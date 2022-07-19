Федеративное устройство РФ

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Право
Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Система российского права Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Конституция РФ Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Законодательство РФ о выборах Воинская обязанность Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Организационно-правовые формы Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора
Экономика
Роль государства в экономике Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Спрос и предложение Рынок труда. Безработица Виды, причины и последствия инфляции Ценные бумаги Рынок и рыночный механизм Мировая экономика Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Основные источники финансирования бизнеса Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Факторы производства и факторные доходные Налоги Предпринимательство Торговля и обмен
Политика
Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Политическая система Демократия, ее основные ценности и признаки Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Политический процесс Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Гражданское общество и государство Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политические партии и движения Типология политических режимов
Человек и общество
Искусство Многовариантность общественного развития (типы обществ) Понятие истины, её критерии Природное и общественное в человеке. Образование, его значение для личности и общества Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Понятие общественного прогресса Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы Мышление и деятельность Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Потребности и интересы Виды знаний Мораль
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Отклоняющееся поведение и его типы Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Семья и брак Социальная роль Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Социальный конфликт Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальный контроль Этнические общности
Формат ЕГЭ
Задание 1 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 20 Задание 25 Задание 23 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 17 Задание 22 Задание 24 Задание 21 Задание 19 Задание 18 Политика: Задания 10, 11

Федеративное устройство РФ

I Федерация. Принципы федерализма

В области государственно-территориального устройства Россия является федеративным государством.

Федеративное государство, или федерация (лат. Federatio — союз, объединение) — это форма государственного устройства, представляющая объединение или союз территориальных образований, обладающих в определенных сферах государственной самостоятельностью. Иными словами, при федеративном устройстве в государстве осуществлен раздел полномочий между общегосударственными (федеральными) органами власти и органами власти отдельных территорий — субъектов федерации.

Российская Федерация построена на сочетании национально-территориальных с территориальными началами добровольного объединения ее субъектов. Это объединение было оформлено Федеративным договором, подписанным 31 марта 1992 года, а позднее нашло отражение в Конституции РФ.

Основы конституционного строя включают принципы федерализма, определяющие государственно-территориальное устройство Российской Федерации.

Принципы федерализма в Российской Федерации

1. Государственная целостность

Обеспечивается единой системой власти, единым экономическим пространством, верховенством федерального права.

2. Равенство и самоопределение народов

Предоставление равных прав на национальное развитие, развитие национальной культуры и языка, гарантий прав коренных малочисленных народов. Подразумевается, что самоопределение народов не должно нарушать как права отдельных народов, так и всего многонационального народа России.

3. Единство системы государственной власти

Наличие федеральных органов власти, олицетворяющих высшую государственную власть и объединяющих всю совокупность органов власти субъектов РФ.

4. Верховенство федерального права

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые федеральными органами власти, обладают верховенством по отношению к законодательствам субъектов РФ.

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами

Взаимоотношения между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ строятся на основе предусмотренного Конституцией РФ разграничения сфер и компетенций их деятельности.

6. Равенство субъектов Российской Федерации

Защищает интересы как Российского государства в целом, так и отдельных субъектов Федерации.

Данные принципы, обеспечивая целостность и неделимость Российского государства, верховенство федерального права, предоставляют значительные права субъектам РФ в области организации власти, экономики, культуры и в социальной сфере.

II Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и ее субъектов

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов — один из принципов федеративного устройства России.

Под предметом ведения подразумеваются те сферы общественной жизни, отрасли экономики и социально-культурной жизни, которые находятся в распоряжении одной или другой власти — федеральной или субъекта РФ.

1. Перечень вопросов, относящийся к ведению Российской Федерации: Защита прав и свобод человека и гражданина; внешняя политика и международные отношения РФ; финансовое, валютное, таможенное регулирование; судопроизводство; уголовное, гражданское право и др.

Особенность действия нормативных правовых актов: Федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ.

2. Перечень вопросов, относящийся к ведению Российской Федерация и ее субъекты (совместное ведение): координация международных и внешнеэкономических связей субъектов; охрана окружающей среды; общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры; административное, трудовое, семейное, жилищное право.

Особенность действия нормативных правовых актов: Федеральные законы, в соответствии с которыми субъекты Федерации принимают уже свои законы и иные нормативные акты. Правовые акты субъектов РФ должны соответствовать федеральным законам по данным вопросам

3. Перечень вопросов, относящийся к ведению Субъектов Российской Федерации: вопросы, находящиеся вне ведения РФ и совместного ведения РФ и ее субъектов, которые Конституция РФ не ограничивает и не конкретизирует в полной мере.

Особенность действия нормативных правовых актов: Нормативные акты субъектов РФ, изданные по данным вопросам, не рассматриваются с точки зрения их соответствия Конституции РФ, так как они находятся вне пределов компетенции Федерации. В случае противоречия между федеральным законом и законом субъекта РФ действует закон субъекта РФ

Знаете ли Вы, что…

Российский федерализм обладает целым рядом специфических особенностей, отличающих его от федерализма в других странах.

Россия в отличие от абсолютного большинства других федераций создавалась как федерация асимметричная, то есть с различными видами субъектов Федерации, созданными как по национально-территориальному (республики, автономные округа и автономная область), так и по территориальному признаку (края, области, города федерального значения). Субъекты Федерации с самого начала не обладали правом выхода из ее состава, но статус субъекта Федерации по согласованию с общефедеральными органами власти и на основании специального конституционного закона мог быть изменен. Конституция РФ предусмотрела возможность вступления новых субъектов в состав Российской Федерации.

Симметричная федерация представляет собой государства, где территориальные единицы абсолютно равны по своей природе и статусу (пример: Германия)

Характеристика Российской Федерация

  • Конституционная

  • Ассиметричная

  • Вступление новых субъектов в состав РФ – допустимо. Выход субъектов из состава РФ – недопустим.