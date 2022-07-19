Практико-ориентированные задания

Практико-ориентированные задания – это первые 5 заданий, оформленные в виде текстовых задач. Текст к заданию является общим для всех пяти номеров. Это задание проверяет внимательность при работе с большим условием и умение применять математику в повседневной жизни. Зачастую вопрос ставится таким образом, что полученный ответ нужно скорректировать в соответствии с реальностью.

Например, нельзя купить 2,5 банки краски и т.п.

Очень часто сдающие не обращают внимания на особенности условия и записывают в ответ прямой результат вычислений и, соответственно, совершают ошибку. Для решения заданий потребуется применить базовые понятия из геометрии, основные формулы, которыми вы еще не раз воспользуетесь и в других заданиях. А также возможно потребуется показать умение находить процент от числа или отношение данных.

НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ

В блоке практико-ориентированных заданий необходимо показать:

умение работать с простейшими математическими моделями,

умение работать с большим объемом информации,

а также навык исследования карт и графиков.

Эти задания требуют базовых знаний алгебры: целые числа, дроби, округление, проценты. А также подразумевается работа с основными понятиями геометрии: площадь простых планиметрических фигур, нахождение линейных размеров, определение расстояния между точками, теорема Пифагора. Для решения последнего задания будет необходимо умение анализа простых математических моделей с выбором оптимального варианта из предложенных.

ТИПЫ ЗАДАНИЙ

В этом задании вам может встретиться ситуация из жизни:

дана карта дачного участка с информацией о нем,

карта сельской местности с информацией о деревнях,

таблица сравнение автомобильных шин или форматов бумаги,

диаграмма абонентской платы за интернет,

с использованием которых нужно выполнить арифметические действия с применением базовых навыком математики.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы справиться с таким заданием на экзамене, нужно внимательно читать условие. Задание является первым на экзамене и считается легким, но не стоит им пренебрегать. Детальное исследование условия на этом этапе поможет при решении следующих четырех заданий. После расчетов стоит проверить ответ на реалистичность.

Например, вам никто не продаст 15,5 упаковок плитки в магазине. Поэтому, чтобы довести ремонт до конца, нужно приобрести 16 упаковок.