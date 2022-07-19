Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Правила счёта Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Координатная прямая Натуральные числа и действия с ними
Уравнения
Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Единицы измерения Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Вероятность
Анализ функций
Функции Функция обратной пропорциональности Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Теорема Пифагора Векторы Квадрат Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Элементы планиметрии Отношения в геометрии Метод координат на плоскости Средняя линия Медиана Ромб Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Серединный перпендикуляр Высота Окружнoсть и круг Биссектриса Симметрия Скалярное произведение векторов Равенство фигур Тригонометрия в геометрии Прямоугольник Параллелограммы Многоугольники Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью
Формат ОГЭ
Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ
Формулы и выражения
Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства

Практико-ориентированные задания

Практико-ориентированные задания – это первые 5 заданий, оформленные в виде текстовых задач. Текст к заданию является общим для всех пяти номеров. Это задание проверяет внимательность при работе с большим условием и умение применять математику в повседневной жизни. Зачастую вопрос ставится таким образом, что полученный ответ нужно скорректировать в соответствии с реальностью.

Например, нельзя купить 2,5 банки краски и т.п.

Очень часто сдающие не обращают внимания на особенности условия и записывают в ответ прямой результат вычислений и, соответственно, совершают ошибку. Для решения заданий потребуется применить базовые понятия из геометрии, основные формулы, которыми вы еще не раз воспользуетесь и в других заданиях. А также возможно потребуется показать умение находить процент от числа или отношение данных.

НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ

В блоке практико-ориентированных заданий необходимо показать:

  • умение работать с простейшими математическими моделями,

  • умение работать с большим объемом информации,

  • а также навык исследования карт и графиков.

Эти задания требуют базовых знаний алгебры: целые числа, дроби, округление, проценты. А также подразумевается работа с основными понятиями геометрии: площадь простых планиметрических фигур, нахождение линейных размеров, определение расстояния между точками, теорема Пифагора. Для решения последнего задания будет необходимо умение анализа простых математических моделей с выбором оптимального варианта из предложенных.

ТИПЫ ЗАДАНИЙ

В этом задании вам может встретиться ситуация из жизни:

  • дана карта дачного участка с информацией о нем,

  • карта сельской местности с информацией о деревнях,

  • таблица сравнение автомобильных шин или форматов бумаги,

  • диаграмма абонентской платы за интернет,

с использованием которых нужно выполнить арифметические действия с применением базовых навыком математики.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы справиться с таким заданием на экзамене, нужно внимательно читать условие. Задание является первым на экзамене и считается легким, но не стоит им пренебрегать. Детальное исследование условия на этом этапе поможет при решении следующих четырех заданий. После расчетов стоит проверить ответ на реалистичность.

Например, вам никто не продаст 15,5 упаковок плитки в магазине. Поэтому, чтобы довести ремонт до конца, нужно приобрести 16 упаковок.