Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Комбинации с окружностью Элементы планиметрии Высота Треугольники. Площади Отношения в геометрии Виды треугольников Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Тригонометрия в геометрии Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Скалярное произведение векторов Метод координат на плоскости Окружнoсть и круг Квадрат Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Параллелограммы Векторы Прямые и углы на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Теорема Пифагора Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Многоугольники Площади четырёхугольников Симметрия Трапеция Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Биссектриса Средняя линия
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль
Уравнения
Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Анализ функций
Функция квадратного корня Функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Квадратичная функция Координатная плоскость Функция обратной пропорциональности Линейная функция Преобразование графиков функции
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Текстовые задачи на доли и дроби Единицы измерения Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по окружности Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Геометрическая прогрессия Вероятность Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики
Формат ОГЭ
Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства

Медиана

Медиана ― отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

Свойства медианы треугольника:

1. Все три медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины.

2. Медиана разбивает треугольник на два равновеликих (по площади) треугольника.\(\text{\ S}_{1} = S_{2}\)

3. Треугольник делится тремя медианами на шесть равновеликих треугольников.

4. В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая из вершины с прямым углом, равняется половине гипотенузы.

Формула для медианы треугольника:

Если стороны треугольника a и b, \(m_{c}\) — медиана треугольника, проведённая к стороне c, то

\(m_{c} = \frac{1}{2}\sqrt{2a^{2} + {2b}^{2} - c^{2}}\)