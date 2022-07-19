Линейная функция

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Теорема Пифагора Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Высота Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Прямоугольник Симметрия Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Параллелограммы Трапеция Отношения в геометрии Медиана Четыре замечательные точки треугольника Подобие фигур Векторы Виды треугольников Средняя линия Равенство фигур Серединный перпендикуляр Биссектриса Треугольники. Площади Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Квадрат Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Многоугольники Комбинации с окружностью
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Практико-ориентированные задания Вероятность Текстовые задачи на движение по окружности Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по воде
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Формулы и выражения
Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Десятичные дроби и действия с ними Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль
Анализ функций
Свойства функций Кусочная функция Линейная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Функции Взаимное расположение графиков линейной функции
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства

Линейная функция

Линейная функция – это функция \(вида\)

\(\ y = \text{kx} + b,\ где\ k \neq 0\).

Как видно из названия, графиком этой функции является прямая.

В этом виде функции \(k = 1,\ \ b = 0\).

С изменением коэффициентов k и b меняется и внешний вид функции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значения: \(E(y\mathbb{) = R}\)
3. Ограниченность и непрерывность: неограниченна, непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Отсутствует
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0:\)

Если \(k\ > \ 0\): \(x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)

Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\)

\(y\ < \ 0:\)

Если \(k > 0\): \(x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\)

Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)
6. Монотонность:

возрастает при \(k > 0;\)

убывает при

\(\ k < 0.\)
7. Экстремумы: нет
8. Четность: нечетная
9. Периодичность: не периодичная
10. Пересекает ось Ох в точке \(\left( –\frac{b}{k};0 \right)\).
11. Пересекает ось Оу в точке \((0;\ b)\)

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

Коэффициент k:

– При увеличении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Оу.

– При уменьшении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Ох.

– При \(k > 0\) график линейной функции слева направо поднимается (график образует острый угол с осью Ох).

– При\(\ k < 0\ \)график линейной функции слева направо опускается (график образует тупой угол с осью Ох).

Иначе говоря, коэффициент k – это угловой коэффициент.

При \(k > 0\) функция возрастает;
При \(k < 0\ \)функция убывает.

Коэффициент b:

График функции пересекает ось Oy в точке \((0;b).\)

График \(y = 2x + 3\ \)пересекает ось Оу в точке \((0;3)\)

График \(y = \ –2x\ –1\ \)пересекает ось Ох в точке \((0;–1)\)

Таким образом:

– при \(b > 0\ \)график пересекает ось Оу выше оси Ох;
– при \(b < 0\ \)график пересекает ось Оу ниже оси Ох.