Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Квадрат Тригонометрия в геометрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Параллелограммы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Равенство фигур Ромб Метод координат на плоскости Многоугольники Подобие фигур Отношения в геометрии Площадь круга и сектора круга Прямоугольник Виды треугольников Прямые и углы на плоскости Высота Треугольники. Площади Скалярное произведение векторов Теорема Пифагора Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Серединный перпендикуляр Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Простейшие расстояния на плоскости Комбинации с окружностью Симметрия Биссектриса Векторы Окружнoсть и круг Трапеция
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая
Уравнения
Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Реальная математика
Основы математической статистики Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на доли и дроби Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Единицы измерения Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на отношения Вероятность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Анализ функций
Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Координатная плоскость Функция квадратного корня Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция
Формулы и выражения
Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Биссектриса

Биссектриса ― луч, который соединяет вершину треугольника с противоположной стороной, при этом разделяя угол на две равные части.

Свойства биссектрисы треугольника:

1. Все три биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке. Эта точка – центр вписанной в треугольник окружности.

2. Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные двум другим сторонам.

\(\frac{\text{AC}}{\text{AL}} = \frac{\text{BC}}{\text{BL}}\ или\ \frac{\text{AL}}{\text{LB}} = \frac{\text{AC}}{\text{BC}}\)

3. Все точки биссектрисы равноудалены от сторон угла, из которого она выходит.

Изображение выглядит как объект, антенна Автоматически созданное описание

Формулы для биссектрисы треугольника:

Если а и b — стороны треугольника, γ — угол между ними, l — биссектриса треугольника, проведённая из вершины этого угла, а а' и b' — отрезки, на которые биссектриса делит третью сторону треугольника, то

\(l = \frac{2\ \bullet \ a\ \bullet \ b\ \bullet \ \cos\frac{\gamma}{2}}{a\ + \ b};\)

\(l^{2} = ab - a'b'\)