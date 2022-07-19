Целые числа и действия с ними

СРАВНЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ:
Целые числа можно представить на координатной прямой, где справа от нуля находятся положительные числа, а слева от нуля – обратные им, отрицательные:
Числа на такой числовой прямой возрастают слева на право, поэтому глядя на прямую можно сказать, какое числе больше.
Например:
Сравним числа 1 и 4:
Мы знаем, что 4 больше, чем 1 и еще раз убедились в этом с помощью числовой прямой.
\(4 > 1\)
Сравним числа 3 и -1:
Если положительные числа справа от нуля, а отрицательные слева, тогда любое положительное числа будет правее отрицательного, а значит будет больше.
\(3 > - 1\)
Сравним числа -2 и -3:
Конечно, 3 больше 2, но, когда мы смотрим на отрицательные числа, получается, что -2 правее -3, а значит больше.
\(- 2 > - 3\)
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ:
Сложение целых чисел так же можно представить на числовой прямой. Знак «+» означает, что мы двигаемся в положительном направлении (вправо), знак «–» означает, что мы двигаемся в отрицательном направлении (влево).
Например:
Найдем сумму положительных чисел \(1 + 3\). Значит от координаты 1 пройдем 3 отрезка в положительном направлении:
Видим, что \(1 + 3 = 4.\)
Сумма положительных чисел – положительное число.
Найдем сумму отрицательных чисел \(- 1 + ( - 2).\) От координаты -1 пройдем 2 отрезка в отрицательном направлении. При сложении можно опустить знак «+» без изменения знаков слагаемых.
Получилось, что \(- 1 + ( - 2) = - 3\).
Сумма отрицательных чисел – отрицательное число.
Найдем разность положительных чисел \(4–2\). Можно представить разность чисел как сумму положительного и отрицательного числа: \(4 + ( - 2).\) В любом случае нужно от координаты 4 пройти в отрицательном направлении 2 отрезка:
Получилось, что \(4–2 = 2.\)
Сумма положительного и отрицательного числа – положительное число, если из большего вычитают меньшее.
Найдем сумму \(2 + ( - 4).\) От координаты 2пройдем 4 отрезка в отрицательном направлении:
Получим, что\(\ 2–4 = - 2.\)
Сумма положительного и отрицательного числа – отрицательное число, если из меньшего вычитают большее.
Найдем разность \(1–( - 3).\) Если нужно пройти в отрицательном направлении дважды, то направление движения станет положительным, то есть \(1–( - 3) = 1 + 3:\)
Чтобы из одного числа вычесть другое, нужно к уменьшаемому прибавить число противоположное вычитаемому.
Найдем сумму двух противоположных чисел \(3 + ( - 3).\) От координаты 3 пройдем 3 отрезка в отрицательном направлении:
Видим, что \(3 + ( - 3) = 0.\)
Сумма двух противоположных чисел \(\mathbf{= 0.}\)
УМНОЖНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ:
Целые числа умножаются и делятся не смотря на знак.
Если перемножались или делились числа с одинаковыми знаками, то в результате получается положительное число. Если перемножались числа с разными знаками, то в результате получается отрицательное число.
Например:
\(3 \bullet 4 = 12\)
\(- 6 \bullet ( - 5) = 30\)
\(7 \bullet ( - 2) = - 14\)
\(- 12 \bullet 3 = - 36\)