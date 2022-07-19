Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Анализ функций
Преобразование графиков функции Координатная плоскость Свойства функций Кусочная функция Квадратичная функция Функция квадратного корня Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Линейная функция
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Биссектриса Простейшие расстояния на плоскости Прямоугольник Теорема синусов и теорема косинусов Симметрия Параллелограммы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Векторы Прямые и углы на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Квадрат Равенство фигур Метод координат на плоскости Виды треугольников Подобие фигур Средняя линия Скалярное произведение векторов Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Трапеция Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Многоугольники Высота Площадь круга и сектора круга Ромб Элементы планиметрии
Уравнения
Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Реальная математика
Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Геометрическая прогрессия Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Введение в текстовые задачи Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой
Формат ОГЭ
Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Модуль Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними

Степени

Для того, чтобы возвести число в степень, нужно умножить его само на себя такое количество раз, которому равна степень:

где a – называется основанием степени, а n – показателем степени

Например:

\(2^{2} = 2 \bullet 2 = 4\)

\(2^{4} = 2 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2 = 4 \bullet 4 = 16\)

\(5^{3} = 5 \bullet 5 \bullet 5 = 25 \bullet 5 = 125\)

  1. Любое число в первой степени равно самому себе:

\(a^{1} = a\)

\(235^{1} = 235\)

\(78^{1} = 78\)

  1. Квадрат числа – это число во второй степени:

\(a^{2} = a \bullet a\)

\(6^{2} = 6 \bullet 6 = 36\)

\(7^{2} = 7 \bullet 7 = 49\)

\(9^{2} = 9 \bullet 9 = 81\)

  1. Куб числа – это число в третьей степени:

\(a^{3} = a \bullet a \bullet a\)

\(3^{3} = 3 \bullet 3 \bullet 3 = 9 \bullet 3 = 27\)

\(8^{3} = 8 \bullet 8 \bullet 8 = 64 \bullet 8 = 512\)

Степени выше куба называются в соответствии с числом – «в четвертой степени», «в пятой», «в шестой» и т.д.

  1. Единица и ноль в любой степени равны сами себе:

\(0^{n} = 0\)

\(1^{n} = 1\)

  1. Любое число в нулевой степени равно единице:

\(a^{0} = 1\)

\(55^{0} = 1\)

\(682^{0} = 1\)

Интересное замечание!

  1. Чтобы возвести число 10 в любую положительную степень, нужно написать единицу и такое количество нулей, число которого равно показателю степени. Например:

\(10^{2} = 100\) два нуля после единицы;

\(10^{3} = 1000\) три нуля после единицы;

\(10^{5} = 100000\) пять нулей после единицы;

Так можно легко возводить число 10 в бесконечно огромные степени.

  1. Умножить число на \(10^{–n}\) – это то же самое, что разделить число на 10 n раз:

\(50 \bullet 10^{–1} = 50\ :10 = 5\)

\(6290000 \bullet 10^{–4} = 6290000 : 10 : 10 : 10 : 10 = 629\)