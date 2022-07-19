Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Планиметрия
Средняя линия Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Окружнoсть и круг Симметрия Скалярное произведение векторов Медиана Многоугольники Тригонометрия в геометрии Комбинации с окружностью Элементы планиметрии Векторы Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Ромб Отношения в геометрии Биссектриса Метод координат на плоскости Теорема Пифагора Высота Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Трапеция Равенство фигур Прямоугольник Параллелограммы Виды треугольников Подобие фигур Квадрат Серединный перпендикуляр
Уравнения
Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Прикладные задачи Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по прямой Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Единицы измерения Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде
Анализ функций
Кусочная функция Линейная функция Координатная плоскость Функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Отношения в геометрии

Зачастую в геометрических задачах в условии даются отношения отрезков и площадей или отношение отрезков нужно найти. Существует ряд теорем и свойств фигур и их элементов, в которых так или иначе используются отношения.

ОТНОШЕНИЯ ОТРЕЗКОВ:

1. Все медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины: \(\text{AO}:\text{AM} = 2:1.\)

2. Средняя линия треугольника равна половине основания: \(MN = \frac{1}{2}\text{BC}\)

3. Медиана в прямоугольном треугольнике, проведенная к гипотенузе, равна ее половине \(CM = \frac{1}{2}\text{AB}\)

4. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Произвольный параллелограмм или ромб:

\(АО = ОС,\ \ BO = \text{OD}\)

Изображение выглядит как объект, антенна, катается на лыжах Автоматически созданное описание

Прямоугольник или квадрат:

\(АО = ОС = BO = \text{OD}\)

Изображение выглядит как объект, фотография, другой, катается на лыжах Автоматически созданное описание

ОТНОШЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ:

1. Медиана разбивает треугольник на два равновеликих (по площади) треугольника:

\(S_{\text{ACM}} = S_{\text{AMB}} = S\)

2. Треугольник делится тремя медианами на шесть равновеликих треугольников:

\(S_{\text{AKO}} = S_{\text{ALO}} = S_{\text{CKO}} = S_{\text{CMO}} = S_{\text{BMO}} = S_{\text{BLO}} = S\)

3. Если площадь треугольника равна S, то площадь треугольника, составленного из его медиан, равна \(\frac{3}{4}S\)

\(S_{\text{AKC}\left( \text{LMB} \right)} = \frac{3}{4}S_{\text{ABM}}\)

ЛЕММЫ О ПЛОЩАДЯХ ТРЕУГОЛЬНИКА:

Лемма 1:

Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия.

\(S_{\text{ABC}}\sim S_{\text{EKF}}\)

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{EKF}}} = \left( \frac{\text{AC}}{\text{EF}} \right)^{2} = k^{2}\)

Изображение выглядит как рисунок Автоматически созданное описание

Лемма 2:

Если стороны треугольников с общей вершиной лежат на одной прямой, то их площади относятся как основания.

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{ABE}}} = \frac{\frac{1}{2}BH \cdot AC}{\frac{1}{2}BH \cdot AE} = \frac{\text{AC}}{\text{AE}}\)

\(\frac{S_{\text{EBC}}}{S_{\text{ABE}}} = \frac{\frac{1}{2}BH \cdot EC}{\frac{1}{2}BH \cdot AE} = \frac{\text{EC}}{\text{AE}}\)

Лемма 3:

Если два треугольника имеют общую сторону, то их площади соотносятся как длины отрезков BE и OE.

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{AOE}}} = \frac{\text{BE}}{\text{OE}}\)

Изображение выглядит как воздушный змей Автоматически созданное описание

Лемма 4:

Если два треугольника имеют общий угол, то их площади соотносятся как произведения соответствующих сторон, прилежащих к этому углу.

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{EBF}}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin{\angle B}}{\frac{1}{2}EB \cdot BF \cdot \sin{\angle B}} = \frac{AB \cdot BC}{EB \cdot BF}\)

Изображение выглядит как зонт Автоматически созданное описание

Продолжение леммы 4:

Лемма 4 применима даже в том случае, если точки нового треугольника были взяты не на сторонах, а на продолжениях сторон. Пусть точка Е лежит на продолжении стороны AB за вершину В.

\(\sin{\angle FBE} = \sin{\left( 180{^\circ} - \angle ABC \right) = \sin{\angle ABC}}\)

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{EBF}}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin{\angle ABC}}{\frac{1}{2}EB \cdot BF \cdot \sin{\angle FBE}} = \frac{AB \cdot BC}{EB \cdot BF}\)