Десятичные дроби и действия с ними

Такие дроби принято записывать в строчку, а не как обыкновенную дробь.
ЗАПИСЬ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ:
Сначала выделяют целую часть, ставят запятую, а потом записывают числитель дробной части.
Например:
\(7\frac{38}{100} = 7,38\)
Если дробь правильная, то целая часть равна 0:
Например:
\(\frac{6}{10} = 0,6\)
После запятой должно стоять столько цифр, сколько нулей стоит после единицы в знаменателе дроби. Например, если в знаменателе 10, то после запятой будет одна цифра.
Если в знаменателе 1000, то после запятой должно быть три цифры. Если в числителе дроби цифр меньше, чем нулей в знаменателе, тогда после запятой ставят нужное количество нулей, а уже потом записывают числитель:
Например:
\(\frac{56}{1000}\)
в знаменателе три нуля, а в числителе только две цифры. Чтобы уравнять количество цифр и нулей, представим дробь как
\(\frac{056}{1000}\)
Ноль в начале числителя никак на него не влияет, но помогает нам записать дробь в виде десятичной. Получается, что:
\(\frac{56}{1000} = \frac{056}{1000} = 0,056\)
ЧТЕНИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ:
Читают десятичные дроби в соответствии с количеством цифр после запятой. Если цифра одна, то знаменатель соответствует числу 10. Тогда мы говорим, что доля десятичная. Если цифры две, то знаменатель соответствует числу 100, доля такой дроби – сотая. Так же называют тысячную долю, десятитысячную, миллионную и так далее.
Например:
\(19\frac{32}{100} = 19,32\) – девятнадцать целых, 32 сотых;
\(2\frac{9}{1000} = 2\frac{009}{1000} = 2,009\) – две целых, 9 тысячных;
\(\frac{3}{10} = 0,3\) – три десятых.
Если приписать или убрать ноль в конце дроби, то она не изменится.
Например:
\(0,80 = 0,8\) (80 сотых = 8 десятых);
\(0,0780 = 0,078\) (780 десятитысячных = 78 тысячных).
СРАВНЕНИЕ ДСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:
Чтобы сравнить дроби, их нужно привести к одинаковому количеству знаков после запятой.
Например:
Сравним 0,07 и 0,5.
У первой дроби после запятой две цифры, у второй только одна. Значит второй дроби нужно ее добавить так, чтобы дробь не изменилась. Мы можем приписать ноль в конце дроби.
Получим 0,07 и 0,50. Теперь мы сравниваем две дроби со знаменателем 100. Становится понятно, что 7<50, значит 0,07<0,50, значит 0,07<0,5.
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:
Сложим две десятичные дроби:
\(1,8 + 3,062\)
СПОСОБ 1:
Чтобы найти сумму или разность десятичных дробей, можно представить их как обыкновенные.
\(1\frac{8}{10} + 3\frac{62}{1000}\)
Если дроби имеют разные знаменатели, приведем их к одному. Проще всего приписать к одной дроби (и к числителю, и к знаменателю) одинаковое количество недостающих нулей:
\(1\frac{800}{1000} + 3\frac{62}{1000}\)
Теперь сложим дроби как смешанные:
\(1\frac{800}{1000} + 3\frac{62}{1000} = 4\frac{800 + 62}{1000} = 4\frac{862}{1000}\)
Переведем дробь обратно в десятичную:
\(4\frac{862}{1000} = 4,862\)
СПОСОБ 2:
Сумму или разность десятичных дробей можно найти столбиком. Запишем одно число под другим так, чтобы запятая одной дроби находилась по запятой другой:
Уравняем количество знаков (чисел) после запятой:
Сложим числа в столбик не обращая внимание на запятую.
Поставим запятую суммы под запятыми слагаемых:
СПОСОБ 3:
Можно воспользоваться тем фактом, что число состоит из целой и дробной частей и сложить сначала одно, потом другое.
Представим дроби в ином виде:
\(1,8 = 1 + 0,8\)
\(3,062 = 3 + 0,062\)
Сложим целые части:
\(1 + 3 = 4\)
Сложим дробные части:
\(0,8 + 0,062 = 0,862\)
Сложим полученные значения:
\(4 + 0,862 = 4,862\)
УМНОЖЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:
Умножение десятичной дроби на натуральное число:
Например:
\(1,81 \bullet 3\)
1. Чтобы умножить десятичную дробь на число, нужно найти их произведение в столбик, не обращая внимания на запятую:
2. В полученном произведении отделить запятой столько знаков справа, сколько отделено у дроби:
Умножение десятичной дроби на десятичную дробь:
Например:
\(1,81 \bullet 0,03\)
Чтобы умножить десятичную дробь на десятичную, нужно найти их произведение в столбик, не обращая внимания на запятую:
В полученном произведении отделить запятой столько знаков справа, сколько в сумме отделено у множителей:
Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.:
Чтобы умножить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков вправо, сколько нулей стоит в множителе после единицы.
Например:
\(2,34 \bullet 10 = 23,4\)
\(0,687 \bullet 1000 = 687\)
\(7,095 \bullet 100 = 709,5\)
Умножение десятичной дроби на 0,1, 0,01, 0,001 и т.д.:
Чтобы умножить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков влево, сколько знаков отделяет запятая в множителе:
\(183,7 \bullet 0,01 = 1,837\)
\(0,22 \bullet 0,1 = 0,022\)
\(619 \bullet 0,001 = 0,619\)
ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:
Деление десятичной дроби на число:
Например:
\(2,52 : 4\)
Найдем частное в столбик, не обращая внимание на запятую:
В полученном частном отделим запятой столько знаков справа, сколько отделяется в делимом:
Деление десятичной дроби на десятичную дробь:
Например:
\(0,252 : 0,4\)
В делителе и делимом перенести вправо запятую на столько знаков, сколько их после запятой в делителе.
\(0,252 : 0,4 = 2,52 : 4\)
Выполнить деление на натуральное число.
Деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.:
Чтобы разделить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков влево, сколько знаков отделяет запятая в множителе.
Разделить на 10 = умножить на 0,1
Разделить на 100 = умножить на 0,01
Разделить на 1000 = умножить на 0,001
Деление десятичной дроби на 0,1, 0,01, 0,001 и т.д.:
Чтобы разделить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков вправо, сколько нулей стоит в множителе после единицы.
Разделить на \(0,1\ =\) умножить на 10
Разделить на\(\ 0,01\ =\) умножить 100
Разделить на \(0,001\ = \ \)умножить на 1000