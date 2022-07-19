Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Формулы и выражения
Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Планиметрия
Отношения в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Виды треугольников Комбинации с окружностью Симметрия Медиана Подобие фигур Ромб Окружнoсть и круг Векторы Треугольники. Площади Элементы планиметрии Высота Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема Пифагора Многоугольники Серединный перпендикуляр Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Прямоугольник Средняя линия Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Метод координат на плоскости Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов Квадрат Прямые и углы на плоскости Трапеция Биссектриса Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках
Уравнения
Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными
Анализ функций
Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Координатная плоскость Функция квадратного корня
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Координатная прямая Модуль Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Натуральные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Реальная математика
Единицы измерения Вероятность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Практико-ориентированные задания Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ

Целые числа и действия с ними

Целые числа – это натуральные числа, им обратные и 0.

Обратные числа – это одинаковые числа с разными знаками (например, 3 и -3).

СРАВНЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ:

Целые числа можно представить на координатной прямой, где справа от нуля находятся положительные числа, а слева от нуля – обратные им, отрицательные:

Числа на такой числовой прямой возрастают слева на право, поэтому глядя на прямую можно сказать, какое числе больше.

Например:

  1. Сравним числа 1 и 4:

Мы знаем, что 4 больше, чем 1 и еще раз убедились в этом с помощью числовой прямой.

\(4 > 1\)

  1. Сравним числа 3 и -1:

Если положительные числа справа от нуля, а отрицательные слева, тогда любое положительное числа будет правее отрицательного, а значит будет больше.

\(3 > - 1\)

  1. Сравним числа -2 и -3:

Конечно, 3 больше 2, но, когда мы смотрим на отрицательные числа, получается, что -2 правее -3, а значит больше.

\(- 2 > - 3\)

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ:

Сложение целых чисел так же можно представить на числовой прямой. Знак «+» означает, что мы двигаемся в положительном направлении (вправо), знак «–» означает, что мы двигаемся в отрицательном направлении (влево).

Например:

  1. Найдем сумму положительных чисел \(1 + 3\). Значит от координаты 1 пройдем 3 отрезка в положительном направлении:

Видим, что \(1 + 3 = 4.\)

Сумма положительных чисел – положительное число.

  1. Найдем сумму отрицательных чисел \(- 1 + ( - 2).\) От координаты -1 пройдем 2 отрезка в отрицательном направлении. При сложении можно опустить знак «+» без изменения знаков слагаемых.

Получилось, что \(- 1 + ( - 2) = - 3\).

Если складываются 2 отрицательных числа, можно просто взять их абсолютные величины без учета знака, сложить, а потом поставить минус, вот так: \(- 1\ + \ ( - 2)\ = - (1\ + \ 2)\ = \ - 3.\)

Сумма отрицательных чисел – отрицательное число.

  1. Найдем разность положительных чисел \(4–2\). Можно представить разность чисел как сумму положительного и отрицательного числа: \(4 + ( - 2).\) В любом случае нужно от координаты 4 пройти в отрицательном направлении 2 отрезка:

Получилось, что \(4–2 = 2.\)

Сумма положительного и отрицательного числа – положительное число, если из большего вычитают меньшее.

  1. Найдем сумму \(2 + ( - 4).\) От координаты 2пройдем 4 отрезка в отрицательном направлении:

Получим, что\(\ 2–4 = - 2.\)

Можно осуществить действия в другом порядке: взять значения чисел без учёта знака (в данном случае 2 и 4), вычесть из большего меньшее (\(4 - 2 = 2\)) и перед результатом поставить знак большего по абсолютной величине числа (4 больше 2, и перед 4 стоит знак минус, значит, в итоге ставим знак минус, получается -2).

Сумма положительного и отрицательного числа – отрицательное число, если из меньшего вычитают большее.

  1. Найдем разность \(1–( - 3).\) Если нужно пройти в отрицательном направлении дважды, то направление движения станет положительным, то есть \(1–( - 3) = 1 + 3:\)

Чтобы из одного числа вычесть другое, нужно к уменьшаемому прибавить число противоположное вычитаемому.

  1. Найдем сумму двух противоположных чисел \(3 + ( - 3).\) От координаты 3 пройдем 3 отрезка в отрицательном направлении:

Видим, что \(3 + ( - 3) = 0.\)

Сумма двух противоположных чисел \(\mathbf{= 0.}\)

УМНОЖНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ:

  1. Целые числа умножаются и делятся не смотря на знак.

  2. Если перемножались или делились числа с одинаковыми знаками, то в результате получается положительное число. Если перемножались числа с разными знаками, то в результате получается отрицательное число.

Например:

\(3 \bullet 4 = 12\)

\(- 6 \bullet ( - 5) = 30\)

\(7 \bullet ( - 2) = - 14\)

\(- 12 \bullet 3 = - 36\)