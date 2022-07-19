Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Анализ функций
Квадратичная функция Преобразование графиков функции Свойства функций Кусочная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Линейная функция
Формулы и выражения
Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Прямые и углы на плоскости Равенство фигур Биссектриса Высота Симметрия Медиана Трапеция Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Прямоугольник Параллелограммы Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Скалярное произведение векторов Многоугольники Подобие фигур Ромб Квадрат Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Векторы Окружнoсть и круг Средняя линия Отношения в геометрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль
Уравнения
Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Вероятность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи
Формат ОГЭ
Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ

Площадь круга и сектора круга

  1. ПЛОЩАДЬ КРУГА

Площадь круга равна произведению квадрата радиуса окружности и числа π.

\(S = \pi R^{2}\)

  1. ПЛОЩАДЬ СЕКТОРА

Сектор – это часть круга, которая ограничена дугой и двумя радиусами.

Чтобы понять, какую площадь занимает сектор, нужно понять, какую часть круга этот сектор занимает. Если сектор занимает половину круга, он выглядит так:

Понятно, что у такого полукруга \(\alpha = 180⁰,\) т.к. два радиуса, ограничивающих сектор образуют диаметр. Получается, что

\(\frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{180{^\circ}}{360{^\circ}} = \frac{1}{2}\)

Значит угол сектора напрямую связан с площадью, которую он занимает. В данном случае сектор занимает половину от круга, значит и его угол будет равен половине всего оборота круга – половине от 360⁰.

Если мы рассмотрим сектор, который занимает четверть от круга, получится, что его тоже будет являться четвертью от 360⁰

\(\frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{90{^\circ}}{360{^\circ}} = \frac{1}{4}\)

Поэтому, для того чтобы найти площадь сектора, нужно найти площадь круга и умножите её на долю сектора, который на этот круг приходится:

\(S = \pi R^{2} \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}}\)

где \(\frac{\alpha}{360⁰}\) показывает, какую часть от круга занимает сектор

Площадь сектора круга равна произведению площади круга на отношение градусной меры дуги этого сектора к 360⁰.

\(S = \pi R^{2} \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}}\)