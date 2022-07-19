Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Реальная математика
Прикладные задачи Геометрическая прогрессия Практико-ориентированные задания Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на отношения Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на производительность Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на сплавы и смеси
Формат ОГЭ
Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Планиметрия
Средняя линия Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Теорема Пифагора Элементы планиметрии Трапеция Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Медиана Метод координат на плоскости Подобие фигур Комбинации с окружностью Высота Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Многоугольники Векторы Площадь круга и сектора круга Прямоугольник Ромб Квадрат Равенство фигур Биссектриса Виды треугольников Окружнoсть и круг Симметрия Серединный перпендикуляр Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая
Уравнения
Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Анализ функций
Линейная функция Функции Свойства функций Кусочная функция Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства

Пирамиды. Основы

Пирамида – это многогранник, у которого есть основание и треугольные боковые грани, которые имеют одну общую точку – вершину пирамиды.

Пирамиды бывают треугольные, четырехугольные, пятиугольные и т.д., в зависимости от того, какая фигура лежит у пирамиды в основании.

У треугольной пирамиды любая грань может являться основанием, т.к. все ее грани и основания – треугольники:

  • У любой пирамиды столько же вершин, сколько и граней;

  • У пирамиды на одну вершину больше, чем вершин у многоугольника в основании;

  • У пирамиды в два раза больше ребер, чем вершин у многоугольника в основании.

Усеченная пирамида – это пирамида, у которой «отрезали» вершину и вместо нее образовался многоугольник.

Не нужно путать усеченную пирамиду с призмой. У призмы многоугольники в основаниях равны, а у усеченной пирамиды – нет.

РАЗВЕРТКА ПИРАМИДЫ

Треугольная и четырехугольная пирамиды имеют следующие развертки: