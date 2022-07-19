Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Планиметрия
Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Медиана Теорема Пифагора Комбинации с окружностью Тригонометрия в геометрии Высота Скалярное произведение векторов Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Параллелограммы Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Биссектриса Метод координат на плоскости Подобие фигур Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Окружнoсть и круг Квадрат Прямоугольник Виды треугольников Ромб Средняя линия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Многоугольники Симметрия Треугольники. Площади Трапеция Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Элементы планиметрии
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Координатная прямая Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Формат ОГЭ
Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ
Анализ функций
Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности
Реальная математика
Основы математической статистики Вероятность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Единицы измерения Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Практико-ориентированные задания Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Площади четырёхугольников

ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ:

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

  1. Через высоту и сторону

Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = ah_{1} = bh_{2}\)

  1. Через две стороны и угол между ними

Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними.

\(S = ab \bullet \sin\alpha\)

  1. Через диагонали и угол между ними

Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)

ПРЯМОУГОЛЬНИК

  1. Через стороны

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу)

\(S = ab\)

  1. Через диагональ и угол между диагоналями

Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.

\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)

РОМБ

  1. Через высоту и сторону

Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны).

\(S = ah\)

  1. Через сторону и угол между сторонами

Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.

\(S = a^{2} \bullet \sin\alpha\)

  1. Через диагонали

Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2}\)

КВАДРАТ

  1. Через сторону

Площадь квадрата равна квадрату его стороны.

\(S = a^{2}\)

  1. Через диагональ

Площадь квадрата равна одной второй квадрата его диагонали.

\(S = \frac{1}{2}d^{2}\)

ПЛОЩАДИ ТРАПЕЦИЙ:

  1. Через основания и высоту

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.

\(S = \frac{a + b}{2} \bullet h\)

  1. Через среднюю линию и высоту

Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

\(S = mh\)

  1. Через диагонали и угол между ними

Площадь трапеции равна половине произведения ее диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)