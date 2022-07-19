Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Единицы измерения Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Диаграммы, графики и таблицы Геометрическая прогрессия Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Практико-ориентированные задания Основы математической статистики Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи
Анализ функций
Функция квадратного корня Функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция обратной пропорциональности Линейная функция
Планиметрия
Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема Пифагора Виды треугольников Квадрат Средняя линия Симметрия Отношения в геометрии Прямоугольник Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Скалярное произведение векторов Равенство фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Тригонометрия в геометрии Медиана Метод координат на плоскости Параллелограммы Элементы планиметрии Треугольники. Площади Трапеция Серединный перпендикуляр Биссектриса Ромб Векторы Высота Многоугольники Теорема синусов и теорема косинусов Окружнoсть и круг Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Простейшие расстояния на плоскости
Формат ОГЭ
Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы

Соотношение между сторонами и углами в треугольнике

Свойства треугольника:

1. Сумма углов в треугольнике равна \(\alpha + \beta + \gamma = 180{^\circ}.\)

2. Против большей стороны находится больший угол (против меньшего угла находится меньшая сторона). Отсюда следует, что если \(a\ < b < c\), то \(\alpha < \beta < \gamma\) и наоборот.

Например, существует следующий треугольник с углами 23⁰, 34⁰ и 123⁰ (градусные меры углов указаны в округленном до целого значения виде):

Определим, где расположены эти углы:

\(7 < 10 < 15\)

Значит углы, расположенные напротив этих сторон так же расположены в порядке возрастания:

\({\alpha < \beta < \gamma }{23⁰ < 34⁰ < 123⁰}\)

Следовательно, \(\alpha = 23^{0},\ \ \beta = 34^{0},\ \gamma = 123\)⁰.

3. Для любого треугольника выполняется неравенство треугольника: сумма длин двух любых сторон треугольника всегда больше длины третьей стороны:

\(a + b > c.\ \)

Если это неравенство не выполняется – треугольник не существует.

\({6 + 9 > 12 }{9 + 12 > 6 }{6 + 12 > 9 }\)

Отношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике:

Рассмотрим равносторонний треугольник АВС со стороной а. Проведем в этом треугольнике высоту ВН. В треугольнике АВС она будет являться и биссектрисой, и медианой.

Известно, что в равностороннем треугольнике все стороны и углы равны между собой. Тогда каждый угол равен:

\(\angle А = \angle В = \angle С = \frac{180{^\circ}}{3} = 60⁰\)

Рассмотрим треугольник ВНС. Угол \(С = 60⁰,\) угол \(Н = 90⁰\), а угол \(В = 30⁰\), т.к. ВН является биссектрисой.

Т.к. ВН является медианой, то сторона \(НС\ = \frac{АС}{2}\ = \frac{а}{2}\).

ВС – гипотенуза треугольника ВНС, а НС – катет, лежащий против угла в 30⁰.

Отсюда следует свойство катета, лежащего против угла 30⁰:

Катет, лежащий против угла 30⁰, равен половине гипотенузы.

Против большего угла лежит большая сторона треугольника. В прямоугольном треугольнике наибольшим будет угол = 90⁰, следовательно, наибольшей стороной является гипотенуза.