вернувшийся из армии его отец не смог впоследствии отказаться от употребления шоколада, к которому так привык в период военной службы. В результате чего он умер от ожирения, что послужило основанием для суда удовлетворить иск его сына.

Россия и судебный прецедент

Официально судебный прецедент в РФ не является источником права, так как в целом судебная система принадлежит к Романо-германской система, где главным источником права является нормативно-правовой акт. Однако в юридической науке есть дискуссии по поводу легализации судебного прецедента.

Правоведы, выступающие против говорят о том, что:

суды призваны применять право, а не творить его;

придание судам правотворческих функций противоречит принципу разделения властей.

Тем не менее, существую такие элементы Российской системы права, которые можно сравнить с прецедентом. Например, судебного прецедент в России — толкование Конституционных норм Конституционным судом, обзоры судебной практики судов разных звеньев и т. д. На это и опираются правоведы, выступающие за легализацию судебного прецедента.