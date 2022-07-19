Свойства степеней

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Подобие фигур Высота Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Комбинации с окружностью Отношения в геометрии Параллелограммы Виды треугольников Метод координат на плоскости Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Окружнoсть и круг Квадрат Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Векторы Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника Ромб Теорема Пифагора Теорема синусов и теорема косинусов Трапеция Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Средняя линия Прямые и углы на плоскости Биссектриса Медиана
Уравнения
Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения
Реальная математика
Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Введение в текстовые задачи Геометрическая прогрессия Практико-ориентированные задания Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по окружности
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Стереометрия
Призмы. Основы Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы
Числа и действия с ними
Целые числа и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Десятичные дроби и действия с ними
Анализ функций
Линейная функция Функция обратной пропорциональности Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Квадратичная функция
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены

Свойства степеней

Для того, чтобы возвести число в степень с натуральным показателем n , нужно умножить число само на себя \(n\) раз:

где a – основание, n – показатель степень.

Для проведения вычислений удобно использовать формулы преобразования выражений со степенями. Они универсальны и работают для любых показателей (целых, рациональных или иррациональных):

  1. Любое число в нулевой степени равно единице.

\(a^{0} = 1\)

  1. Любое число в первой степени равно самому себе.

\(a^{1} = a\)

  1. Единица в любой степени равна единице.

\(1^{n} = 1\)

  1. При перемножении степеней с одинаковыми основаниями их степени складываются. А основание не меняется.

\(a^{n} \bullet a^{m} = a^{n + m}\)

  1. При делении степеней с одинаковыми основаниями из показателя делимого вычитается показатель делителя, а основание не меняется.

\(\frac{a^{n}}{a^{m}} = a^{n\ –\ m}\)

  1. При возведении степени в степень показатели перемножаются, а основание не меняется.

\({{(a}^{n})}^{m} = a^{n \bullet m}\)

  1. Степень произведения равна произведению степеней

\(\left( \text{ab} \right)^{n} = a^{n} \bullet b^{n}\)

  1. Степень частного равна частному степеней.

\(\left( \frac{a}{b} \right)^{n} = \frac{a^{n}}{b^{n}}\)

  1. При возведении в отрицательную степень основание «переворачивается», а знак показателя степени меняется на противоположный.

\(a^{–\ n} = \left( \frac{1}{a} \right)^{n}\)

Применим эти правила для решения следующих задач.

Пример №1:

\(\frac{3^{5}}{3^{3}} = 3^{5\ –\ 3} = 3^{2} = 9\)

Воспользуемся формулой для частного степеней с одинаковыми основаниями (п.5).

Пример №2:

\(\frac{20^{3}}{10^{3}} = \left( \frac{20}{10} \right)^{3} = 2^{3} = 8\)

Так как степень частного равна частному степеней, занесем всю дробь под одну степень (п.8).

Пример №3:

\(\frac{1}{2^{–2}} = \frac{1^{–2}}{2^{–2}} = \left( \frac{1}{2} \right)^{–2} = 2^{2} = 4\)

Для удобства представим \(1 = 1^{- 2}\) (п.3) и занесем всю дробь под одну степень (п.9).

Пример №4:

\(\frac{a^{2} \cdot \left( a^{\frac{5}{2}} \right)^{2}}{a^{7}} = \frac{a^{2} \cdot a^{\frac{5}{2} \cdot 2}}{a^{7}} = a^{2 + 5 - 7} = a^{0} = 1\ \)

Возведем степень в степень, перемножая показатели (п.6). Так как все основания одинаковые, то заменим произведение степеней на сумму показателей (п.4), а частное – на разность (п.5). Основание при этом не меняем. Любое число в нулевой степени равно единице (п.1).