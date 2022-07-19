Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Математика
Планиметрия
Биссектриса Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Площадь круга и сектора круга Тригонометрия в геометрии Многоугольники Элементы планиметрии Равенство фигур Прямоугольник Виды треугольников Подобие фигур Средняя линия Симметрия Квадрат Площади четырёхугольников Окружнoсть и круг Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Серединный перпендикуляр Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Треугольники. Площади Трапеция Отношения в геометрии Метод координат на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Комбинации с окружностью Векторы Высота Скалярное произведение векторов Медиана
Анализ функций
Квадратичная функция Координатная плоскость Свойства функций Функция обратной пропорциональности Линейная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Формулы и выражения
Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Натуральные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Правила счёта
Уравнения
Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Реальная математика
Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Основы математической статистики Единицы измерения Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения
Формат ОГЭ
Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ

Преобразование графиков функции

Графики функций зачастую имеют не стандартный вид. Помимо привычных простых функций, таких как \(y = x^{2}\ или\ y = \frac{1}{x}\) могут встречаться на первый взгляд более сложные функции, например, \(y = {(3x\ –1)}^{2}\) или \(y = \left| \frac{1}{x} \right|\). Чтобы построить такие графики, нужно соблюдать ряд правил преобразования функций. Каждая «сложная» функция состоит из набора таких преобразований.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если у мы знаем функцию f(x) и нам нужно построить функцию f(–x) (то есть заменить все иксы в функции на противоположные), тогда нужно отразить график симметрично относительно оси Оу, т.е. все ординаты останутся неизменными, а абсциссы поменяют знак.

Например:

Четная функция при таком изменении не изменяется, т.к. это следует из определения четной функции.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если у мы знаем функцию f(x) и нам нужно построить функцию –f(x) (то есть заменить все значения функции на противоположные), тогда нужно отразить график симметрично относительно оси Ох, т.е. все абсциссы останутся неизменными, а ординаты поменяют знак.

Например:

СУММА ИЛИ РАЗНОСТЬ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если у мы знаем функцию \(f(x)\) и нам нужно построить функцию \(f(x\ \pm \ a)\) (то есть заменить все иксы в функции на выражения \(x\ \pm \ a\)), тогда функцию f(x) будет двигаться вдоль оси Оx.

– Если нужно построить \(f(x\ + \ a)\), то функция сдвинется влево по оси Ох на a единичных отрезков.

– Если нужно построить \(f(x\ –\ a),\) то функция сдвинется вправо по оси Ох на a единичных отрезков.

Например:

Функция \(y = {(x + 6)}^{2}\) будет находиться на 6 единичных отрезков левее, чем функций \(y = x^{2}\), а функция \(y = {(x\ –\ 2)}^{2}\) правее на 2 единичных отрезка:

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить функцию \(f(x)\ \pm \ a\ \)(то есть прибавить к получившимся значениям функции \(\pm\) a), тогда f(x) будет двигаться по оси Оу.

– Если нужно построить \(f(x)\ + \ a\), то функция поднимется на a единичных отрезков вверх.

– Если нужно построить \(f(x)\ –\ a\), то функция опуститься на a единичных отрезков вниз.

Например:

Функция \(y = \frac{1}{x} + 5\) будет выше функции \(y = \frac{1}{x}\) на 5 единичных отрезков, а функция \(\frac{1}{x}\ –\ 4\) ниже на 4 единичных отрезка:

ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить функцию \(f(\text{ax})\ \)(то есть заменяем все иксы на выражение ax), тогда функция \(f(x)\) будет «сжиматься» и «растягиваться» вдоль оси Ох. При этом точки пересечения графика с осью Оу не изменяться.

– Если \(a > 1\), то абсцисса каждой точки уменьшится в a раз. График «сожмется» к оси Оу

– Если \(0 < a < 1,\) то абсцисса каждой точки увеличится в a раз. График «растянется» от оси Оу.

Например:

Функция \(y = {(3x)}^{3}\) будет сжата в 3 раза относительно графика функции \(y = x^{3}\) а функция \(y = {(\frac{1}{2}x)}^{3}\) будет сжата в 2 раза:

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если мы знаем функцию \(f(x),\ \)а нам нужно построить функцию \(\text{af}(x)\) (то есть умножить получившиеся значения функции на a), тогда функция \(f(x)\) будет «сжиматься» и «растягиваться» вдоль оси Оу. При этом точки пересечения графика с осью Ох не изменяться.

– Если \(a > 1,\) то ордината каждой точки уменьшится в a раз. График «сожмется» к оси Ох

– Если \(0 < a < 1\), то ордината каждой точки увеличится в a раз. График «растянется» от оси Ох.

Например:

Функция \(y = 2x^{2}\) будет сжата в 2 раза относительно функции

\(y = x^{2}\), а функция \(y = \frac{1}{2}x^{2}\) растянута в 2 раза:

МОДУЛЬ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить график функции \(f(|x|)\) (то есть заменяем все иксы на модуль икс), тогда график в области с отрицательными абсциссами стирается, а график в области с положительными абсциссами отражается относительно оси Оу. Функция становится четной.

Например:

ИЗЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить график функции \(|f\left( x \right)|\) (то есть берем под модуль значение функции). Тогда график в области с отрицательными ординатами отражается относительно оси Ох.

Например: