Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Медиана Векторы Треугольники. Площади Виды треугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Окружнoсть и круг Высота Скалярное произведение векторов Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Подобие фигур Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Симметрия Трапеция Равенство фигур Площади четырёхугольников Метод координат на плоскости Теорема Пифагора Элементы планиметрии Средняя линия Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Биссектриса Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Прямые и углы на плоскости Серединный перпендикуляр Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Квадрат Прямоугольник Параллелограммы
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Модуль
Уравнения
Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Единицы измерения Практико-ориентированные задания Вероятность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Геометрическая прогрессия Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на производительность
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Анализ функций
Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Свойства функций Кусочная функция Линейная функция Квадратичная функция Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка
Стереометрия
Пирамиды. Основы Призмы. Основы Тела вращения. Основы
Неравенства
Простейшие неравенства Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств

Простейшие расстояния на плоскости

Расстояние – это длина, на которую объекты удалены друг от друга.

Чтобы измерить длину или расстояние используют различные измерительные приборы: линейку, рулетку, ленты и даже лазерные дальномеры. Все они показывают, как далеко находится один объект до другого. Длина всегда измеряется в определенных величинах: миллиметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах, километрах.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ:

1. Представим тетрадный лист в клетку. Мы знаем, что длина и ширина каждой клетки равна 5 мм или половине сантиметра (5мм х 5мм). Попробуем найти расстояние между двумя точками:

Проведем отрезок между этими точками. Этот отрезок проходит 5 клеток. Каждая клетка = 5 мм.

Значит расстояние между точками равно длине отрезка, заключенного между ними:

\(5мм \bullet 5 = 25мм\).

2. Добавим еще две точки на наш лист в клетку и посчитаем расстояние между ними:

Расстояние между этими двумя точками \(5мм \bullet 2 = 10мм\). Теперь мы можем сравнить расстояния до разных точек, зная их длину:

\(25мм > 10мм\)

Значит расстояние между оранжевыми точками больше, чем расстояние между серыми.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКОЙ И ПРЯМОЙ:

Теперь рассмотрим на клетчатой бумаге, клетки которой равны 1см х 1 см точку и прямую линию:

Найдем расстояние между точкой и прямой. Таким расстоянием будет являться наикратчайшее расстояние.

Наикратчайшее расстояние – это перпендикуляр, проведенный между двумя точками.
Это значит, что расстоянием между точкой и прямой будет длина перпендикуляра между ними.
Перпендикуляр – это отрезок, проходящий под прямым углом к чему-либо.

Теперь если мы посчитаем длину перпендикуляра – найдем расстояние между прямой и точкой:

\(1см \bullet 3 = 3см\)

Длины каких отрезков НЕ будут являться расстоянием между прямой и точкой:

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРЯМЫМИ:

Длина любого перпендикуляра между двумя параллельными прямыми везде одинакова, поэтому, чтобы найти расстояние между параллельными прямыми, можно взять любой перпендикуляр между ними и измерить его длину:

Проведем перпендикуляр между прямыми:

Длина перпендикуляра между прямыми будет равна

расстоянию между ними, т.к. перпендикуляр – кратчайшее расстояние:

\(1см \bullet 5 = 5см\)

Длины каких отрезков НЕ будут являться расстоянием между параллельными прямыми: