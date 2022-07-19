Федеративное устройство РФ

I Федерация. Принципы федерализма

В области государственно-территориального устройства Россия является федеративным государством.

Федеративное государство, или федерация (лат. Federatio — союз, объединение) — это форма государственного устройства, представляющая объединение или союз территориальных образований, обладающих в определенных сферах государственной самостоятельностью. Иными словами, при федеративном устройстве в государстве осуществлен раздел полномочий между общегосударственными (федеральными) органами власти и органами власти отдельных территорий — субъектов федерации.

Российская Федерация построена на сочетании национально-территориальных с территориальными началами добровольного объединения ее субъектов. Это объединение было оформлено Федеративным договором, подписанным 31 марта 1992 года, а позднее нашло отражение в Конституции РФ.

Основы конституционного строя включают принципы федерализма, определяющие государственно-территориальное устройство Российской Федерации.

Принципы федерализма в Российской Федерации

1. Государственная целостность

Обеспечивается единой системой власти, единым экономическим пространством, верховенством федерального права.

2. Равенство и самоопределение народов

Предоставление равных прав на национальное развитие, развитие национальной культуры и языка, гарантий прав коренных малочисленных народов. Подразумевается, что самоопределение народов не должно нарушать как права отдельных народов, так и всего многонационального народа России.

3. Единство системы государственной власти

Наличие федеральных органов власти, олицетворяющих высшую государственную власть и объединяющих всю совокупность органов власти субъектов РФ.

4. Верховенство федерального права

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые федеральными органами власти, обладают верховенством по отношению к законодательствам субъектов РФ.

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами

Взаимоотношения между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ строятся на основе предусмотренного Конституцией РФ разграничения сфер и компетенций их деятельности.

6. Равенство субъектов Российской Федерации

Защищает интересы как Российского государства в целом, так и отдельных субъектов Федерации.

Данные принципы, обеспечивая целостность и неделимость Российского государства, верховенство федерального права, предоставляют значительные права субъектам РФ в области организации власти, экономики, культуры и в социальной сфере.

II Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и ее субъектов

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов — один из принципов федеративного устройства России.

Под предметом ведения подразумеваются те сферы общественной жизни, отрасли экономики и социально-культурной жизни, которые находятся в распоряжении одной или другой власти — федеральной или субъекта РФ.

1. Перечень вопросов, относящийся к ведению Российской Федерации: Защита прав и свобод человека и гражданина; внешняя политика и международные отношения РФ; финансовое, валютное, таможенное регулирование; судопроизводство; уголовное, гражданское право и др.

Особенность действия нормативных правовых актов: Федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ.

2. Перечень вопросов, относящийся к ведению Российской Федерация и ее субъекты (совместное ведение): координация международных и внешнеэкономических связей субъектов; охрана окружающей среды; общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры; административное, трудовое, семейное, жилищное право.

Особенность действия нормативных правовых актов: Федеральные законы, в соответствии с которыми субъекты Федерации принимают уже свои законы и иные нормативные акты. Правовые акты субъектов РФ должны соответствовать федеральным законам по данным вопросам

3. Перечень вопросов, относящийся к ведению Субъектов Российской Федерации: вопросы, находящиеся вне ведения РФ и совместного ведения РФ и ее субъектов, которые Конституция РФ не ограничивает и не конкретизирует в полной мере.

Особенность действия нормативных правовых актов: Нормативные акты субъектов РФ, изданные по данным вопросам, не рассматриваются с точки зрения их соответствия Конституции РФ, так как они находятся вне пределов компетенции Федерации. В случае противоречия между федеральным законом и законом субъекта РФ действует закон субъекта РФ

Знаете ли Вы, что…

Российский федерализм обладает целым рядом специфических особенностей, отличающих его от федерализма в других странах.

Россия в отличие от абсолютного большинства других федераций создавалась как федерация асимметричная, то есть с различными видами субъектов Федерации, созданными как по национально-территориальному (республики, автономные округа и автономная область), так и по территориальному признаку (края, области, города федерального значения). Субъекты Федерации с самого начала не обладали правом выхода из ее состава, но статус субъекта Федерации по согласованию с общефедеральными органами власти и на основании специального конституционного закона мог быть изменен. Конституция РФ предусмотрела возможность вступления новых субъектов в состав Российской Федерации.

Симметричная федерация представляет собой государства, где территориальные единицы абсолютно равны по своей природе и статусу (пример: Германия)

Характеристика Российской Федерация