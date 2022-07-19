Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Десятичные дроби и действия с ними Модуль Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Рациональные числа и действия с ними
Уравнения
Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения
Формулы и выражения
Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Стереометрия
Пирамиды. Основы Призмы. Основы Тела вращения. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Трапеция Равенство фигур Медиана Окружнoсть и круг Высота Симметрия Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Виды треугольников Многоугольники Средняя линия Прямые и углы на плоскости Отношения в геометрии Квадрат Скалярное произведение векторов Тригонометрия в геометрии Биссектриса Элементы планиметрии Векторы Площадь круга и сектора круга Четыре замечательные точки треугольника Треугольники. Площади Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Площади четырёхугольников Подобие фигур Комбинации с окружностью Теорема Пифагора Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Ромб
Реальная математика
Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Геометрическая прогрессия Вероятность Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на отношения
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Анализ функций
Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функции Кусочная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Линейная функция

Десятичные дроби и действия с ними

Десятичная дробь – это дробь, имеющая в знаменателе 10, 100, 1000 и т.д.

Такие дроби принято записывать в строчку, а не как обыкновенную дробь.

ЗАПИСЬ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ:

  1. Сначала выделяют целую часть, ставят запятую, а потом записывают числитель дробной части.

Например:

\(7\frac{38}{100} = 7,38\)

  1. Если дробь правильная, то целая часть равна 0:

Например:

\(\frac{6}{10} = 0,6\)

  1. После запятой должно стоять столько цифр, сколько нулей стоит после единицы в знаменателе дроби. Например, если в знаменателе 10, то после запятой будет одна цифра.

  2. Если в знаменателе 1000, то после запятой должно быть три цифры. Если в числителе дроби цифр меньше, чем нулей в знаменателе, тогда после запятой ставят нужное количество нулей, а уже потом записывают числитель:

Например:

\(\frac{56}{1000}\)

в знаменателе три нуля, а в числителе только две цифры. Чтобы уравнять количество цифр и нулей, представим дробь как

\(\frac{056}{1000}\)

Ноль в начале числителя никак на него не влияет, но помогает нам записать дробь в виде десятичной. Получается, что:

\(\frac{56}{1000} = \frac{056}{1000} = 0,056\)

ЧТЕНИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ:

  1. Читают десятичные дроби в соответствии с количеством цифр после запятой. Если цифра одна, то знаменатель соответствует числу 10. Тогда мы говорим, что доля десятичная. Если цифры две, то знаменатель соответствует числу 100, доля такой дроби – сотая. Так же называют тысячную долю, десятитысячную, миллионную и так далее.

Например:

\(19\frac{32}{100} = 19,32\) – девятнадцать целых, 32 сотых;

\(2\frac{9}{1000} = 2\frac{009}{1000} = 2,009\) – две целых, 9 тысячных;

\(\frac{3}{10} = 0,3\) – три десятых.

  1. Если приписать или убрать ноль в конце дроби, то она не изменится.

Например:

\(0,80 = 0,8\) (80 сотых = 8 десятых);

\(0,0780 = 0,078\) (780 десятитысячных = 78 тысячных).

СРАВНЕНИЕ ДСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:

Чтобы сравнить дроби, их нужно привести к одинаковому количеству знаков после запятой.

Например:

Сравним 0,07 и 0,5.

У первой дроби после запятой две цифры, у второй только одна. Значит второй дроби нужно ее добавить так, чтобы дробь не изменилась. Мы можем приписать ноль в конце дроби.

Получим 0,07 и 0,50. Теперь мы сравниваем две дроби со знаменателем 100. Становится понятно, что 7<50, значит 0,07<0,50, значит 0,07<0,5.

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:

Сложим две десятичные дроби:

\(1,8 + 3,062\)

СПОСОБ 1:

  1. Чтобы найти сумму или разность десятичных дробей, можно представить их как обыкновенные.

\(1\frac{8}{10} + 3\frac{62}{1000}\)

  1. Если дроби имеют разные знаменатели, приведем их к одному. Проще всего приписать к одной дроби (и к числителю, и к знаменателю) одинаковое количество недостающих нулей:

\(1\frac{800}{1000} + 3\frac{62}{1000}\)

  1. Теперь сложим дроби как смешанные:

\(1\frac{800}{1000} + 3\frac{62}{1000} = 4\frac{800 + 62}{1000} = 4\frac{862}{1000}\)

  1. Переведем дробь обратно в десятичную:

\(4\frac{862}{1000} = 4,862\)

СПОСОБ 2:

  1. Сумму или разность десятичных дробей можно найти столбиком. Запишем одно число под другим так, чтобы запятая одной дроби находилась по запятой другой:

  1. Уравняем количество знаков (чисел) после запятой:

  1. Сложим числа в столбик не обращая внимание на запятую.

  1. Поставим запятую суммы под запятыми слагаемых:

СПОСОБ 3:

Можно воспользоваться тем фактом, что число состоит из целой и дробной частей и сложить сначала одно, потом другое.

  1. Представим дроби в ином виде:

\(1,8 = 1 + 0,8\)

\(3,062 = 3 + 0,062\)

  1. Сложим целые части:

\(1 + 3 = 4\)

  1. Сложим дробные части:

\(0,8 + 0,062 = 0,862\)

  1. Сложим полученные значения:

\(4 + 0,862 = 4,862\)

УМНОЖЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:

Умножение десятичной дроби на натуральное число:

Например:

\(1,81 \bullet 3\)

1. Чтобы умножить десятичную дробь на число, нужно найти их произведение в столбик, не обращая внимания на запятую:

2. В полученном произведении отделить запятой столько знаков справа, сколько отделено у дроби:

Умножение десятичной дроби на десятичную дробь:

Например:

\(1,81 \bullet 0,03\)

  1. Чтобы умножить десятичную дробь на десятичную, нужно найти их произведение в столбик, не обращая внимания на запятую:

  1. В полученном произведении отделить запятой столько знаков справа, сколько в сумме отделено у множителей:

Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.:

Чтобы умножить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков вправо, сколько нулей стоит в множителе после единицы.

Например:

\(2,34 \bullet 10 = 23,4\)

\(0,687 \bullet 1000 = 687\)

\(7,095 \bullet 100 = 709,5\)

Умножение десятичной дроби на 0,1, 0,01, 0,001 и т.д.:

Чтобы умножить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков влево, сколько знаков отделяет запятая в множителе:

\(183,7 \bullet 0,01 = 1,837\)

\(0,22 \bullet 0,1 = 0,022\)

\(619 \bullet 0,001 = 0,619\)

ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:

Деление десятичной дроби на число:

Например:

\(2,52 : 4\)

  1. Найдем частное в столбик, не обращая внимание на запятую:

  1. В полученном частном отделим запятой столько знаков справа, сколько отделяется в делимом:

Деление десятичной дроби на десятичную дробь:

Например:

\(0,252 : 0,4\)

  1. В делителе и делимом перенести вправо запятую на столько знаков, сколько их после запятой в делителе.

\(0,252 : 0,4 = 2,52 : 4\)

  1. Выполнить деление на натуральное число.

Деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.:

Чтобы разделить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков влево, сколько знаков отделяет запятая в множителе.

  • Разделить на 10 = умножить на 0,1

  • Разделить на 100 = умножить на 0,01

  • Разделить на 1000 = умножить на 0,001

Деление десятичной дроби на 0,1, 0,01, 0,001 и т.д.:

Чтобы разделить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков вправо, сколько нулей стоит в множителе после единицы.

  • Разделить на \(0,1\ =\) умножить на 10

  • Разделить на\(\ 0,01\ =\) умножить 100

  • Разделить на \(0,001\ = \ \)умножить на 1000